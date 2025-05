Un mes de invasión: el mapa de la guerra entre Rusia y Ucrania

S. I. Belled, H. Rodríguez, I. Toledo, j. m. bENÍTEZ y g. HERAS Jueves, 24 de marzo 2022, 12:11 Comenta Compartir

Rusia sigue su avance en Ucrania. La invasión que comenzó el pasado jueves 24 de febrero sigue su curso, aunque más lento de lo inicialmente previsto. De momento las principales ciudades resisten, aunque en algunos casos como Mariúpol a un coste muy alto para la poblacion civil.

24 de marzo de 2022 Día 29: Se recrudecen los combates en Lugansk

Las autoridades de Ucrania han denunciado la muerte de al menos cuatro personas, entre ellas dos niños, en ataques por parte de las fuerzas rusas en la región de Lugansk (en el este), incluido el presunto uso de bombas de fósforo. Durante las últimas 24 horas han sido dañados o destruidos 31 edificios, incluidas 23 casas en Kremina, Lisichansk, Novodruzhesk, Rubizhne, Severodonetsk y Voivoidivka. Por su parte, la marina ucraniana asegura que ha destruido un barco de transporte militar ruso anclado en el puerto de Berdiansk, una ciudad cercana a la asediada Mariúpol en el mar de Azov (sureste). Por su parte, Rusia asegura haber tomado el control de la ciudad de Izium, situada en la región de Járkov, una de las más afectadas por la ofensiva iniciada el 24 de febrero. Cuando se cumple un mes de la invasión rusa lo que se confirma es que las posiciones en todos los frentes permanecen estables y sin grandes avances.

23 de marzo de 2022 Día 28: Rusia concentra más tropas en la frontera bielorrusa

Kiev ha amanecido este miércoles con la sirenas antiaéreas sonando. Anunciaban otra jornada de bombardeos en la capital, que han afectado a otro centro comercial y a un bloque de viviendas. Según las autoridades ucranianas, se han producido varios heridos. En el norte, según informa la agencia Ukrinform, se están produciendo movimientos de tropas y material militar ruso en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. Además, se ha acordado la apertura de nueve «corredores humanitarios» para evacuar a los civiles, aunque Ucrania y Rusia no han conseguido pactar un corredor seguro en Mariúpol.

22 de marzo de 2022 Día 27: Ucrania asegura que contiene la ofesiva rusa

Mariúpol resiste el ataque sin tregua de las tropas rusas y el resto de los frentes permanecen contenidos. No ha habido avances ni en Chernígov, ni en Sumy, ni en Járkov y los asaltos a zonas de Luhansk y Donetsk parecen no haber salido como planean los invasores. Las autoridades ucranianas han asegurado que sus fuerzas están logrando frenar la ofensiva rusa en la que además empezarían a escasear las provisiones y el combustible. Los soldados del Kremlin siguen su asesio a Kiev, con bombardeos continuos sobre distintas zonas de la capital y sus alrededores.

21 de marzo de 2022 Día 26: Moscú bombardea Odesa por primera vez y castiga objetivos civiles en Kiev

La cuarta semana de la invasión rusa ha comenzado con un ultimátum del Kremlin para que Ucrania entregase la ciudad de Mariúpol, algo que el gobierno de Volodimir Zelenski ha rechazado de plano. La urbe se ha transformado en un símbolo de destrucción pero también de resistencia ante los continuos ataques. Mientras Mikolaiev se mantiene como muro ante el avance terrestre hacia Odesa, este lunes la flota rusa ha bombardeado por primera vez esta importante urbe situada a orillas del Mar Negro. Según el portavoz de la administración regional, Sergiy Bratchuk, varios edificios han resultado dañados y de momento no se ha informado de que se hayan producido víctimas.

Además, los proyectiles han vuelto a caer en Kiev. Allí, al menos seis personas han muerto en un ataque a un centro comercial.

UCRANIA KIEV Centro comercial Río Dniéper KIEV Parlamento Oficina del presidente Ministerio del Interior 2 km Ataque ruso contra el centro comercial Retroville. Al menos ocho personas han muerto. 21 de marzo de 2022. Reuters UCRANIA KIEV Centro comercial Río Dniéper KIEV Parlamento Oficina del presidente Ministerio del Interior 2 km Ataque ruso contra el centro comercial Retroville. Al menos ocho personas han muerto. 21 de marzo de 2022. Reuters UCRANIA Centro comercial Río Dniéper KIEV Parlamento Oficina del presidente KIEV Ministerio del Interior 2 km Ataque ruso contra el centro comercial Retroville. Al menos ocho personas han muerto. 21 de marzo de 2022. Reuters UCRANIA Centro comercial Río Dniéper KIEV KIEV Parlamento Oficina del presidente Ministerio del Interior Ataque ruso contra el centro comercial Retroville. Al menos ocho personas han muerto. 21 de marzo de 2022. Reuters 2 km

La potencia del armamento empleado en esta nueva agresión contra un objetivo civil queda de manifiesto en las imágenes del lugar: coches pulverizados y un cráter de varios metros de largo y varios más de profundidad.

18 de marzo de 2022 Día 23: Las bombas caen sobre Leópolis

Leópolis, la última gran ciudad ucraniana camino de Polonia y refugio de miles de personas que escapan de la guerra, ha sido fuertemente castigada este viernes. Han sido tres explosiones que han tenido lugar en el aeropuerto y en una fábrica. Un día más, el Ejército ruso ha atacado Járkov, uno de los objetivos prioritarios del Kremlin, y Kramatorsk, en la región de Donetsk. En Kiev, un misil ruso ha impactado contra un bloque de viviendas dejando al menos un muerto. La situación en Mariúpol continúa siendo muy complicada. Los combates han llegado al centro de la ciudad, en la que se han destruido ya más de la mitad de sus edificiaciones.

