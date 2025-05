El oasis kurdo en un país de mayoría chiíta

El 60 por ciento de los iraquíes sigue el chiismo duodecimano, el mismo que rige en Irán, frente al 30 por ciento suní, secta a ... la que pertenecía Sadam Hussein y que controló el país durante décadas. Desde que los iraquíes votan, son los partidos chiíes quienes obtienen la mayoría en la cámara, aunque entre ellos hay una fuerte división entre los más y menos cercanos a Teherán, como es el caso del Partido Sadrista, formación nacionalista que lidera el clérigo Muqtada Al Sader y que fue la fuerza más votada en las últimas dos elecciones.

La tercera parte del puzle iraquí la forman los kurdos, unos 6 millones de personas, que gozan de independencia semi absoluta en su región autónoma al norte, de la que exportan incluso petróleo sin el permiso de Bagdad. Una situación que dista mucho de la de los kurdos en Turquía, Siria o Irán.

«El mayor error de la élite política de Irak ha sido gobernar tan mal desde 2003 que, para muchos iraquíes, el régimen de Sadam no parece ya tan malo», reflexiona el analista iraquí Sayad Jihad en un largo ensayo escrito en The Century Foundation con motivo del aniversario. Una opinión que no se comparte en la Región Autónoma Kurda (KRG, por sus siglas en inglés) donde analistas como Sardar Sattar, del portal Kurd Chronicle, recuerdan que «perdí mi infancia por la brutalidad de Sadam. Nada se puede comparar con eso. Yo encontré refugio en Irán y cada año debía rogar a los funcionarios locales que me permitieran inscribirme en la escuela. En la región kurda hay deficiencias y desafíos continuos, por supuesto, pero es innegable el desarrollo y para mí lo más importante es que mi identidad no está amenazada. Puedo ejercer con orgullo mis derechos como kurdo».

Referéndum

Divididos entre las dos grandes formaciones políticas históricas -como el Partido Democrático del Kurdistán (KDP), de los Barzani, y la Unión Patriótica del Kurdistán (PUK), del clan de los Talabani-, los kurdos han jugado un papel clave como lugar seguro para los iraquíes de todas las confesiones en los momentos más complicados de estas últimas dos décadas. En 2017 realizaron un referéndum de independencia a espaldas de Bagdad, el apoyo fue abrumador, pero se quedaron sin el respaldo exterior de aliados como Estados Unidos y tuvieron que dar marcha atrás en sus aspiraciones. No son independientes, pero sí autónomos.