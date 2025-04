Merkel pide a Putin que intervenga en el conflicto de Bielorrusia y Polonia

Juan Carlos Barrena Corresponsal en Berlín Miércoles, 10 de noviembre 2021, 13:54 | Actualizado 17:16h. Comenta Compartir

La canciller federal en funciones, Angela Merkel, ha pedido al presidente ruso, Vladimir Putin, que intervenga en la crisis fronteriza entre Polonia y Bielorrusia por el aluvión de migrantes ilegales. «La instrumentalización de migrantes contra la Unión Europea por parte del régimen bielorruso es inhumana y absolutamente inaceptable», comunicó Merkel a Putin en una llamada telefónica realizada este miércoles, informó Steffen Seibert, portavoz del gobierno germano. Añadió que la todavía jefa del gobierno germano ha demandado de Putin que «intervenga ante el régimen de Minsk» para que deje de facilitar la llegada a la frontera exterior de la UE en Polonia de migrantes.

Heiko Maas, ministro federal de Exteriores saliente, ha amenazado además con sanciones drásticas contra todos aquellos que participan en el traslado de migrantes ilegales y refugiados a Bielorrusia. «Nadie va a poder participar sin castigo en las actividades que desprecian la dignidad humana del dirigente bielorruso Aleksander Lukaschenko», anunció el político socialdemócrata, quien advirtió que podrían dictarse en breve sanciones contra los países de tránsito y procedencia, pero también contra las compañías aéreas que realizan el transporte de los migrantes hasta Bielorrusia. La Unión Europea está preparada para «sacar las consecuencias necesarias».

«Las imágenes e impresiones que recibimos de la frontera bielorrusa son espantosas», señaló Maas en un comunicado oficial en el que acusó a Lukaschenko de «alimentar la espiral la peligrosa espiral de escalada para la que él mismo no tendrá salida». El dictador bielorruso «utiliza sin escrúpulos como rehenes para su cínico juego de poder a gentes que buscan refugio», añadió el jefe de la diplomacia alemana, quien dejó claro que la «UE no se deja chantajear». Además se mostró partidario de nuevas sanciones directas contra las autoridades de Minsk.

«Lukaschenko debe reconocer que sus cuentas no cuadran. Esto no descarta además que próximamente se amplíen las sanciones contra otras áreas económicas», destacó Heiko Maas, ministro de Exteriores en funciones desde finales de octubre pasado, aunque participa en las negociaciones de coalición entre su partido, verdes y liberales. El político socialdemócrata prometió ayuda humanitaria para los migrantes en la frontera Bielorrusia, pero dejó claro que la Unión Europea no tiene intención de ceder a las presiones del dictador bielorruso.