17 de marzo de 2022 Día 22: Chernígov, Járkov, Lugansk, Kiev... escenarios de ataques a civiles

Mientras los servicios de espionaje británicos aseguran que el avance de las tropas rusas en Ucrania se ha estancado, los ataques a civiles aumentan según denuncian las autoridades ucranianas. En las últimas 24 horas la ciudad de Chernígov ha sido especialmente castigada. Allí, se han producido al menos 54 muertos en las últimas 24 horas, incluidas la decena de víctimas mortales que dejó el tiroteo indiscriminado a una cola del pan. También Rubizhne y Sievierodonetsk, en la autoproclamada república de Lugansk, Kiev o Járkov registraron fallecidos en distintos ataques. En la capital, murió al menos una persona y tres resultaron heridas tras caer varios fragmentos de un misil de Rusia derribado por las fuerzas ucranianas sobre un bloque de apartamentos del distrito de Darnitski. Tras el ataque sin víctimas a un teatro en el que suelen refugiarse los civiles en la localidad de Mariupol, registrado la tarde del miércoles, las autoridades de Ucrania también denunciaron el lanzamiento de proyectiles contra un centro educativo en la ciudad de Merefa, en la región de Járkov.

16 de marzo de 2022 Día 21: Rusia bombardea la costa de Odessa

Tras 21 días de guerra, el ataque de Rusia en territorio ucraniano continúa, aunque lo hace de forma lenta y con casi tantos avances como retrocesos. Esta pasada noche varios barcos rusos han bombardeado la costa ucraniana en el pueblo de Tuzly en la región de Odesa, considerada la joya del mar Negro. Una de las ciudades más castigadas en las últimas horas ha sido Zaporiya, donde han sido atacados objetivos civiles, incluida una estación de tren. Por su parte, Ucrania ha lanzado una contraofensiva en varias áreas, incluida la ciudad de Járkov.

Un primer plano de casas en llamas y una zona residencial, al noreste de Chernihiv, 16 de marzo de 2022. Reuters Una imagen satelital muestra el Teatro Dramático Mariupol antes del bombardeo, mientras la palabra ‘niños’ en ruso está escrita en grandes letras blancas en el pavimento, frente y detrás del edificio. Reuters Un hombre llora junto a una víctima tras el bombardeo a un edificio residencial, este jueves en Kiev. Reuters Un primer plano de casas en llamas y una zona residencial, al noreste de Chernihiv, 16 de marzo de 2022. Reuters Una imagen satelital muestra el Teatro Dramático Mariupol antes del bombardeo, mientras la palabra ‘niños’ en ruso está escrita en grandes letras blancas en el pavimento, frente y detrás del edificio. Reuters Un hombre llora junto a una víctima tras el bombardeo a un edificio residencial, este jueves en Kiev. Reuters Un primer plano de casas en llamas y una zona residencial, al noreste de Chernihiv, 16 de marzo de 2022. Reuters Una imagen satelital muestra el Teatro Dramático Mariupol antes del bombardeo, mientras la palabra ‘niños’ en ruso está escrita en grandes letras blancas en el pavimento, frente y detrás del edificio. Reuters Un hombre llora junto a una víctima tras el bombardeo a un edificio residencial, este jueves en Kiev. Reuters Un primer plano de casas en llamas y una zona residencial, al noreste de Chernihiv, 16 de marzo de 2022. Reuters Una imagen satelital muestra el Teatro Dramático Mariupol antes del bombardeo, mientras la palabra ‘niños’ en ruso está escrita en grandes letras blancas en el pavimento, frente y detrás del edificio. Reuters Un hombre llora junto a una víctima tras el bombardeo a un edificio residencial, este jueves en Kiev. Reuters

Hasta la fecha, más de tres millones de personas han salido forzosamente de Ucrania intentando escapar de la guerra.

Refugiados por países Más de 3 millones de personas han salido de Ucrania desde el pasado 24 de febrero Rusia Bielorrusia 155.841 Polonia 1.816 1.857.045 UCRANIA Eslovaquia 220.977 Moldavia 344.454 Hungría Rumanía 272.943 467.703 Fuente: ACNUR Los datos acumulados en esta tabla son más altos que el número total de refugiados que huyen de Ucrania presentado anteriormente, ya que también tiene en cuenta a las personas que cruzan la frontera entre Rumania y Moldavia. Refugiados por países Más de 3 millones de personas han salido de Ucrania desde el pasado 24 de febrero Rusia Bielorrusia 155.841 Polonia 1.816 1.857.045 UCRANIA Eslovaquia 220.977 Moldavia 344.454 Hungría Rumanía 272.943 467.703 Fuente: ACNUR Los datos acumulados en esta tabla son más altos que el número total de refugiados que huyen de Ucrania presentado anteriormente, ya que también tiene en cuenta a las personas que cruzan la frontera entre Rumania y Moldavia. Refugiados por países Más de 3 millones de personas han salido de Ucrania desde el pasado 24 de febrero Rusia Bielorrusia 155.841 Polonia 1.816 1.857.045 UCRANIA Eslovaquia 220.977 Moldavia 344.454 Hungría Rumanía 272.943 467.703 Fuente: ACNUR Los datos acumulados en esta tabla son más altos que el número total de refugiados que huyen de Ucrania presentado anteriormente, ya que también tiene en cuenta a las personas que cruzan la frontera entre Rumania y Moldavia. Refugiados por países Rusia Bielorrusia Más de 3 millones de personas han salido de Ucrania desde el pasado 24 de febrero 155.841 Polonia 1.816 1.857.045 UCRANIA Eslovaquia 220.977 Moldavia Los datos acumulados en esta tabla son más altos que el número total de refugiados que huyen de Ucrania presentado anteriormente, ya que también tiene en cuenta a las personas que cruzan la frontera entre Rumania y Moldavia. Hungría 344.454 272.943 Rumanía 467.703 Fuente: ACNUR

15 de marzo de 2022 Día 20: Rusia redobla sus esfuerzos en la capital

Los bombardeos se intensifican en Kiev y las autoridades ucranianas en la ciudad han establecido un toque de queda de 35 horas, de las 20.00 de hoy a las 7.00 del 17 de marzo. Las tropas rusas estarían intentando tender un puente sobre el río Irpin, desde el noroeste, sin éxito por el momento. En este contexto, los primeros ministros de Polonia, República Checa y Eslovenia viajan a la capital para reunirse con Zelenski.

