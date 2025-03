Cae Matteo Messina, el sanguinario capo mafioso más buscado por la Justicia en Italia

darío menor Roma Lunes, 16 de enero 2023, 10:46 | Actualizado 14:34h. Comenta Compartir

Era el último de los líderes históricos de la Cosa Nostra, la mafia siciliana, al que la Justicia italiana todavía no había podido echarle el guante: Matteo Messina Denaro fue detenido este lunes en Palermo por los Carabinieri tras pasarse 30 años en busca y captura. El arresto tuvo lugar en una conocida clínica privada de la capital siciliana a la que Messina Denaro, de 60 años, había acudido para someterse a una terapia médica, según confirmó el general Pasquale Angelosanto, comandante del grupo de operaciones especiales de los Carabinieri que concluyó con éxito esta operación coordinada por la Fiscalía de Palermo, liderada por el magistrado Maurizio de Lucia.

El capo mafioso no opuso resistencia al ser detenido en la clínica, donde estaba realizando un control médico sin haber sido ingresado. Los investigadores, que celebraron con abrazos y muestras de júbilo el histórico arresto, habían conseguido información de que el padrino del clan mafioso de Castelvetrano, que tiene su feudo en la parte occidental de Sicilia, acudía periódicamente a la clínica palermitana La Maddalena, referencia regional en las curas oncológicas. Allí recibía con un nombre falso sesiones de quimioterapia para tratar de superar el cáncer de colon que sufre, con metástasis en el hígado. Desde anoche decenas de agentes le esperaban en el centro médico para garantizar que se podía realizar la captura sin que hubiera riesgos para el resto de pacientes.

Messina Denaro, que fue transferido en una furgoneta a un lugar seguro sobre el que no se dio más información, encabezaba la lista de los criminales más peligrosos de Italia. Su arresto llega después de que cientos de miembros de las fuerzas de seguridad le siguieran la pista durante las últimas tres décadas y, curiosamente, se produce 30 años después de la detención de otro capo histórico de Cosa Nostra, Salvatore 'Totò' Riina, cuya búsqueda tras 24 años de fuga concluyó con éxito el 15 de enero 1993. Fue tras la caída de Riina cuando se le perdió la pista a Messina Denaro, apodado 'U siccu' (el seco, el delgado) y 'Diabolik', por su pasión por un personaje de cómic llamado así. El récord por su capacidad para burlar a la Justicia entre los grandes padrinos de la Cosa Nostra lo tiene el sucesor de Riina, Bernardo Provenzano, que se pasó 43 años huido hasta que por fin pudo ser detenido en 2006.

Ampliar Dos agentes se llevan al capo de la clínica donde ha sido detenido afp

El presidente de la República, Sergio Mattarella, así como la primera ministra, Giorgia Meloni, y el resto de políticos y autoridades italianas celebraron con palabras de júbilo la captura. «Es una gran victoria para el Estado que demuestra que no se rinde frente a la mafia», dijo la jefa de Gobierno, destacando que la lucha contra el crimen organizado va a continuar «sin tregua». Tras conocerse la noticia del arresto, Meloni viajó a Palermo para felicitar personalmente a los magistrados y agentes de los Carabinieri que han dirigido y participado en la operación.

Hijo del capo de Castelvetrano, Don Ciccio, Messina Denaro aprendió a utilizar las armas de fuego con 14 años para cometer su primer homicidio con 18. Más adelante colaboró con Riina en la etapa más sangrienta de la Cosa Nostra, llegando a participar en las grandes matanzas y atentados de principios de los 90 para tratar de presionar al Estado y forzarlo a una negociación con la mafia. Le tocará ahora cumplir las diversas condenas a cadena perpetua a las que ha sido sentenciado por su implicación en varios asesinatos, como los que le costaron la vida a los magistrados antimafia Paolo Borsellino y Giovanni Falcone en 1992. Según los investigadores él mismo se habría vanagloriado con sus fieles de «haber matado a tantas personas para llenar un cementerio». Su poderío económico también era legendario, con un patrimonio de alrededor de 4.000 millones de euros confiscado a las personas de su entorno durante los últimos años.

Ampliar Retrato robot que había distribuido la Policía sobre el posible aspecto de Messina a partir de una imagen de joven afp

Salvatore Lupo, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Palermo y experto en la Cosa Nostra, considera que la captura de Messina Denaro marca «el fin de la época de los grandes capos responsables de aquellos atentados que han permanecido fugados durante años», pero no tiene claro que vaya a suponer un punto de inflexión en la lucha contra la Cosa Nostra actual. «Aquella mafia no existe desde hace tres décadas. Hoy no precisa de grandes capos, es una entidad colectiva de antigua tradición que no tiene necesidad de salir en las primeras páginas de los diarios. Hoy la mafia es diferente», explica Lupo a este diario.

Aunque celebra el arresto, enmarcado en la detención de cerca de un centenar de miembros de la Cosa Nostra de aquellos sangrientos años, el experto no deja de preguntarse cómo ha sido posible que Messina Denaro burlara durante 30 años a la Justicia: «Es un hecho notable y muestra que ha seguido existiendo un sistema que lo protegía, consintiéndole incluso acudir regularmente a un hospital en Palermo. Ha estado todos estos años escondido en sus zonas de poder en Sicilia, no en ningún país lejano».

Para Lupo no es correcto considerar a 'Diabolik' un heredero de Riina y Provenzano en el liderazgo de la Cosa Nostra, ya que se trata a su juicio de «una visión naíf» y «reductiva» que «permite identificar al enemigo» para la opinión pública, pero no se corresponde al funcionamiento real de esta organización criminal con 160 años de historia.

