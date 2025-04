Matar con drones

Víctimas civiles y ejecuciones extrajudiciales en la mira

n la aldea de Tutaqal, en la frontera iraquí, Aram Haji Kaka Khan, de 43 años, e Ismaeel Ibraheem, de 50, escucharon un ataque aéreo en la madrugada del 17 de abril de este año. Varias horas después, los cuñados se acercaron al lugar y subieron a las personas heridas a su coche, que voló en pedazos, cuando un dron TAF del ejército de Turquía les alcanzó con un misil. Fueron las primeras víctimas civiles de la operación 'Claw Lock', asegura la organización Community Peacemaker Teams.

Esta semana, cuando el Pentágono asesinó a Al-Zahawiri, se preocupó por subrayar que no hubo víctimas civiles. En un programa de asesinatos por control remoto, caracterizada por la falta de precisión, ésa era la verdadera noticia. Una filtración de datos del ejército de Estados Unidos permitió calcular que entre 2010 y 2020 habían muerto entre 910 y 2.200 civiles en unas 14.000 «operaciones especiales», de las que medio millar podrían ser menores de edad, indica The Bureau of Investigative Journalism, que procesó los documentos.

Hay, en todo caso, «falta de transparencia», indica Amnistía Internacional (AI). Estos asesinatos selectivos y las víctimas civiles que implica «viola la prohibición de privación arbitraria de la vida», sentencia AI. En el derecho internacional se consideran «ejecuciones extrajudiciales» si no se intenta «arrestar a los presuntos delincuentes», si no ofrecen «resistencia armada», si no «representaban una amenaza inminente» o no reciben «advertencia previa».