Los ataques no paran en Járkov, al este, y en Dnipro las tropas rusas han destruido durante la noche el aeropuerto. Al sur, en Jersón, el Ministerio de Defensa de Reino Unido apunta a que algunos informes «sugieren que Rusia puede intentar organizar un 'referéndum'» en esta ciudad «en un intento de legitimar el área como una república separatista similar a Donetsk, Luhansk y Crimea».

14 de marzo de 2022 Día 19: Ucrania anuncia diez corredores humanitarios

Diez corredores humanitarios para ayudar a huir a la población ucraniana. Ese es el anuncio que ha hecho el gobierno de Zelenski. Uno de ellos conectará Berdiansk con Mariúpol, que sigue cercada y asediada.

Daños en edificios en el distrito Livoberezhnyi de Mariúpol Mariúpol Destruido Daño severo Daño moderado Zona analizada Mariúpol Zona militar Fuente: Unitar/Unosat (14 de marzo) Daños en edificios en el distrito Livoberezhnyi de Mariúpol Mariúpol Destruido Daño severo Daño moderado Zona analizada Mariúpol Zona militar Fuente: Unitar/Unosat (14 de marzo) Daños en edificios en el distrito Livoberezhnyi de Mariúpol Mariúpol Destruido Daño severo Daño moderado Zona analizada Mariúpol Zona militar Fuente: Unitar/Unosat (14 de marzo) Daños en edificios en el distrito Livoberezhnyi de Mariúpol Mariúpol Destruido Daño severo Daño moderado Zona analizada Mariúpol Zona militar Fuente: Unitar/Unosat (14 de marzo)

En la capital las tropas rusas siguen acercándose. El impacto de un misil en un edificio residencial en Kiev ha dejado un muerto y 10 heridos.

13 de marzo de 2022 Día 18: Bombardeada una base militar ucraniana a 20 kilómetros de Polonia

El ejército ruso ha atacado con una base militar ucraniana en Yavoriv que se utiliza como centro militar de instructores extranjeros, a solo 25 kilómetros de la frontera con Polonia. En el bombardeo han fallecido 35 personas y 134 han resultado heridas. Así, Putin intensifica los ataques en el oeste.

Ataques a localizaciones militares en el Oeste de Ucrania Reuters Lutsk Lutsk El 11 de marzo caen tres misiles en el aeropuerto militar El 11 de marzo caen tres misiles en el aeropuerto militar Leópolis Yavoriv Yavoriv El 13 de marzo Rusia ataca un centro de entrenamiento militar a 25 kilómetros de la frontera El 13 de marzo Rusia ataca un centro de entrenamiento militar a 25 kilómetros de la frontera Ivano-Frankivsk Ivano-Frankivsk El aeropuerto militar es bombardeado el 11 y el 13 de marzo El aeropuerto militar es bombardeado el 11 y el 13 de marzo 100 km Ataques a localizaciones militares en el Oeste de Ucrania Reuters Lutsk Lutsk El 11 de marzo caen tres misiles en el aeropuerto militar El 11 de marzo caen tres misiles en el aeropuerto militar Leópolis Yavoriv Yavoriv El 13 de marzo Rusia ataca un centro de entrenamiento militar a 25 kilómetros de la frontera El 13 de marzo Rusia ataca un centro de entrenamiento militar a 25 kilómetros de la frontera Ivano-Frankivsk Ivano-Frankivsk El aeropuerto militar es bombardeado el 11 y el 13 de marzo El aeropuerto militar es bombardeado el 11 y el 13 de marzo 100 km Ataques a localizaciones militares en el Oeste de Ucrania Reuters Lutsk Lutsk El 11 de marzo caen tres misiles en el aeropuerto militar El 11 de marzo caen tres misiles en el aeropuerto militar Leópolis Yavoriv Yavoriv El 13 de marzo Rusia ataca un centro de entrenamiento militar a 25 kilómetros de la frontera El 13 de marzo Rusia ataca un centro de entrenamiento militar a 25 kilómetros de la frontera Ivano-Frankivsk Ivano-Frankivsk El aeropuerto militar es bombardeado el 11 y el 13 de marzo El aeropuerto militar es bombardeado el 11 y el 13 de marzo 100 km Ataques a localizaciones militares en el Oeste de Ucrania Reuters Lutsk Lutsk El 11 de marzo caen tres misiles en el aeropuerto militar El 11 de marzo caen tres misiles en el aeropuerto militar Leópolis Yavoriv Yavoriv El 13 de marzo Rusia ataca un centro de entrenamiento militar a 25 kilómetros de la frontera El 13 de marzo Rusia ataca un centro de entrenamiento militar a 25 kilómetros de la frontera Ivano-Frankivsk Ivano-Frankivsk El aeropuerto militar es bombardeado el 11 y el 13 de marzo El aeropuerto militar es bombardeado el 11 y el 13 de marzo 100 km

Al sur, las tropas rusas han designado una nueva alcaldesa en la ciudad de Melitópol un día después del presunto secuestro del alcalde electo. Mariúpol, sigue asediada y cercada.

