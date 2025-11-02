HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un miliciano vestido de negro se dirige al camión mientras otros dos dejan al conductor tendido en la mediana de la carretera cerca de Khan Younis.

Un miliciano vestido de negro se dirige al camión mientras otros dos dejan al conductor tendido en la mediana de la carretera cerca de Khan Younis. X

Un dron graba a Hamás en pleno robo de un camión lleno de ayuda en Gaza

EE UU urge a cesar los saqueos y dejar de «privar al pueblo» de recursos humanitarios mientras la milicia rechaza el vídeo donde una presunta patrulla golpea al chófer y se lleva el vehículo

T. Nieva

Domingo, 2 de noviembre 2025, 15:23

Comenta

La última polémica en la frágil tregua en Gaza tiene que ver con un aparente robo de ayuda humanitaria por parte de Hamás, que ha ... llevado a la Casa Blanca a lanzar una nueva advertencia sobre la milicia islamista. El Comando Central de Estados Unidos ha publicado un vídeo en el que se observa a «presuntos operativos» de la organización en el momento en el que obligan a un transportista a detenerse en una carretera al norte de Khan Jounis y, después de golpearle y arrastrarle hasta la mediana, se apropian de su tráiler cargado de cajas de alimentos y material de primera necesidad para la población.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dos detenidos por secuestrar a un bebé en un establecimiento en Navalmoral cuando la madre se ausentó
  2. 2 Muere Agustín Gilete Tapia, exalcalde de Membrío, en un grave accidente de tráfico en Asturias
  3. 3 Maribel Vilaplana sale del hospital tras una crisis de ansiedad
  4. 4 Muere un menor de once años atropellado en la autovía A-92 de Granada
  5. 5 Rescatan y trasladan en helicóptero a un hombre que cayó a una zona escarpada en la provincia de Badajoz
  6. 6

    La policía busca el arma del crimen del asesinato de la funcionaria en Badajoz
  7. 7 Trasladadas al hospital tres personas tras un choque frontal entre dos coches entre Mérida y Esparragalejo
  8. 8

    Encuentran huesos humanos en una escombrera a las afueras de Arroyo de la Luz
  9. 9 Pedro Sánchez participará con Gallardo este miércoles en un acto público del PSOE en Mérida
  10. 10

    Los analistas creen que María Guardiola ha activado el botón electoral con todo a favor

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Un dron graba a Hamás en pleno robo de un camión lleno de ayuda en Gaza