La noche en que Rusia cercó a los Zelenski

En la madrugada del 24 de febrero, cuando las tropas rusas entraron en Ucrania tenían varios objetivos claros. Uno de ellos era el presidente del país, Volodimir Zelenski, un político entonces en lo más bajo de las encuestas al que la invasión ha convertido en un símbolo. Decir que iban a por él no es exagerado. En aquellas primeras horas del ataque, grupos de asalto enviados por el Kremlin intentaron por dos veces asesinar al mandatario y a su familia. Lo ha revelado él mismo y su círculo más cercano en una amplia entrevista concedida al periodista Simon Shuster, y publicada en la revista 'Time'.

Los Zelenski se encontraban en el complejo presidencial, un conjunto de edificios ubicado en la calle Bankova, en el centro de Kiev. Los disparos comenzaron a sonar cercanos. El presidente recuerda «fragmentos» de aquellos momentos. Entre los que no olvidará está el instante en el que, junto a su esposa Olena Zelenska, despertó a sus hijos –una adolescente de 17 años y un niño de 9– para prepararlos para huir. «Los despertamos. Fue ruidoso. Allí hubo explosiones», relata.

El complejo gubernamental cuenta con una red de búnkeres en los que la familia y los principales miembros del gobierno se refugiaron. Se apagaron todas las luces y los soldados que custodiaban la sede repartieron chalecos antibalas y rifles de asalto para el 'premier' y sus ayudantes. Muchos, incluido él mismo, no sabían usarlos así que recibieron un curso acelerado. No hay que olvidar que la mayor parte de su núcleo de confianza está formado por gentes que antes eran actores, periodistas o blogueros, quizás preparados para la diplomacia, pero no para manejar un arma. «Era un absoluto manicomio», describe en la revista estadounidense Oleksiy Arestovych, un veterano del servicio de inteligencia militar de Ucrania.

Con todo, el presidente se negó a abandonar el complejo. Ni cuando su equipo de seguridad le sugirió acudir a un búnker secreto, ni cuando los servicios secretos de EE UU y Reino Unido le ofrecieron sacarlo del país. Ese momento en el que Zelenski respondió «necesitamos armas no un paseo en avión» es ya parte de la narrativa histórica de una invasión en la que guste o no, Ucrania ha sabido manejar el relato y la comunicación como nadie hasta ahora. Pocas horas después, cuando Rusia aseguraba que había huído, Zelenski, con raíces judías, señalado como nazi y ridiculizado por su pasado como cómico, salía al patio del complejo con sus asesores y dejaba otro momento icónico: «Estamos todos aquí para defender nuestra independencia, nuestro país».

La mujer de Kramatorsk

Por gestos así su equipo –y sus ciudadanos– le definen como un hombre «valiente» que pocos días después salió en secreto del recinto «para acudir a uno de los puestos de control y ver lo que estába pasando». «Los primeros días fueron duros para todos nosotros (...). Tienes unas responsabilidades. Entiendes que te están mirando. Eres un símbolo. Tienes que actuar como debe hacerlo un jefe de Estado», dice.

Luego vendría su visita a Bucha, con las fosas comunes y los cadáveres sembrando calles y jardines, y el bombardeo a la estación de tren en Kramatorsk, en el este de Ucrania, donde cientos de mujeres y niños esperaban pasar escapar de la guerra. Murieron 50 personas y hubo un centenar de heridos. Las imágenes más duras de aquel momento, entre ellas la de una mujer vestida «con ropa brillante y memorable» decapitada por las explosiones, le llegaron poco antes de su reunión con Ursula Von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. «Fue uno de esos momentos en que tus brazos y piernas están haciendo una cosa, pero tu cabeza no escucha, porque tu cabeza está allí en la estación», recuerda. Aquel día se le vio vacilar por primera vez ante las cámaras.

Volodimir Zelenski reconoce en 'Time' la dificultad de enfrentar esas situaciones, pero señala que el peor momento del día es poco antes de dormir. «No sé si tengo el derecho (a descansar). ¿Había algo más que necesitaba hacer? Miro mi horario. No tiene sentido mirarlo. Es la misma agenda. Veo que se acabó por hoy. Pero lo reviso varias veces y siento que algo anda mal. Es mi conciencia que me molesta. Me voy a permitir dormir, pero seguro que hay algo que está pasado ahora». Una responsabilidad que no elude, porque «no se arrepinte» de tomar el cargo, pero que le pasa factura tras más de dos meses de combates.

«Me he hecho mayor. He envejecido por toda esta sabiduría que nunca quise. Es la sabiduría ligada a la cantidad de personas que han muerto y la tortura que perpetraron los soldados rusos», relata antes de asegurar que siendo «honesto», nunca tuvo «el objetivo de alcanzar un conocimiento como ese». Por el camino, el presidente de Ucrania ha dejado de ser el personaje y se ha convertido en un líder.

«Alemania actúa como si no quisiera perder su relación con Moscú» «Cuando está cansado, no puede actuar. Dice lo que piensa, es él mismo y causa una mayor impresión como un hombre íntegro y humano». Así describe la actitud de Volodimir Zelenski uno de los asesores. Una forma de llevar la situación más personal y también menos diplomática que ha llevado al ucraniano a decirle al presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, que no era bienvenido en Kiev y que también se refleja en la entrevista con 'Time' cuando se refiere precisamente a la postura del gobierno germano. «Con los alemanes, la situación es realmente difícil. Actúan como si no quisieran perder su relación con Moscú», censura. Es consciente de que las sociedades occidentales pueden estar a un paso de dejar de prestar atención al conflicto que desangra su país. Ya no es novedad. «La gente ve esta guerra en Instagram, en las redes sociales. Cuando se cansen, se alejarán. Es mucha sangre, mucha emoción», asume aunque sin resignarse. Y repite su mensaje:_esta contienda no solo afecta a Ucrania, también «a toda Europa». A lo largo de la entrevista aparecen algunos destellos del Zelenski cómico y hasta bromea con que si los rusos destruyen el edificio presidencial se libraría de ver la pomposa decoración. Luego vuelve a una realidad en la que reconoce las muchas bajas de su Ejército. «A Rusia no parecen importarle las suyas, pero yo me tomo en serio la cantidad de personas que podrían morir».