12 de marzo de 2022 Día 17: Las fuerzas rusas rodean Kiev y bloquean Mariúpol

Las fuerzas rusas bombardearon una mezquita donde había 80 civiles refugiados, entre ellos turcos, ha informado este sábado el Ministerio ucraniano de Relaciones Exteriores, sin especificar la hora del ataque ni si había víctimas. El Gobierno turco ha rechazado reaccionar el sábado a las informaciones sobre el bombardeo de la mezquita

11 de marzo de 2022 Día 16: Ucrania contiene el avance ruso, pero los bombardeos siguen

Las tropas ucranianas, que dañaron gravemente una unidad blindada rusa al este de la capital, contienen el esfuerzo de los invasores por rodear y asaltar Kiev. Al noreste, los rusos siguen luchando por hacerse con Cherníhiv, mientras Sumy sigue también en poder de los ucranianos.

Al sur, Mariúpol sigue asediada y bombardeada. El puerto ucraniano del mar de Azov se ha convertido en un objetivo prioritario para Putin a cualquier precio, incluido el de las vidas de civiles.

En este contexto, Ucrania sigue intentando abrir corredores humanitarios. Con todo ello, la salida de civiles del país sigue aumentado y ya son 2,5 millones de personas las que se han refugiado más allá de las fronteras ucranianas, según los datos recopilados por Acnur.

10 de marzo de 2022 Día 15: Rusia rechaza un alto al fuego de 24 horas

La cuarta ronda de negociación entre Rusia y Urania, celebrada en Turquía con los ministros de Exteriores de ambos países, Serguei Lavrov y Dimitro Kuleba, no ha llegado a buen puerto. El delegado de Putin rechaza el alto al fuego de 24 horas solicitado por Ucrania.

Sobre el terreno, las tropas rusas siguen intentando cercar Kiev desde el oeste, sin grandes progresos en el último día, y desde el este de la ciudad, a orillas del Dnipro. En el este del país, Járkov sigue sitiada, aunque es poco probable que Rusia intente una ofensiva terrestre en el corto plazo para hacerse con la ciudad.

Al sur, Mariúpol, tras el brutal ataque en el día de ayer a un hospital maternal, sigue rodeada y bombardeada.

El avance de las tropas de norte a sur pasa por Zaporiyia, mientras sigue en el aire el ataque a Odesa, el principal puerto ucraniano en el mar Negro.

9 de marzo Día 14: Un alto al fuego de 12 horas para evacuar civiles

Según las informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS, Rusia y Ucrania habrían acordado un alto al fuego y la apertura de seis corredores humanitarios desde las 9.00 y hasta las 21:00 horas en Kiev, Chernigov, Járkov, Mariúpol y Sumy, ciudades estás últimas rodeadas y que continúan sufriendo bombardeos.

Corredores humanitarios BIELOR. RUSIA Cherníhiv Ciudades al noreste Sumy Kiev Járkov Romny Poltava Izium Lozova UCRANIA Pokrovsk Zaporiyia Volnovaja Enerhodar Mariúpol Crimea 100 km Fuente: Gobierno de Ucrania, The New York Times. Corredores humanitarios BIELORRUSIA RUSIA Cherníhiv Ciudades al noreste Sumy Kiev Romny Járkov Izium Poltava UCRANIA Lozova Pokrovsk Zaporiyia Volnovaja Enerhodar Mariúpol Crimea 100 km Fuente: Gobierno de Ucrania, The New York Times. Corredores humanitarios BIELORRUSIA RUSIA Cherníhiv Ciudades al noreste Sumy Kiev Romny Járkov Izium Poltava UCRANIA Lozova Pokrovsk Zaporiyia Volnovaja Enerhodar Mariúpol Mar de Azov Mar Negro Crimea 100 km Fuente: Gobierno de Ucrania, The New York Times. Corredores humanitarios BIELORRUSIA RUSIA Cherníhiv Ciudades al noreste Sumy Kiev Romny Járkov Izium Poltava UCRANIA Lozova Pokrovsk Zaporiyia Volnovaja Enerhodar Mariúpol Mar de Azov Mar Negro Crimea 100 km Fuente: Gobierno de Ucrania, The New York Times.

Durante el último día las fuerzas rusas continuaron concentrándose en torno a Kiev (al oeste en Irpin y al este en Brovary), preparándose, según apunta el Institute for the Study of War, para un asalto en las próximas 24 a 96 horas. Con ello, sus avances han sido limitados. En el aire, las defensas ucranianas parecen enfrentar buena resistancia a los modernos aviones rusos, apunta el Departamento de Inteligencia del Ministerio de Defensa de Reino Unido.

En el sur, parece que los rusos podrían pasar por alto Mikolaiv y cruzar el río Southern Bug de cara a un avance sobre Odesa combinado con una operación anfibia que se considera inminente.

8 de marzo de 2022 Día 13: Intento de cercar Kiev y primeros corredores humanitarios

Las tropas rusas buscan cercar Kiev. Intentan asentarse en el oeste, entre Bucha e Irpin, y en el este, hacia Brovary. Los ucranianos siguen resistiendo los ataques, mientras en el este se han registrado bombardeos en ciudades como Járkov o Sumy, ciudad esta última donde habrían fallecido 21 personas, entre ellas dos niños.

En el sur, Mariúpol sigue cercada y las tropas invasoras han bombardeado Mikolaiv, donde buscarían hacerse con el control del aeropuerto.

7 de marzo de 2022 Día 12: Sigue la escalada de terror ruso

El ejército ruso ha anunciado la apertura de varios corredores humanitarios en la previa de la tercera ronda de negociación. Sin embargo, Rusia ya ha incumplido sus promesas antes en este sentido. Además, estos corredores desembocan en Rusia y Bielorrusia, lo que ha sido considerado como una propuesta «absurda» por el Gobierno de Ucrania.

