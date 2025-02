Obama: «Lo que está haciendo Rusia es una amenaza para la democracia»

Nuria Triguero Málaga Martes, 14 de junio 2022, 16:58 | Actualizado 21:51h. Comenta Compartir

«I love Spain». Barack Obama ha tirado de un truco de estrella de rock para provocar los primeros aplausos en el auditorio del DES - Digital Enterprise Show, el congreso que le ha traído a Málaga como ponente estrella. Cerca del mediodía, relajado y sonriente, el expresidente americano ha iniciado con estas palabras una larga conversación en inglés (y sin traducción simultánea, para desgracia de bastantes asistentes que pagaron 1.900 euros por ver a Obama pero no le han entendido) con Silvia Avilés, fundadora de DES.

Sentado en un sofá chesterfield, vestido con un traje ligero oscuro y camisa blanca sin corbata, el premio Nobel de la Paz ha reflexionado sobre los grandes desafíos que afronta la humanidad: la guerra de Ucrania, la lucha entre autoritarismo y democracia, el cambio climático, la revolución digital, la desigualdad social y la falta de oportunidades para los jóvenes. No todo el diálogo ha sido serio: como buen 'speaker', Obama ha buscado la complicidad del público con chascarrillos sobre la cultura local («Me han dicho que en España no todo el mundo duerme siesta; no sé si será verdad») y pequeñas confesiones personales: «Michelle viene más que yo a España; viene a veces sin avisarme y se dedica a beber mucho vino y a tomar el sol».

Estas son algunas de las reflexiones agrupadas por temas que ha hecho el expresidente de Estados Unidos en DES - Digital Enterprise Show.

Guerra en Europa «Las nuevas generaciones daban por garantizada la paz, pero Ucrania nos ha despertado»

La actualidad manda y la guerra de Ucrania no ha tardado en salir a la palestra. Obama no se ha andado con rodeos. «Lo que está haciendo Rusia es una amenaza para el orden democrático», ha afirmado en su declaración más política.

«Soy lo suficientemente viejo para recordar el Muro de Berlín y la Guerra Fría. Y mi padre vivió la Segunda Guerra Mundial. Quizá las nuevas generaciones daban por garantizada la paz y la prosperidad, pero Ucrania nos ha despertado»

«Lo que está haciendo Putin con su régimen autoritario, ignorando la ley, está conectado a algunas tendencias autoritarias existentes en nuestras sociedades, relacionadas con la extrema derecha. Es importante que nos miremos nosotros mismos y nos preguntemos: ¿estamos haciendo todo lo que debemos hacer para defender la democracia del autoritarismo en nuestros países?»

«Para ganar esta batalla de ideas entre democracia y autoritarismo tenemos que hacer un capitalismo inclusivo que reduzca las desigualdades»

«Tenemos que trabajar para que todos podamos afirmar nuestra propia cultura sin agredir a otros. La gente necesita sentir que pertenece a algo pero ese sentimiento tiene que ser sano y no crear enemigos».

Medio ambiente «La crisis migratoria que estamos viendo en el mundo se ha disparado por el cambio climático»

«Hay pruebas firmes de que la crisis migratoria que estamos viendo en el mundo se ha disparado por el cambio climático. La gente puede que no tenga más opción que dejar su tierra«.

«Tenemos que apostar por la energía limpia, es más, los gobiernos tienen que impulsar incentivos para la transición energética de las empresas. La tecnología nos pueden ayudar en este camino. Una fábrica hoy puede ahorrar un 10, un 15 o un 20% de su gasto en luz con la ayuda de la la inteligencia artificial. Hay grandes oportunidades para emprendedores en la lucha contra el cambio climático».

