Esta vez contra México Trump se ha erigido en un imponderable económico más, cuyo poder hace temer sus incursiones en el comercio global Viernes, 31 mayo 2019, 23:00

El anuncio de Donald Trump de que, a partir del 10 de junio, gravará todas las importaciones procedentes de México con un 5% de aranceles, mientras ese país no acabe con la inmigración ilegal hacia Estados Unidos, sumó ayer una nueva inquietud a la agresividad con la que el mandatario norteamericano se conduce en las relaciones comerciales. Sus movimientos no son exactamente imprevisibles, puesto que el mundo ha pasado a dar por descontado que lo normal es que actúe como lo ha hecho en esta ocasión respecto a México. El problema es que, del mismo modo que en el caso de las exportaciones tecnológicas chinas la Casa Blanca alegó razones de seguridad nacional y de competencia desleal por parte de la potencia asiática, y esta vez Trump presenta su medida arancelaria por la permisividad con la que México coopera pasivamente en la corriente migratoria, mañana podría imputar a cualquier país o a cualquier empresa la generación de perjuicios a la economía estadounidense o a su defensa. Así es como Trump introduce un inusitado nivel de incertidumbre en el escenario internacional; como ningún otro inquilino de la Casa Blanca o dirigente del mundo libre ha osado proyectar desde la II Guerra Mundial. Ello cuando los mercados y la producción reflejan indicios de desaceleración global; temores que se vuelven más acusados ante medidas proteccionistas que no se dictan únicamente para preservar tales o cuales intereses de manera puntual o transitoria, sino que persiguen trastocar las reglas que tan trabajosamente han abierto espacios al libre comercio. Siendo esto reprochable, es aun más sorprendente cuando el recurso a las medidas arancelarias puede beneficiar a determinadas compañías o sectores de la industria estadounidense, pero perjudica a otras y a los consumidores en general. De manera que Trump se está viendo obligado a adoptar medidas adicionales a favor de esa parte de la economía norteamericana que padece las consecuencias de sus impulsos autárquicos, a cuenta del erario. La arrogancia de un poder omnímodo disuade a muchos de quienes, dentro y fuera de Estados Unidos, ven en el comportamiento de Trump muy serios peligros para el crecimiento a nivel mundial, y para el cumplimiento de las expectativas que necesitan albergar los países. Como si el actual inquilino de la Casa Blanca se hubiera convertido en un imponderable económico más, ante el que no puede hacerse otra cosa que temerlo.