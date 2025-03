Montserrat Caballero, la valiente hija de su madre

Nunca se nos educó en el sentido de que la fortaleza está en los músculos, sino que está en la mente». Montserrat Caballero Ramírez acude ... a este axioma de su madre, la mujer y feminista que más admira, cada vez que presiente una amenaza. O en cada ocasión en que se siente agredida o asiste a una tragedia. En su ciudad hay muchas. A diario. Ella es la alcaldesa de Tijuana. Tiene 40 años. En teoría, dos de los elementos que deberían jugar en su contra para gobernar una de las capitales más pobladas de México, asfixiada por la misoginia y el machismo, teñida con sangre por una violencia que se pega a la piel: la Fiscalía ha contabilizado 1.173 asesinatos en lo que va de año. Setenta han ocurrido solo este agosto. El plomo de las balas pesa tanto como el tráfico de drogas y de personas en la frontera con Estados Unidos.

Hasta finales de junio, Montserrat Caballero era posiblemente la única mujer capacitada para moverse, escoltada eso sí, por una ciudad donde existen barrios vedados cuando cae la noche. Pero incluso eso se le ha terminado. La primera edil vive desde hace semanas refugiada en un cuartel militar junto con su hija después de haber recibido múltiples amenazas de muerte. Al principio se negó, pero la Guardia Nacional logró convencerla después de que uno de sus escoltas recibiera un disparo mientras hacía guardia dentro de un coche.

El agente sobrevivió, pero enseñó a Caballero que las mafias locales iban en serio cuando pronosticaban su fin violento en pancartas y mensajes de texto anónimos. «Es mejor prevenir que lamentar», dijo el presidente, Andrés Manuel López Obrador, sobre la decisión de alojar por «tiempo indefinido» a la alcaldesa en el destacamento militar de Aguaje de la Tuna.

Montserrat Caballero nació en Oaxaca, aunque a los dos años su madre decidió llevársela junto con sus cinco hermanos a Tijuana dejando plantado al marido que la maltrataba. La mujer sufrió a dos individuos así. A su primer marido le abandonó en México capital tras padecer sucesivos episodios de violencia doméstica. «Durante toda su vida mi madre fue agredida, pero ella sentía una llama interior que le decía: 'La vida no es ni debería ser así'». Se convenció: 'Me voy de aquí, porque si no lo hago, este hombre me va a matar a mi y a mis hijos. Escuchó que en Tijuana había mucho trabajo y se vino sola, con sus seis hijos, rompiendo aquel círculo de violencia», recuerda la alcaldesa.

En la frontera, la mujer limpiaba casas. Caballero aprendió desde niña que el mejor arma en la vida es la educación. «Siendo una niña no sabía que era pobre, porque nunca me faltó un libro para la escuela, nunca me faltó un par de zapatos, o un regalo de Navidad; en casa, mi madre me educó respecto a que la pobreza es mental», sentencia. La joven mandataria se licenció en Derecho y trabajó en la Fiscalía de Baja California, donde acabó especializándose en criminalística en la Unidad Especial de Homicidios Dolosos. Muchos cadáveres pasaron por aquel departamento, de donde obtuvo un cuadro preciso de la violencia en las calles que le ha servido para planificar su estrategia antidelincuencia en la alcaldía.

En 2012 inició su carrera política como suplente en una diputación regional por parte del Movimiento Ciudadano, una formación de centroizquierda que abogaba por una economía social de mercado, la división de poderes, la desmilitarización y la libertad sexual. Sin embargo, sus simpatías estaban en Morena, entonces un movimiento social fundado por López Obrador que más tarde se reconvirtió en partido.

La lata de cerveza

En su carrera ha tenido algunos deslices memorables. En 2020, cuando era diputada, pudo vérsela en una sesión del Congreso, virtual debido al Covid-19, con una cerveza en la mano. En los discursos tampoco se ha quedado atrás. En uno de ellos, destinados a ensalzar su ciudad como tierra de oportunidades, dijo a unos empresarios: «Tijuana te da lo que tú quieras. Si quieres perderte en las drogas, Tijuana te lo da».

Montserrat Caballero es consciente de que dirige una ciudad cuyo nombre despierta temor y curiosidad al mismo tiempo. Le obsesionan los feminicidios. «Mi madre siempre me imprimió la seguridad, que hoy tenemos que imprimirles a nuestras niñas», destaca en la publicación 'Campestre'.

También muestra una segunda obsesión: alejar a las mafias de su territorio. En una sesión oficial exigió a los 'malandros' que «arreglen sus cuentas entre ellos, fuera de nuestra ciudad. Aquí no los queremos, no se metan con quienes trabajamos todos los días para construir un mejor futuro». El discurso ha sido criticado por muchos políticos y analistas, que lo interpretan como una rendición ante el crimen organizado siempre que arreglen sus disputas a tiros lejos de Tijuana.

Quienes la conocen afirman que, pese a su arrojo, la mandataria no ha tenido una vida fácil, pero ha sabido metabolizar las dificultades. Dicen que se ha visto minusvalorada por compañeros de universidad y de la política por su condición de mujer y su origen humilde, aunque «es muy tenaz». Desde su llegada, el Ayuntamieno ostenta el nivel de transparencia institucional más alto del norte de México. Entre finales de 2021 y el pasado mayo, la Policía local ha detenido a 785 delincuentes, entre ellos una sesentena de capos mafiosos cuyas amenazas la han recluido también a ella en una especie de celda con tercer grado para cumplir sus actividades municipales.