Digitalización y trabajo «No se puede negar que la automatización va a reemplazar puestos de trabajo; habrá que hacer ajustes»

«Creo que no hay duda de que la automatización va a reducir el número de puestos de trabajo dedicados a tareas repetitivas. Los ordenadores harán los trabajos que no requieren adaptación o imaginación»

«El cambio afecta de lleno al transporte. Los coches autónomos ya están aquí. Psicológicamente, es duro no ver a nadie en el asiento de conductor. Estuve en una empresa que los fabrica. Me senté en el coche y el servicio secreto estaba muy nervioso. El 10% de la mano de obra en EE UU, y supongo que será igual en España, trabaja conduciendo: taxistas, repartidores, conductores de autobús. Todo esos trabajos desaparecerán»

«No puedes negar que la automatización va a reemplazar trabajos. Se crearán otros nuevos trabajos, pero no serán todos en tecnología. Habrá que reimaginar. Quizá habrá que pagar mayores sueldos por las tareas que no pueden ser automatizadas, por ejemplo enseñar. Puedes tener clases 'online' pero siempre hará falta un profesor para poner la mano en el hombro a un alumno y decirle que va a salir todo bien. O trabajos relacionados con los cuidados. O trabajos creativos. las máquinas no pueden hacer esos trabajos».

«Habrá que hacer ajustes. Quizá trabajar 35 horas en vez de 40. Habrá que cambiar la política fiscal. La transición a este nuevo escenario va a ser rápida y si no te adaptas, vas a ver a la gente asustada por perder su trabajo. No creo que nos estemos dando cuenta de lo rápidos que vienen esto cambios».

Espíritu emprendedor «Un gran beneficio de USA es que hemos atraído a mucha gente con ese espíritu de 'Ven e inténtalo'»

«Sé que muchos lugares quieren tener su Silicon Valley. En EE UU no sólo tenemos Silicon Valley; también en Boston o Texas hay zonas muy dinámicas. Y tienen en común varias cosas: universidades muy potentes en investigación; la existencia de 'venture capital' y un sistema que permite al dinero ir a nuevas ideas arriesgadas pero innovadoras; la disponibilidad de mano de obra cualificada, de manera que si una empresa crece tiene posibilidad de contratar a gente rápidamente. Y la última pata: la cultura de riesgo. Un gran beneficio de USA es que hemos atraído a mucha gente con ese espíritu de 'Ven e inténtalo'. Hay que premiar el riesgo y que nadie se arruine por un fracaso. Es importante permitir segundas oportunidades».

La juventud «Lo más importante que podemos hacer es animar a la siguiente generación a asumir el liderazgo»

«Antes de irnos de la Casa Blanca pregunté a Michelle qué podíamos hacer para seguir contribuyendo. A los dos nos preocupa el clima, la juticia económica, la desigualdad… Pero una cosa que he aprendido y ella también está de acuerdo es que lo más importante que podemos hacer es animar a la siguiente generación a asumir el liderazgo»

«Por todo el mundo hay jóvenes increíbles que están marcando la diferencia. Educando a niños en comunidades pobres, impulsando energías limpias, ayudando a resolver conflictos raciales o religiosos… El problema es que no tienen el suficiente apoyo. Lo que queremos es impulsar y poner en contacto a los jóvenes líderes y decirles: estamos aquí para apoyaros. Porque muchos problemas no van a resolverse en nuestro tiempo de vida. Si hablas de cambio climático, paz en Oriente Medio o armas nucleares, ocho años no son nada. Nuestyo trabajo ahora es que haya gente que siga sosteniendo nuestros esfuerzos».

»Cuando conoces a los jóvenes te hacen sentir más confiado hacia el futuro. Son generaciones mejor educadas, más innovadoras, más idealistas, más cómodas con la diversidad. Si diriges una empresa debes preocuparte por quién vendrá después, mentorizarle, ayudarle, inspirarle».

España «Me siento en casa»

«Ah, España. Michelle viene más veces que yo. Ella viene sin mí, bebe mucho vino, toma el sol... Yo quiero volver pronto y más tiempo»

«En España me siento en casa porque es un país cálido. Siempre siento la calidez de la gente y la hospitalidad»

«¿Retirarme en España? Yo nací en Hawaii, allí se está muy bien también...»