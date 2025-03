Nuevo ataque del exgurú Cummings al Gobierno de Johnson

iñigo gurruchaga Corresponsal. Londres Miércoles, 16 de junio 2021, 17:07 | Actualizado 18:37h. Comenta Compartir

Dominic Cummings, que fue el principal asistente de Boris Johnson durante su primer año y medio como primer ministro británico, ha lanzado un nuevo ataque contra la estabilidad del Gobierno, publicando que Johnson le dijo en un mensaje de la aplicación WhatsApp que el ministro de Sanidad, Matt Hancock, era «un jodido inútil total». Afirma también que Johnson se irá de la política para ganar más dinero en menos de cinco años.

La flexibilidad del idioma inglés facilita el que no esté claro en el mensaje publicado por Cummings que el primer ministro estuviera refiriéndose a Hancock. La conversación es del 27 de marzo de 2020. El Gobierno había cambiado su perspectiva y ya no perseguía la inmunidad de grupo mediante una estrategia de mitigación. Ha optado también por los encierros y la supresión del virus.

Cummings le escribe a Johnson al mediodía: «Estados Unidos ha pasado de 2.000 test hace dos semanas a 27.000 la pasada, y a 100.000 este miércoles. Esto es lo que nosotros dijimos que haríamos, pero estamos atascados entre 5.000 y 7.000. Y MH(acrónimo de Hancock) es «escéptico» de que lleguemos a 10.000 el martes, a pesar de que dijo que «definitivamente» ocurriría el martes».

LAS CLAVES: Gestión de la pandemia. El asesor mostró varias veces impaciencia por el lento ritmo de realización de los test PCR

Dominio público. Un comité del Parlamento le pidió pruebas. Él no las ha aportado y ha decidido divulgarlas en un blog

Y añade: «Esto significa que miles de empleados del Servicio Nacional de Salud no estarán trabajando en estas tres semanas críticas,… Además de lo que he dicho antes sobre los test como parte esencial de nuestro plan de escapada». Boris Johnson le respondió: «Totally fucking hopeless». Si en vez de «hopeless» hubiese escrito «useless», estaría claro que se refería a Hancock. Pero con 'hopeless' podría referirse a la situación creada por el fracaso en el despegue de los test y no a su presunto responsable.

Revancha

La escritura del exgurú de Johnson es abrupta y narcisista. Prevé el futuro, recluta exjefes de comandos militares de acción en territorio enemigo y los ofrece a sus colegas en la oficina del primer ministro en busca de función, pide al equipo de Johnson que se concentre como un «foco de láser» en aumentar los test o que se recluten «esos cerebros capaces de reducir días» en los planes del Gobierno. La abundancia de frases hechas de la jerga tecnológica disfraza a menudo la vaguedad del contenido, y es una pérdida de tiempo.

Desde su comparecencia en mayo ante un comité del Parlamento que elabora un informe sobre la gestión de la pandemia, a Cummings se le ha reprochado que no no envíe al comité pruebas de sus acusaciones, como había prometido. La más leve que lanzó contra Hancock fue de absoluta incompetencia. La más grave, la de mentir a Johnson y a sus ministros, causando trastornos en la acción del Gobierno.

El exgurú parece que ha decidido divulgar sus pruebas en su blog. El primer mensaje de WhatsApp probaría el descrédito que tenía Hancock en los días trágicos de la primavera de 2020, pero no es irrefutable. Publica otro mensaje, de cuatro días antes, el 23 de marzo, en el que le dice al ministro Hancock: «Dijiste a las 9.15(reunión del grupo de coordinación en Downing Street), que el asunto de los test está en Hacienda, pero Haciendo dice que no ha recibido ninguna solicitud de Sanidad. ¿Puedes aclarar esto con superurgencia. Gracias».

En la pésima gestión de la pandemia por el Gobierno británico en los primeros meses se puede achacar responsabilidad a los asesores científicos y a los ejecutivos anteriores, pero el fallo de Johnson para proteger a las residencias de mayores y a los más vulnerables es grave. Tiene a Hancock en su centro. Cummings excusa la brutalidad y revanchismo de sus ataques en que el primer ministro ha decidido posponer el inicio de una investigación oficial hasta 2022.