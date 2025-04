La OTAN pronostica que Bajmut caerá en manos rusas en «los próximos días»

Justo al día siguiente de que tanto Moscú como Kiev dejaran claro que la castigada localidad de Bajmut (región de Donetsk) reviste importancia vital para ... ambas partes, Evgueni Prigozhin, el jefe de los mercenarios del Grupo Wagner emerge otra vez para apuntarse nuevos triunfos en este frente, epicentro de la guerra y escenario de los combates más encarnizados. Según Prigozhin, sus fuerzas lograron este miércoles hacerse con toda la parte situada el este del río Bajmutka, información que corrobora el Instituto de Estudio de la Guerra estadounidense (ISW).

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, cree asimismo que Bajmut podría caer muy pronto. «No descartamos que ocurra en los próximos días», advirtió en Estocolmo al margen de una reunión de ministros de Defensa de la UE. Sin embargo, Stoltenberg considera que «esto no tiene por qué reflejar necesariamente un punto de inflexión en la guerra, pero indica que no podemos infravalorar a Rusia y tenemos que seguir mandando apoyo a Ucrania».

En un mensaje de audio de 17 segundos, difundido a través de Telegram, Prigozhin sostiene que «las unidades de Wagner ocuparon la parte oriental de Bajmut. Todo el territorio al este del río Bajmutka está bajo nuestro control. Podemos informar de esto».

Poco antes de que apareciera la grabación de Prigozhin, los expertos del ISW ya habían señalado que la parte este de la ciudad «seguramente» había sido ocupada por las tropas rusas después de que las ucranianas efectuaran una «retirada controlada». De confirmarse tales informaciones, las fuerzas de Moscú controlarían casi la mitad de Bajmut, además de tener unidades desplegadas al sur y al noroeste de la ciudad, con lo que tienen casi cercados a los ucranianos.

Volodímir Zelenski dijo en declaraciones a la cadena CNN que «entendemos que después de Bajmut pueden ir más lejos, pueden ir a Kramatorsk, a Sloviansk. Es por eso que nuestros muchachos permanecerán allí hasta la muerte». Según sus palabras, «es una cuestión de táctica». El presidente estima que el Kremlin necesita alguna «pequeña victoria», aunque para ello haga falta terminar de destruir la ciudad junto con los pocos civiles que aún quedan.

«Permanecer firmes»

Zelenski se refirió a la reunión que mantuvo el lunes con la cúpula militar, en donde, junto con el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el general Valeri Zaluzhni, y el jefe del Grupo de Fuerzas Oriental, el general Alexánder Sirski, tomó la decisión de «reforzar» el dispositivo militar para «continuar las operaciones de defensa». «Todos dicen que debemos permanecer firmes», aseguró en su entrevista a la CNN difundida este miércoles. «Por supuesto, hay que pensar en las vidas de nuestros soldados, pero debemos hacer lo que podamos mientras obtenemos armas, suministros y nuestro Ejército se prepara para la contraofensiva», añadió.

Prigozhin, cuyos mercenarios constituyen la principal fuerza de choque rusa en la ofensiva, denunció este fin de semana la penuria de municiones que padecen sus hombres y advirtió de que «si Wagner se retira ahora de Bajmut, todo el frente se derrumbará». El martes precisamente, el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, anunció que el control del enclave es fundamental para el desarrollo de la ofensiva. «Esta ciudad es un importante centro de defensa para las tropas ucranianas en el Donbás. Capturarla permitirá nuevas operaciones ofensivas adentrándose en las líneas de defensa enemigas», afirmó durante una reunión televisada con la Plana Mayor del Ejército. Aseguró que los esfuerzos para ocupar Artemovsk, nombre ruso de Bajmut, «continúan».

Los expertos norteamericanos del ISW, no obstante, no están de acuerdo ni con Zelenski ni con Shoigú. En uno de sus boletines, estiman poco probable que, en caso de tomar Bajmut, los rusos puedan realmente avanzar en su ofensiva para ocupar toda la región de Donetsk, ya que «carecen de suficientes vehículos blindados y los escuadrones de asalto operan con tácticas simplificadas y, probablemente, no tienen capacidad para maniobrar».

Mientras, el secretario general de la ONU, António Guterres, visitó este miércoles Kiev para hablar con Zelenski de la renovación del acuerdo de exportación de grano, que vence el día 18. Según sus cálculos, el convenio ha posibilitado la exportación de 23 millones de toneladas, antes bloqueadas en los puertos desde el comienzo de la invasión. Insistió en que lo acordado «ha contribuido a reducir el costo mundial de los alimentos y ha prestado una ayuda crucial a poblaciones que también pagan un alto precio por esta guerra, en particular en los países en desarrollo».