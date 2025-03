«Arde en el infierno», amenazan a la ministra de Interior israelí

mikel ayestaran Corresponsal. Jerusalén Miércoles, 16 de junio 2021, 19:22 | Actualizado 19:30h. Comenta Compartir

«Arde en el infierno», reza uno de los muchos mensajes amenazantes recibidos por Ayelet Shaked desde que anunciara hace un mes que se sumaba al gobierno del cambio en Israel. La dirigente ultranacionalista tuvo también cientos de llamadas y los servicios de seguridad le recomendaron cambiar de teléfono lo antes posible. Las amenazas e insultos le llegaban de sus propios votantes de la extrema derecha, que se sintieron traicionados por su decisión de apoyar a Naftali Bennett en la coalición opositora que ha apartado del poder a Benjamín Netanyahu y donde hay espacio para partidos de centros, izquierda y hasta para los islamistas, una línea roja que ella se había encargado de levantar a lo largo de su carrera.

Skahed y Bennett son pareja política en Israel desde 2010. La nueva ministra de Interior, que se ocupará de Justicia dentro de dos años en el Gobierno rotatorio pactado por la coalición, es considerada «la mujer más fuerte de la política israelí», según la definió el diario 'Haaretz'. El Ejecutivo cuenta con nueve mujeres, una cifra récord en el Estado judío, y Shaked es la auténtica sombra del nuevo primer ministro, con quien trabaja desde que coincidieron en el Likud a las órdenes de un Netanyahu que por entonces estaba en la oposición. Hace once años emprendieron una primera aventura en las redes con la plataforma My Israel, destinada a luchar contra las llamadas al boicot a Israel, y desde entonces no se han separado en las distintas formaciones políticas donde han tomado parte, siempre en la línea del ultranacionalismo sionista, hasta formar Yamina.

Shaked, de 45 años, es natural de Tel Aviv, madre de dos hijos, ingeniera informática y esposa de un piloto de caza. Su nombre comenzó a sonar en el verano de 2014 cuando colgó en Facebook un artículo de un activista colono ya fallecido que describía a todos los palestinos como «enemigos», llamaba «serpientes» a los jóvenes árabes que buscaban el «martirio» en ataques a israelíes y decía que sus madres deberían «ir al infierno» con ellos.

En un anuncio electoral llegó a rociarse con una fragancia llamada 'Fascismo' que tenía «aroma a democracia»

La oleada de protestas empujó a Shaked a retirar el post, pero en la red todo queda grabado y cuando un año después fue nombrada ministra de Justicia del trigesimocuarto Gobierno de Israel la historia saltó a los titulares. Aquello «fue un error. Cometo muchos errores como todos los seres humanos», se disculpó. Desde Turquía Recep Tayyip Erdogan la comparó con Hitler.

Cuando fue nombrada ministra con 39 años, el político laborista Nachman Shai señaló que «darle a ella este ministerio es como dar el servicio de bomberos a un pirómano». Su irrupción también generó numerosos comentarios sexistas debido a su belleza y el exministro conservador Yosef Parirtzky escribió: «Por primera vez en Israel un titular de la cartera de Justicia puede figurar en los calendarios colocados en los talleres de automóviles».

En el baile de elecciones que ha vivido Israel en los últimos dos años, Shaked no dudó en vestirse de actriz para grabar un anuncio de un perfume con el objetivo de ganar los votos del electorado ultranacionalista. La fragancia se llamaba 'Fascismo' y, mientras se rociaba ante las cámaras, la política decía que «tiene aroma a democracia». El anuncio se hizo viral. Su partido lo defendió como «pura ironía», pero desde Meretz, partido de izquierda que ahora forma parte de la coalición de gobierno, fue duramente criticada.

El lunes, Shaked declaró que uno de sus objetivos a corto plazo es devolver a los solicitantes de asilo a sus países de origen o presionarles para que abandonen Israel. La dureza de su discurso, sin embargo, no consuela ya a quienes le votaban porque se sienten estafados.

Los globos incendiarios de Gaza, un nuevo frente para Bennett Por segundo día consecutivo varios globos incendiarios salieron de Gaza y causaron decenas de incendios en los campos próximos a la verja de separación. La marcha de las banderas organizada por los ultranacionalistas el martes en Jerusalén ha elevado la tensión y supone todo un desafío para la frágil tregua en vigor el pasado mes tras once días de ofensiva. Los palestinos lanzaron globos en señal de protesta contra una marcha que consideran una provocación y la aviación israelí bombardeó Gaza por primera vez desde el alto el fuego. El objetivo fueron posiciones militares de Hamás y el Ejercito aseguró estar preparado «para todos los escenarios posibles». También fue la primera operación en Gaza aprobada por el nuevo Gobierno y no será la última si no se detienen los globos. Moción de censura Los frentes se multiplican para el nuevo Ejecutivo, que se enfrenta también a su primera moción de censura. El Likud, partido del ex primer ministro Benjamín Netanyahu y fuerza más votada del país, presentó este miércoles una moción bajo el argumento de que el Gobierno «fue establecido a través de las mentiras y el fraude». El Likud considera que el gabinete «no cuenta con un mandato de la población». La votación será el lunes y se enmarca en la estrategia de Netanyahu de presión máxima a un Gobierno muy heterogéneo para derribarlo lo antes posible. El ex primer ministro tendrá que comparecer ese mismo lunes también ante la Justicia en una nueva vista del juicio abierto contra él por corrupción. El tribunal rechazó la petición de su defensa de aplazar las vistas hasta septiembre.