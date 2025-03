Israel desaloja «a punta de pistola» el principal hospital de la Franja de Gaza

«Han optado por el odio y la rabia para vengar el ataque de Hamás»

Tras el asalto al hospital de Al-Shifa, la captura del puerto y la toma de Al-Shati, las tropas de Israel claman victoria al oeste de la Ciudad de Gaza y anuncian el inicio de una nueva fase en la operación terrestre. La presión internacional apenas se percibe en los despachos del Ministerio de Defensa en Tel Aviv y el discurso que se repite es que «no habrá alto el fuego hasta que Hamás libere a los rehenes», insiste cada día Benjamín Netanyahu.

Cuesta encontrar voces críticas con la marcha de la guerra en Israel, un país en el que «la sociedad ha optado por el odio y la rabia para vengar el brutal ataque de Hamás del 7 de octubre», opina Yehuda Shaul, fundador de Breaking The Silence, grupo de veteranos del Ejército que lleva dos décadas denunciando los excesos de la ocupación. Dos de sus miembros perdieron la vida durante el asalto de Hamás a los kibutz próximos a la verja de separación.

Netanyahu es tan apoyado desde el exterior como cuestionado dentro de su país, donde un amplio sector de la población le ve como máximo responsable del error de seguridad que abrió las puertas a Hamás y costó la vida a 1.200 personas en las localidades próximas a la verja de separación. Por eso, en las familias también se percibe el malestar con la estrategia del gabinete de guerra porque siente que antepone el avance de la operación terrestre en Gaza a la negociación por los suyos.

«Esta vez Hamás golpeó primero y lo hizo de una manera terrible, por lo que la operación militar posterior no tiene nada que ver con ofensivas anteriores. Cuando la sangre está hirviendo es muy difícil tomar decisiones racionales. Lo que debemos dejar claro es que los crímenes de guerra cometidos por Hamás no justifican que nuestro Ejército no deba respetar la ley internacional», piensa Yehuda Shaul.

El fundador del grupo de veteranos Breaking The Silence cree que «es hora de que la sociedad se dé cuenta de que nuestro problema es con los palestinos, con las décadas de ocupación y cerco sobre Gaza, y que la fuerza nunca lo resolverá». «Es necesaria –añadió– una solución política para que palestinos y judíos podamos vivir juntos en esta tierra».