Corredores humanitarios propuestos por Rusia BIELOR. Gómel RUSIA Chernóbil Bélgorod Irpin Sumy Kiev Járkov Poltava UCRANIA Zaporiyia Rostov del Don Mariúpol Mar de Azov Mar Negro Crimea 100 km Corredores humanitarios propuestos por Rusia BIELOR. Gómel RUSIA Chernóbil Bélgorod Irpin Sumy Kiev Járkov Poltava UCRANIA Zaporiyia Rostov del Don Mariúpol Mar de Azov Mar Negro Crimea 100 km Corredores humanitarios propuestos por Rusia BIELORRUSIA Gómel RUSIA Chernóbil Sumy Irpin Bélgorod Kiev Járkov UCRANIA Poltava Zaporiyia Rostov del Don Mariúpol Mar de Azov Mar Negro Crimea 100 km Corredores humanitarios propuestos por Rusia BIELORRUSIA Gómel RUSIA Chernóbil Sumy Irpin Bélgorod Kiev Járkov UCRANIA Poltava Zaporiyia Rostov del Don Mariúpol Mar de Azov Mar Negro Crimea 100 km

Hasta la fecha, según los datos de Acnur, más de dos millones de personas habría pasado las fronteras de Ucrania escapando de la guerra. El flujo ha sido constante desde el comienzo del coflicto, si bien en los últimos días se ha incrementado.

Refugiados por países Rusia 99.300 Bielorrusia 453 Polonia 1.204.403 UCRANIA Eslovaquia 140.745 Moldavia 82.762 Rumanía 82.062 Hungría 191.348 Otros países europeos 210.239 Refugiados por países Rusia 99.300 Bielorrusia 453 Polonia 1.204.403 UCRANIA Eslovaquia 140.745 Moldavia 82.762 Hungría 191.348 Rumanía 82.062 Otros países europeos 210.239 Refugiados por países Rusia 99.300 Bielorrusia 453 Polonia 1.204.403 UCRANIA Eslovaquia 140.745 Moldavia 82.762 Hungría 191.348 Rumanía 82.062 Otros países europeos 210.239 Refugiados por países Rusia 99.300 Bielorrusia 453 Polonia 1.204.403 UCRANIA Eslovaquia 140.745 Moldavia 82.762 Hungría 191.348 Rumanía 82.062 Otros países europeos 210.239

6 de marzo de 2022 Día 11: No hay tregua ni para los civiles

Las tropas rusas atacan a los civiles. En Irpin, una de las salidas de Kiev, han caído misiles de mortero. La petición de corredores humanitarios sigue en el aire mientras mueren personas intentando escapar de la guerra.

BIELORRUSIA Irpin Kiev UCRANIA Río Irpin Irpin P30 Kiev UCRANIA Puente de Romanov, volado por los propios ucranianos El 6 de marzo de 2022, cuatro personas de una misma familia perdieron la vida por un bombardeo. EFE BIELORRUSIA Irpin Kiev UCRANIA Río Irpin Irpin P30 Kiev UCRANIA Puente de Romanov, volado por los propios ucranianos El 6 de marzo de 2022, cuatro personas de una misma familia perdieron la vida por un bombardeo. EFE BIELORRUSIA Irpin Kiev UCRANIA Río Irpin Irpin P30 Kiev UCRANIA Puente de Romanov, volado por los propios ucranianos El 6 de marzo de 2022, cuatro personas de una misma familia perdieron la vida por un bombardeo. EFE BIELORRUSIA Irpin Kiev UCRANIA Río Irpin Irpin P30 Kiev UCRANIA Puente de Romanov, volado por los propios ucranianos El 6 de marzo de 2022, cuatro personas de una misma familia perdieron la vida por un bombardeo. EFE

Hasta la fecha son más de 1,7 millones los refugiados que han pasado las fronteras de Ucrania buscando un lugar más seguro lejos de sus hogares.

Mientras los ataques sobre las principales ciudades del sur de Ucrania continuan, las tropas rusas avanzan también en dirección a la central nuclear de Yuzhnoukrainsk, en la ciudad de Mykolaiv. Están a sólo 30 kilómetros. Los efectivos rusos rodean Kiev, mientras los combatientes ucranianos libran «combates violentos» contra las fuerzas de Rusia en Mykolayev y Cherniguiv. También desarrollan una operación militar en la región de Donetsk, en el este.

5 de marzo de 2022 Día 10: Rusia bloquea el puerto de Mariúpol

Tropas rusas han bloqueado este sábado el estratégico puerto de Mariúpol, según ha confirmado el alcalde de la localidad, Vadim Boitchenko. «Estamos enfrentando un bloqueo y ataques implacables», explicó el regidor, que pidió un corredor humanitario para llevar alimentos y medicamentos a la ciudad. La toma del puerto de 450.000 habitantes marcaría un giro en la invasión porque permitiría conectar a las fuerzas invasoras en la ocupada península de Crimea con las tropas separatistas prorrusas en el este de Ucrania.

Hoy, 4 de marzo de 2022 Día 9: Peligro nuclear

Un bombardeo ruso provocó durante la noche un incendio en la mayor central nuclear de Europa, en Zaporiyia, al sur del país, lo que hizo temer que se provocase un posible desastre «diez veces más grande que Chernóbil». No obstante, los servicios de socorro ucranianos pudieron extinguir las llamas antes de que afectasen al equipamiento «esencial». Los rusos tomaron definitivamente el control de la zona.

