Merkel defiende el rechazo al ingreso de Ucrania en la OTAN

La excanciller federal Angela Merkel ha defendido la decisión tomada en 2008 de no invitar a Ucrania a ingresar en la Alianza Atlántica y rechazado las críticas contra su persona del presidente ucraniano, Volódimir Zelenski. «La retirada canciller federal Dr. Angela Merkel defiende sus decisiones en relación con la cumbre de la OTAN en Bucarest de 2008», señaló una portavoz de la antigua jefa del gobierno alemán. Merkel expresó además su respaldo a los esfuerzos internacionales para acabar con la guerra ofensiva de Rusia en Ucrania. «Ante las atrocidades cometidas en Bucha y otros lugares de Ucrania, los esfuerzos del gobierno federal y la comunidad internacional de estados para apoyar a Ucrania y acabar con la barbarie y la guerra de Rusia contra Ucrania cuentan con el total apoyo de la excanciller federal», añadió la portavoz.

Anteriormente Zelenski había propuesto a Merkel y al expresidente francés, Nicolas Sarkozy, viajar a Bucha para hacerse una idea del fracaso de su política hacia Rusia y comprobar personalmente las atrocidades cometidas supuestamente por fuerzas rusas contra la población civil en su retirada del norte de Ucrania. En la cumbre en Rumanía de 2008 los países de la Alianza Atlántica abrieron la perspectiva de un ingreso de Ucrania en la OTAN, pero se echaron luego atrás para no irritar a Rusia. Tanto Merkel como Sarkozy bloquearon entonces las exigencias de otros socios de la alianza para facilitar un ingreso rápido de Ucrania en la organización.

El gobierno federal rechazó a su vez las críticas vertidas por el embajador de Ucrania en Alemania, Andrij Melnyk, contra el máximo mandatario germano, Frank Walter Steinmeier. «Rechazamos esas críticas al presidente federal», dijo Wolfgang Büchner, viceportavoz del ejecutivo del canciller federal, Olaf Scholz, aunque subrayó que este país comprende la situación de excepción en la nación que ha sido invadida por Rusia. En declaraciones al rotativo Tagesspiegel de Berlín, Melnyk había comentado que Steinmeier mantiene una preocupante cercanía a Rusia: «para Steinmeier eran y son algo fundamental las relaciones con Rusia, sí, algo santo, da igual lo que suceda. Tampoco la guerra agresora juega un gran papel».

El propio Steinmeier, entre tanto, ha reconocido por primera vez errores y equivocaciones en la política de Alemania ante Rusia. «Mi defensa del gasoducto Nord Stream 2 fue claramente un error. Tratamos de mantener puentes en los que Rusia ya no creía y de los que nuestros socios nos advirtieron», dijo hoy el presidente federal. «Hemos fracasado en la construcción de una casa común europea que incluyera a Rusia. Hemos fracasados con la idea de vincular a Rusia en una arquitectura de seguridad común», reconoció el máximo mandatario alemán.

Sin embargo subrayó que la responsabilidad de la guerra en Ucrania es del presidente ruso, Vladimir Putin. «No deberíamos asumirla nosotros. Aunque eso no quiere decir que no debamos reflexionar sobre los errores que hayamos cometido», agregó Steinmeier, quien admitió que hasta ahora pensaba que Putin no asumiría la completa «ruina económica, política y moral» de su país a costa de su locura imperialista. «Ahí me he equivocado, al igual que otros muchos», dijo el jefe del estado alemán. En ese sentido, el embajador ucraniano en Alemania había comentado que Steinmeier ha sido considerado en Berlín como alguien con contactos especiales en Moscú, como el hombre que, desde el cargo de jefe de la diplomacia alemana, creó puentes hacia el presidente ruso, que defendió el diálogo con Putin junto a Angela Merkel y que calificó una vez a Rusia de «socio imprescindible».

Para el representante de Kiev en Berlín, el jefe del estado alemán piensa como el presidente ruso, Vladimir Putin, que niega la existencia de Ucrania, de su lengua, su cultura y su estado. «Steinmeier parece compartir la idea de que los ucranios no son sujeto», afirmó Melnyk, quien denuncia que Alemania tiene muchos intereses en su relación con Rusia, como la dependencia del gas, el petróleo y el carbón. A su juicio, la culpa la tiene también el presidente federal por sus cargos anteriores como ministros de la Cancillería bajo el gobierno del socialdemócrata Gerhard Schröder o como titular de Exteriores en el gabinete de la conservadora Angela Merkel. «Steinmeier ha tejido durante décadas una tela de araña de contactos con Rusia. En ella se encuentran involucradas muchas personas» que juegan actualmente un papel relevante en la coalición de gobierno de socialdemócratas, verdes y liberales, añadió el embajador ucraniano.