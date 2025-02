Merkel ocupará a partir de ahora el despacho de Margot Honecker

Juan Carlos Barrena Berlín Martes, 7 de diciembre 2021, 22:24 Comenta Compartir

La canciller federal en funciones, Angela Merkel, ocupará a partir de este miércoles, cuando el socialdemócrata Olaf Scholz la suceda al frente del poder, el antiguo despacho de Margot Honecker, la que fuera ministra de Educación en la extinta RDA y esposa del derrocado jefe del estado germano oriental Erich Honecker. Así lo anunció personalmente al grupo parlamentario de cristianodemócrata (CDU) al despedirse de sus antiguos compañeros políticos. Merkel, que abandona oficialmente la política activa y no se presentó a la reelección como diputada en el Bundestag en los comicios legislativos de septiembre, tendrá su oficina en el número 71 de la céntrica e histórica Avenida Unter den Linden que conduce a la Puerta de Brandeburgo. El mismo despachó que ocupó oficialmente hasta su muerte el excanciller federal, el cristianodemócrata Helmut Kohl, considerado el padrino político de Merkel. Los Cancilleres federales eméritos tienen derecho en Alemania a despacho, personal de oficina y chófer de por vida.

«Ni me he inventado las crisis ni las he llevado al grupo parlamentario», dijo Merkel en una intervención ante los diputados cristianodemócratas en referencia a la larga lista de conflictos con los que tuvo que lidiar en sus 16 años de gobierno. La ya veterana mandataria advirtió además de que las crisis permanecerán ahí y continuarán produciéndose «cuando yo deje de ser canciller». «Sed listos», dijo la líder conservadora alemana a los parlamentarios de su formación con vistas a su nuevo papel como principal partido de la oposición en el Bundestag. Subrayó que seguirá estando a disposición de sus compañeros para dar consejo, pero que no es su intención hacerlo de manera pública. «La CDU debe seguir ocupándose además de las grandes tareas de futuro», destacó además la estadista alemana, que se refirió concretamente a la amenaza del cambio climático, un problema que le obsesionó los últimos años, también como científica. Merkel es doctora en ciencias físicas y antes de dedicarse a la política trabajó en la investigación.

Ralph Brinkhaus, jefe del grupo parlamentario conservador en la cámara baja alemana, elogió de manera especial a su correligionaria por su labor como jefa del ejecutivo alemán durante cuatro legislaturas. Destacó que Angela Merkel «ha marcado toda una época y puede alinearse con Konrad Adenauer y Helmut Kohl», el primer canciller federal de Alemania y el artífice de la reunificación nacional, respectivamente. Durante su largo mandato Merkel ha marcado un estilo político reconocido internacionalmente, caracterizado por evitar que hubiese perdedores y ganadores y en conseguir que las partes enfrentadas abandonasen la mesa negociadora con la cabeza alta, señaló Brinkhaus, quien afirmó que «esto ha sido bueno para el mundo y Europa».