La sombra de Chernóbil, cuyo zona de exclusión está ahora en poder ruso, se cierne sobre Ucrania y el resto del mundo mientras la invasión sigue su curso. Son 15 reactores nucleares en activo los que hay en el país:

La central nuclear de Zaporiyia, durante el ataque ruso. RC Reactores nucleares en Ucrania Chernóbil (inactiva) Rivne KIEV Jmelnitsky Ucrania Sur Zaporiyia La central nuclear de Zaporiyia, durante el ataque ruso. RC Reactores nucleares en Ucrania Chernóbil (inactiva) Rivne KIEV Jmelnitsky Ucrania Sur Zaporiyia Chernóbil (inactiva) Reactores nucleares en Ucrania Rivne KIEV Jmelnitsky Ucrania Sur Zaporiyia La central nuclear de Zaporiyia, durante el ataque ruso. RC Chernóbil (inactiva) Reactores nucleares en Ucrania Rivne KIEV Jmelnitsky Ucrania Sur Zaporiyia La central nuclear de Zaporiyia, durante el ataque ruso. RC

3 de marzo de 2022 Día 8: Siguen los bombardeos antes de la segunda reunión

Sobre Ucrania siguen lloviendo misiles rusos. La ONU cifra los civiles muertos en 227, aunque asume que la cifra es «mucho mayor». Ucrania acusa a Rusia de matar a 2.000 civiles y Moscú reconoce 500 bajas. En Izium, al sur de Járkov, murieron ocho personas, entre ellas dos niños, en un ataque aéreo sobre un edificio residencial.

Sumy RUSIA Járkov Zona ocupada por Rusia Izium UCRANIA Arriba, calles destrozadas en Járkov, el 3 de marzo de 2022. Abajo, una familia se dirige a la estación. EFE Sumy RUSIA Járkov Zona ocupada por Rusia N Izium UCRANIA Arriba, calles destrozadas en Járkov, el 3 de marzo de 2022. Abajo, una familia se dirige a la estación. EFE Sumy RUSIA Járkov Zona ocupada por Rusia Izium UCRANIA Calles destrozadas en Járkov, el 3 de marzo de 2022. EFE Una familia se dirige a la estación para escapar de la ciudad. EFE Sumy RUSIA Járkov Zona ocupada por Rusia Izium UCRANIA Calles destrozadas en Járkov, el 3 de marzo de 2022. EFE Una familia se dirige a la estación para escapar de la ciudad. EFE

Jersón finalmente ha caído. La ciudad al sur de Ucrania llevaba días cercada y diversas fuentes la mostraban ya bajo influencia rusa. Al norte, Kiev resiste un nuevo embite de los invasores, que habían hecho un parón para reabastecerse. Retoman así la lucha por el ala noroeste de la capital mientras avanzan posiciones por el este, desde Sumy, y por el noreste, desde Cherníhiv. Con ello, la falta de suministros y la baja moral siguen lastrando en avance ruso.

En este contexto, el éxodo sigue aumentando. Los últimos datos apuntan a que más de un millón de personas han salido del país. En la segunda ronda de negociación entre Rusia y Ucrania se acordó establecer corredores humanitarios para que los civiles en zonas de combate puedan escapar, pero quedó en el aire un alto al fuego mientras se evacúa a estas personas.

2 de marzo de 2022 Día 7: Paracaidistas sobre Járkov y Mariúpol cercada

El asedio a Járkov se intensifica. Los rusos no han conseguido hasta el momento hacerse con la segunda ciudad ucraniana a pesar de concentrar sus esfuerzos en el bombardeo aéreo, de misiles y artillería que podría preceder a un ataque terrestre. En la mañana de hoy, paracaidistas rusos se han desplegado sobre la ciudad.

En el sur los rusos avanzan ampliamente y afirman haber completado el cerco a Mariúpol, donde más de 100 personas habrían resultado heridas durante los ataques aéreos. En Jersón estarían intentando mantener sus posiciones. Ya al norte la batalla sigue en Kiev, donde la larga columna rusa de vehículos de combate podría seguir hacia el oeste para intentar cercar la ciudad. Al noroeste, otra columna avanza hacia Bobrovysta, a 65 kilómetros de la capital.

Bielorrusia juega también un papel importante. Diversas imágenes por satélite muestran helicopteros rusos que se agrupan al otro lado de la frontera ucraniana.

Aeródromo VD Bolshoy Bokov cerca de Mazyr en Gomel Oblast, Bielorrusia UCRANIA Mazyr BIELORRUSIA Chernóbil UCRANIA KIEV Aeródromo VD Bolshoy Bokov cerca de Mazyr en Gomel Oblast, Bielorrusia UCRANIA Mazyr BIELORRUSIA Chernóbil UCRANIA KIEV Mazyr BIELORRUSIA Aeródromo VD Bolshoy Bokov cerca de Mazyr en Gomel Oblast, Bielorrusia Chernóbil UCRANIA UCRANIA KIEV Mazyr BIELORRUSIA Aeródromo VD Bolshoy Bokov cerca de Mazyr en Gomel Oblast, Bielorrusia Chernóbil UCRANIA UCRANIA KIEV

Mientras el conflicto ya ha desplazado a más 600.000 personas, que han cruzado la frontera ucraniana principalmente por el este. Polonia es el país que ha recibido más refugiados.

1 de marzo de 2022 Día 6: Un largo convoy se dirige a Kiev

La furia rusa se centra en Járkov, donde han sido bombardeadas zonas residenciales. Mientras tanto, un convoy de más de 60 kilómetros circula por una carretera al noroeste de Kiev, según varias imágenes satelitales publicadas por la empresa estadounidense Maxar Technologies. Además, imágenes adicionales han mostrado que Rusia continuó aumentando la cantidad de vehículos militares, poder aéreo y armamento en Bielorrusia.

El convoy fue avistado y fotografiado el día 28 atravesando la localidad de Ivankiv, a unos 60 kilómetros de Kiev. Podría intentar entrar en la capital por el norte o rodearla e intentar un ataque desde el oeste.

La columna de blindados rusos Ivankiv Dirección Kiev La columna de blindados rusos Ivankiv Dirección Kiev Ivankiv La columna de blindados rusos Dirección Kiev Ivankiv La columna de blindados rusos Dirección Kiev

El ataque a zonas civiles iniciado por Rusia el día anterior en Járkov continua y se recrudece, lo que «indica un giro peligroso» al usar activos aéreos y artillería que el Ejército de Putin tenía hasta entonces en reserva, explica el Institute for the Study of War.

