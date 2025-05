Misiles y sanciones sobrevuelan a los españoles en la zona de conflicto

«Creo que el ejército ruso tomará el control de Ucrania»

«Lo que nadie sabe a ciencia cierta es qué quiere Putin de Ucrania. Quizá la industria de Járkov, o la agricultura de Donetsk. Lo que está claro es que de donde llegue no se va a marchar», apunta Felipe García, español residente cerca de la capital, Kiev. Y Georgiy Buvalets, un ucraniano procedente de la zona independentista de Donetsk, es de la misma opinión. No obstante, este joven quiere que, sea lo que sea, suceda cuanto antes. «Conociendo al ejército ruso, creo que va a tomar el control total de Ucrania. Espero que sea rápido», comenta. Y no porque él sea prorruso, sino porque desea «que la gente deje de matarse».

Buvalets culpa a Rusia y Estados Unidos de la «terrible» situación que se vive ahora. «Son dos superpotencias a las que la gente no les importa ni lo más mínimo y que no han sido capaces de alcanzar un acuerdo», explica. Sin embargo, su familia ahora está contenta en Donetsk: «Han vivido ocho años de guerra y, desde que Putin reconoció la independencia y las tropas rusas entraron, por primera vez pueden dormir tranquilos». La guerra se ha trasladado a otras zonas, y Buvalets teme que el conflicto se alargue. «Al final, siempre es la población civil la que lo sufre», sentencia. Buen ejemplo de ello es un ruso-ucraniano con raíces en España que prefiere no dar su nombre: vive en Rusia, pero su hijo estaba haciendo el servicio militar en Ucrania y ahora se ve obligado a combatir.

Tanto Buvalets como García coinciden en señalar que la clave del conflicto está en la actitud de Estados Unidos, la potencia que ha adoptado una actitud más agresiva hacia el Kremlin. «Creo que al final no se meterá en la guerra porque Europa lo impedirá. El continente depende demasiado de la energía rusa y debería buscar la cooperación con Moscú, no el enfrentamiento», comenta el ucraniano. «Pero la situación puede cambiar mucho si Putin llega a Kiev», advierte el español.