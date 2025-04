La Asamblea General de la ONU «exige» un alto al fuego en Gaza

Mercedes Gallego Corresponsal. Nueva York Miércoles, 13 de diciembre 2023, 02:34 Comenta Compartir

La ONU no puede acabar con el bombardeo de Gaza, pero no es porque el mundo no lo pida. La abrumadora mayoría de 153 países ... de los 193 representados en la Asamblea General votó este martes a favor de una resolución que «exige» un alto al fuego humanitario «inmediato» para poner fin a la «catastrófica situación humanitaria» en la franja de Gaza.

Se trata de una resolución escrita en términos similares a la que vetó Estados Unidos el viernes pasado en el Consejo de Seguridad, donde 13 miembros votaron a favor y Gran Bretaña se abstuvo. Entonces Estados Unidos utilizó su derecho a veto para bloquearla, lo que dejó como única alternativa trasladarla al pleno de la Asamblea General. La diferencia entre ambos órganos es abismal. El Consejo de Seguridad es el único cuyas resoluciones son vinculantes y por tanto de obligado cumplimiento, mientras que las de la Asamblea General acaban siendo declaraciones de intenciones. Noticias relacionadas Biden avisa a Netanyahu de la «pérdida de apoyo» y le reclama un cambio de gobierno La ONU acusa a Israel de usar el hambre como arma de guerra Con todo, se trata del órgano más democrático de la ONU y con ello se deja constancia del aislamiento de Israel en el mundo. La furia con la que respondió el embajador hebreo ante la ONU, Gilad Erdan, revela la importancia de la misma. «¿Queréis un alto el fuego real y duradero? ¡Llamad a las oficinas de Hamas en Gaza y preguntad por su líder, Yayah Sinwar!», dijo al proporcionar públicamente su teléfono. «Culpar a las dos partes» El contencioso debate alcanzó momentos de crispación cuando Estados Unidos introdujo una enmienda para «rechazar y condenar inequívocamente» los atroces atentados terroristas de Hamas. «Si hay que echar la culpa, tiene que ser a las dos partes, y especialmente a Israel», dijo el representante permanente de Pakistán, Munir Akram. Un total de 62 países votaron en contra de esta enmienda por considerar que no era ecuánime condenar a una sola parte, cuando es la otra la que bombardea incesantemente la franja de Gaza en la que han muerto ya más de 18.000 personas en dos meses. Asimismo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, salió reforzado del debate, en el que varios países expresaron públicamente su apoyo a los comentarios de octubre por los que Israel pidió su dimisión, cuando el alto diplomático observó que los atentados de Hamas «no habían salido de la nada». Al votar en contra de esta resolución que pone de relieve la necesidad de «proteger a las poblaciones civiles Palestina e israelí, conforme al derecho internacional humanitario», Estados Unidos contó con el apoyo de otros ocho países, -Austria, Guatemala, Paraguay, Chechenia, Liberia, Micronesia, Nauru y Nueva Guinea Papúa. El embajador palestino Riyad Mansour, calificó la jornada de «un día histórico» en términos del «poderoso mensaje» que envía esta resolución. «Es nuestra obligación colectiva continuar con este camino hasta que veamos un final a la agresión contra nuestro pueblo», pidió.