28 de febrero de 2022 Día 5: La negociación

Las delegaciones rusa y ucraniana se han reunido en la frontera de Bielorrusia para negociar y, sin acuerdo, se han emplazado a una nueva reunión. En la misma tarde, decenas de civiles han muerto en un bombardeo ruso sobre un barrio residencial de Járkov. Por su parte, el Ministerio de Defensa de Rusia informó que las sus tropas habían tomo el control de la central nuclear de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, en la ciudad de Energodar. Se trata de la central nuclear más grande de Europa y la tercera del mundo.

En el escenario actual, las tropas rusas abordan Ucrania desde cuatro puntos: por el sur, desde Crimea, por el este, por el Donbáss, por el noreste hacia Járkov y por el norte, a través de Bielorrusia y hacia Kiev, donde ahora se centra la atención. El objetivo es derrocar al gobierno legítimo del país.

27 de febrero de 2022 Día 4: Kiev resiste al asedio ruso

Cuarto día de invasión de Rusia a Ucrania. La lucha sigue en las calles de Kiev, que pone resistencia al ejército de Vladímir Putin. En el este se han visto vehículos militares entrando en la ciudad de Járkov, la segunda más grande del país ucraniano. Es la primera vez que Rusia accede a la ciudad, pero los ucranianos mantienen el control. En Mariúpol la situación es distinta: el Ejército de Putin rodea la localidad desde el oeste, desde el flanco de Crimea, y avanza hacia Zaporiyia, más al norte, con el objetivo probable de aislar a las fuerzas ucranianas en el Donbáss. En este avance, las tropas rusas han tomado el control de la ciudad ucraniana de Berdyansk.

Zona de combates Territorio ocupado 26 feb Territorio ocupado 27 feb Ciudad ocupada BIELORRUSIA RUSIA Cherníhiv POL. Kiev Járkov UCRANIA MOLD. Mariúpol Meritópol RUMANÍA Crimea Zona de combates Territorio ocupado 26 feb Territorio ocupado 27 feb Ciudad ocupada BIELORRUSIA RUSIA Cherníhiv POL. Kiev Járkov UCRANIA MOLD. Mariúpol Melitópol RUMANÍA Crimea Zonas de combate Territorio ocupado 27 feb Territorio ocupado 26 feb Ciudad ocupada BIELORRUSIA Cherníhiv Chernóbil RUSIA POLONIA KIEV DONBÁSS Járkov UCRANIA Donetsk Luhansk MOLDAVIA Mariúpol Melitópol Jersón RUMANÍA Zonas de combate Territorio ocupado 27 feb Territorio ocupado 26 feb Ciudad ocupada BIELORRUSIA Cherníhiv Chernóbil RUSIA POLONIA KIEV DONBÁSS Járkov UCRANIA Donetsk Luhansk MOLDAVIA Mariúpol Melitópol Jersón RUMANÍA

Mientras, el presidente ruso activó las «fuerzas de disuación», nucleares y de misiles estratégicos, en su estado de alerta más alto para hacer frente a las medidas impuestas por la comundidad internacional.

26 de febrero de 2022 Día 3: La batalla se libra en la capital

En la madrugada del 26 de febrero un misil impacta en un edificio de viviendas al noroeste de Kiev. La guerra se libra ya en los alrededores de la capital, donde las fuerzas ucranianas, entre ellos ciudadanos que se han sumado al frente, resisten el asedio de los rusos, incapaces por el momento de rodear la ciudad.

Un misil alcanza un edificio de viviendas en Kiev. EP Vishgorod Puente destruido Aeródromo de Góstomel (en manos rusas) Kiev Sede del Gobierno Stoyanka Puente destruido Edificio alcanzado por un misil Poznyaki Avión derribado Un misil alcanza un edificio de viviendas en Kiev. EP Vishgorod Puente destruido Aeródromo de Góstomel (en manos rusas) Kiev Sede del Gobierno Stoyanka Puente destruido Edificio alcanzado por un misil Poznyaki Avión derribado Vishgorod Puente destruido Aeródromo de Góstomel (en manos rusas) Kiev Sede del Gobierno Stoyanka Puente destruido Edificio alcanzado por un misil Poznyaki Avión derribado Un misil alcanza un edificio de viviendas en Kiev. EP Vishgorod Puente destruido Aeródromo de Góstomel (en manos rusas) Kiev Sede del Gobierno Stoyanka Puente destruido Edificio alcanzado por un misil Poznyaki Avión derribado Un misil alcanza un edificio de viviendas en Kiev. EP

Los cuatro frentes siguen activos: por el norte la atención se centra en la capital, al noroeste los rusos avanzan hacia Járkov y Cherníhiv, en el Donbáss sigue la lucha y en Crimea los rusos aseguran que han tomado Melitópol y avanzan hacia el este hacia Mariúpol y hacia el norte rumbo a Zaporiyia.

Zona de combates Territorio ocupado 25 feb Territorio ocupado 26 feb Ciudad ocupada BIELORRUSIA RUSIA Cherníhiv POL. Kiev Járkov UCRANIA MOLD. Mariúpol Meritópol RUMANÍA Crimea Zona de combates Territorio ocupado 25 feb Territorio ocupado 26 feb Ciudad ocupada BIELORRUSIA RUSIA Cherníhiv POL. Kiev Járkov UCRANIA MOLD. Mariúpol Melitópol RUMANÍA Crimea Zonas de combate Territorio ocupado 26 feb Territorio ocupado 25 feb Ciudad ocupada BIELORRUSIA Cherníhiv Chernóbil RUSIA POLONIA KIEV DONBÁSS Járkov UCRANIA Donetsk Luhansk MOLDAVIA Mariúpol Melitópol Jersón RUMANÍA Zonas de combate Territorio ocupado 26 feb Territorio ocupado 25 feb Ciudad ocupada BIELORRUSIA Cherníhiv Chernóbil RUSIA POLONIA KIEV DONBÁSS Járkov UCRANIA Donetsk Luhansk MOLDAVIA Mariúpol Melitópol Jersón RUMANÍA

25 de febrero de 2022 Día 2: Ataques contra civiles

Los ataques ya son también contra los civiles. Por primera vez las fuerzas rusas entraron en ciudades como Kiev o Jersón. El frente que avanza desde Bielorrusia llega hasta Chernóbil y en su camino hacia la capital por el norte los ucranianos vuelan un puente sobre el río Téteriv para impedir el avance de los tanques invasores. Se calcula que hay al menos 137 víctimas mortales, entre ellas 13 militares ucranianos bombardeados en la Isla de las Serpientes.

