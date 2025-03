La 'capitana Ella', la oficial musulmana del Ejército israelí que intenta seducir al mundo árabe

En medio de la guerra de Gaza, una de las misiones más complejas del Ejército israelí fuera del área de combate es explicar al mundo ... árabe lo que está sucediendo en la franja, especialmente, cuando la cifra de fallecidos palestinos en bombardeos supera los 10.000, según Hamás. Ese esfuerzo corresponde a una mujer, Ella Waweya, conocida como 'capitana Ella', una árabe musulmana que desde hace una década forma parte de las Fuerzas de Defensa Israelíes (FDI) y es la encargada de difundir en el mundo islámico la doctrina de Israel.

La 'capitana Ella' representa realidades de Israel que son poco conocidas. Una de ellas es el 'Triángulo', la zona de aldeas árabes que se encuentran en suelo israelí, cerca de Haifa y que no forman parte de lo que se considera Palestina, es decir, no están ni en Gaza ni en Cisjordania. Se trata de zonas de mayoría musulmana, en las que se habla árabe y no hebreo y se dedican principalmente a la agricultura.

El caso de Ella Waweya ilustra esas realidades multiculturales. Ella nació en Qalansawa, una ciudad árabe israelí, en una familia tradicional de fuertes convicciones islámicas. En su juventud, según ella misma ha señalado, llevaba el hijab y veía la cadena catarí Al Jazeera. Sin embargo, con 16 años, tras haber trabajado en un hospital, se alistó en las FDI. Para ello, tuvo que ocultar a su familia su nuevo destino y se tuvo que acoger a un programa especial del Ejército israelí, los 'soldados solitarios', para aquellos que no tienen familia. Su propia identidad se mantuvo oculta y ni siquiera su familia sabía a qué se dedicaba.

Como militar, Waweya estuvo destinada en el propio 'Triángulo' pero participó también en las acciones militares como 'Margen protector', llevada a cabo en Gaza en 2015 y que, como ahora, supuso entrar en la franja con tropas. Todo cambio un día en el que su madre descubrió en casa que la 'capitana Ella' tenía el uniforme verde oliva del Ejército israelí. Según la propia militar ha contado, tuvo un enfrentamiento con su familia hasta que les convenció de que iba a seguir por ese camino.

'Acuerdos de Abraham'

Waweya representa la apertura al mundo árabe que estaba llevando a cabo Israel hasta que se produjo la matanza del 7 de octubre. En sus redes sociales celebraba, por ejemplo, los avances en las relaciones entre Marruecos e Israel, que tuvieron uno de sus aspectos más simbólicos en la participación, en junio de este año, de unidades de las FDI en maniobras militares en suelo marroquí. Asimismo, La oficial, que no reniega de la fe musulmana, representa el fondo de los denominados 'acuerdos de Abraham', el pacto de reconocimiento del Estado de Israel por parte de países árabes como Emiratos Árabes Unidos o Barein que esperaba traer la paz a la región con la incorporación de Arabia Saudí y que ha quedado en suspenso tras la invasión de Gaza.

En sus comentarios, Waweya es bastante activa a la hora de explicar los objetivos del Ejército de Israel en la franja. La capitana aparece casi siempre en uniforme, sin cubrirse la cara y con el pelo al aire, es decir, como una occidental. Sus cuentas en redes sociales difunden, en árabe, los contenidos en los que las FDI explican sus avances o, por ejemplo, la existencia de túneles de Hamás debajo de centros sanitarios, con la intención de utilizar los hospitales como escudos. Pero la 'capitana Ella' también tiene vídeos en los que explica que el Islam no tiene nada que ver con los asesinatos de niños, ancianos y mujeres como los perpetrados por los yihadistas palestinos al sur de Israel. Según su versión, la lucha contra Hamás debería formar parte de la lucha global contra el terrorismo. Sus frases finales siempre son contundentes. «Nosotros queremos la paz, no la guerra», afirma.