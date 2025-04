El miedo en Járkov a salir a la luz

Coincidiendo con el tercer mes del inicio de la invasión rusa, la ciudad nororiental de Járkov decidió el martes reanudar su servicio de metro. Los ... convoyes solo pasan cada media hora, van medio vacíos y subirse a ellos es gratis, pero los dirigentes de esta ciudad situada a escasos 50 kilómetros de la frontera con su enemigo celebraron el acontecimiento como un hito en el retorno a la normalidad después de que el ejército ucraniano haya logrado liberar las localidades periféricas.

El arranque del suburbano es especialmente relevante porque sus profundos túneles han servido de búnker durante 90 días para cientos de personas que buscaban refugio de esos misiles que, a ras de suelo, han derruido numerosos edificios en la segunda mayor ciudad de Ucrania. No obstante, medio centenar de ciudadanos rechazó abandonar el metro el martes, y una docena se ha plantado frente a las Autoridades que hacen todo lo posible por echarlos.

«Vivimos aquí desde el primer día de la invasión. Mi casa está en el centro de la ciudad, se encuentra en buen estado, pero a pocos metros tengo el edificio del Servicio de Seguridad de Ucrania, que ha quedado destruido casi por completo, y a unos portales queda otro edificio de viviendas en el que murieron varias personas por el estallido de una bomba», justifica Tatiana Grigorieva, una de las que se han atrincherado junto a las escaleras mecánicas de la estación de Pushkinskaya.

«Vivo en un quinto piso, tengo 65 años, sufro un prolapso de la válvula mitral (un problema cardiaco) que me obliga a evitar cualquier sobresalto, y vivir bajo un techo que se me puede caer en la cabeza no es lo más aconsejable», añade con un toque de ironía. Grigorieva ha tenido que recoger sus pertenencias y trasladarlas desde los andenes, más profundos, hasta el descansillo intermedio. «Antes recibíamos ayuda, nos daban tres comidas diarias, y aquí se resguardaba mucha gente. ¿Ahora todo está bien de repente? Pues en las noticias seguimos viendo cómo explotan misiles muy cerca. Hace tres días cayó uno a 50 metros de mi casa», critica.

Grigorieva no tiene nada en contra de la reapertura del metro. «Entiendo que la ciudad tiene que revivir», dice. Lo que no comprende es que, de un día para otro, a quienes tienen miedo de volver a sus casas les corten la electricidad que utilizaban para calentar agua y comida y les cierren el baño en el que se asean. Grigorieva señala los electrodomésticos que utilizaron durante semanas y que ahora resultan inservibles: un microondas, una tetera, incluso una pantalla de televisión que no hay forma de encender porque el metro ha dejado a oscuras a sus últimos residentes.

Ampliar El metro de Járkov comienza a llenarse de viajeros. Zigor Aldama

«El personal del metro vive aquí con sus familias y disfruta de unas condiciones de vida dignas. Yo alguna vez les he pedido a los empleados que me cargaran por lo menos el móvil y me han dicho que no. Hacen todo lo posible por echarnos», comenta Grigorieva. A su lado está Valeria Shevchenco, una vecina de 9 años que lleva varias semanas sin apenas salir a la calle. Sus padres la acompañan durante las noches. «Ahora mi madre ha ido corriendo a casa a hacer la comida, porque ya no la podemos prepararla aquí», explica la niña, que subraya que su edificio ni siquiera cuenta con un sótano en el que refugiarse.

El Ayuntamiento, sin embargo, argumenta que se han puesto en marcha planes de reubicación para aquellos residentes cuyas viviendas no sean habitables. «Los han llevado a residencias, pero tampoco son seguras. El alcalde parece no darse cuenta de que nos siguen bombardeando», comenta la madre de Valeria a su regreso. El padre, procedente de la zona prorrusa de Donetsk, se suma a la conversación un poco después. «Nos ofrecen ayuda psicológica, pero ahora lo que queremos es que no nos maten. Luego ya habrá tiempo de lidiar con la salud mental», sentencia.

Su caso no es excepcional. En muchas de las localidades ucranianas que más han sufrido los estragos de la guerra, numerosos vecinos son incapaces de sacudirse un trauma que les obliga a vivir aislados. Algunos se han quedado enclaustrados en sus sótanos, aunque sus localidades ya son seguras. «Temo las consecuencias psicológicas que pueda sufrir Valeria. Ya ahora se asusta por cualquier cosa: el otro día, con el ruido que un gato hacía con una bolsa de plástico», recuerda su madre. Sin duda, las consecuencias de la guerra se sufrirán mucho después de que se dispare la última bala.