Territorio ocupado 24 feb Territorio ocupado 25 feb Ciudad ocupada BIELORRUSIA RUSIA POL. Kiev Járkov UCRANIA MOLD. Mariúpol RUMANÍA Crimea Territorio ocupado 24 feb Territorio ocupado 25 feb Ciudad ocupada BIELORRUSIA RUSIA POL. Kiev Járkov UCRANIA MOLD. Mariúpol RUMANÍA Crimea Territorio ocupado 25 feb Territorio ocupado 24 feb Ciudad ocupada BIELORRUSIA Chernóbil RUSIA POLONIA KIEV DONBÁSS Las fuerzas rusas llegan a Kiev Járkov UCRANIA Donetsk Luhansk MOLDAVIA Mariúpol Jersón RUMANÍA Territorio ocupado 25 feb Territorio ocupado 24 feb Ciudad ocupada BIELORRUSIA Chernóbil RUSIA POLONIA KIEV DONBÁSS Las fuerzas rusas llegan a Kiev Járkov UCRANIA Donetsk Luhansk MOLDAVIA Mariúpol Jersón RUMANÍA

En este contexto, el presidente ruso pidió a los soldados ucranianos que diesen un golpe militar. En Rusia, miles de ciudadanos son detenidos por manifestarse contra la guerra y en otras ciudades del mundo se suceden concentraciones de repulsa.

24 de febrero de 2022 Día 1: Rusia comienza la invasión de Ucrania

A las 4 de la madrugada, hora local, el presidente ruso Vladímir Putin inicia una invasión a gran escala de Ucrania con el objetivo probable de derrocar al gobierno legítimo del país. Los primeros objetivos son puntos estratégicos de potencia militar como defensas aéreas, depósitos de suministros y aeródromos. La aviación rusa ataca objetivos concretos en Kiev, Járkov, Jersón y otras ciudades ucranianas y los invasores terminan haciéndose con el control de la zona de exclusión de Chernóbil en el norte.

Explosión en Kiev en las primeras horas del conflicto. AFP Un ciudadano llora la muerte de una persona en Chuguiv. AFP Bombardeo en Dnipro a primera hora de la mañana. REUTERS Explosión en Kiev en las primeras horas del conflicto. AFP Un ciudadano llora la muerte de una persona en Chuguiv. AFP Bombardeo en Dnipro a primera hora de la mañana. REUTERS Explosión en Kiev en las primeras horas del conflicto. AFP Un ciudadano llora la muerte de una persona en Chuguiv. AFP Bombardeo en Dnipro a primera hora de la mañana. REUTERS Un ciudadano llora la muerte de una persona en Chuguiv. AFP Bombardeo en Dnipro a primera hora de la mañana. REUTERS Explosión en Kiev en las primeras horas del conflicto. AFP

Hay cuatro ejes diferenciados de abordaje: por el sur, desde Crimea, la península que Rusia invadió y anexionó en 2014, hacia Jersón; por el este, por el Donbáss, la zona prorrusa; por el noreste hacia Járkov y por el norte, a través de Bielorrusia y hacia Kiev.

Bombardeos Territorio ocupado por Rusia Zona prorrusa del Donbáss Ciudad ocupada BIELORRUSIA RUSIA POL. Kiev UCRANIA MOLD. RUMANÍA Crimea Bombardeos Territorio ocupado por Rusia Zona prorrusa del Donbáss Ciudad ocupada BIELORRUSIA RUSIA POL. Kiev UCRANIA MOLD. RUMANÍA Crimea Bombardeos Zona prorrusa del Donbáss Territorio ocupado por Rusia Ciudad ocupada BIELORRUSIA Chernóbil RUSIA POLONIA KIEV DONBÁSS Batalla por el aeropuerto de Gostómel UCRANIA Donetsk Luhansk MOLDAVIA Jersón RUMANÍA Desembarco de tropas en Odesa Acceso desde Crimea, anexionada por Rusia en 2014 Bombardeos Zona prorrusa del Donbáss Territorio ocupado por Rusia Ciudad ocupada BIELORRUSIA Chernóbil RUSIA POLONIA KIEV DONBÁSS Batalla por el aeropuerto de Gostómel UCRANIA Donetsk Luhansk MOLDAVIA Jersón RUMANÍA Desembarco de tropas en Odesa Acceso desde Crimea, anexionada por Rusia en 2014

Según fuentes de Defensa en EE. UU. citadas por el Institute for Study War, en los ataques iniciales se usaron más de 100 misiles, incluida una combinación de misiles balísticos de corto y mediano alcance, misiles de crucero y misiles lanzados desde el mar.

El presidente ruso lanzó un mensaje de madrugada anunciando este ataque masivo, según advirtió, «de conformidad con el Artículo 51 de la Carta de la ONU, con la aprobación del Consejo de la Federación«. Es decir, de la Cámara Alta rusa. Se trata, aseguraba, de »una intervención militar especial» mediante la que los rusos luchan «por la desmilitarización y la desnazificación de Ucrania». En ese mensaje Putin aseguró que los planes de los rusos «no incluyen la ocupación de Ucrania». «No obligamos a nada a nadie por la fuerza», advirtió.

