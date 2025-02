Macron, partidario de que los niños franceses aprendan La Marsellesa en el colegio

Beatriz Juez París Martes, 16 de enero 2024, 22:51 | Actualizado 23:19h. Comenta Compartir

El presidente Emmanuel Macron se mostró este martes «totalmente a favor» de que los niños franceses aprendan el himno nacional, La Marsellesa, en el colegio a partir de la educación primaria. «Es incluso indispensable. Es lo que nos une. Es el fruto de nuestra Historia», opinó el jefe de Estado galo. El mandatario anunció que a partir del próximo curso se doblarán el número de horas de educación moral y cívica (EMC en sus siglas en francés) en la enseñanza secundaria, pues considera fundamental que los adolescentes conozcan mejor «la Historia de nuestra nación, de nuestra República, de nuestras instituciones y de nuestros grandes textos».

El jefe de Estado se mostró también a favor de la generalización del Servicio Nacional Universal (SNU) para los adolescentes entre 15 y 17 años, un servicio hasta ahora voluntario, con el objetivo de reforzar los valores de la nación y la cohesión social en Francia. También apoyó la decisión del ministerio de Educación de experimentar a gran escala el uso obligatorio del uniforme escolar en los colegios e institutos públicos que se han mostrado voluntarios antes de decidir si lo extiende a nivel nacional.

Macron se sometió este martes a las preguntas de los periodistas nacionales y extranjeros en la Sala de Fiestas del Palacio del Elíseo, sede de la Presidencia francesa. El jefe de Estado buscaba con esta conferencia de prensa relanzar su segundo mandato, tras el reciente cambio de gobierno y de primer ministro. Los presidentes galos no suelen someterse a este tipo de ejercicio en el país, aunque acostumbran hacer ruedas de prensa en cumbres internacionales o tras reuniones con otros líderes.

El nuevo primer ministro, Gabriel Attal, pronunciará el próximo 30 de enero su discurso de la declaración política nacional en la Asamblea Nacional sin someterse a un voto de confianza de los diputados. En su discurso, Attal explicará las grandes orientaciones de la política del gobierno y las principales reformas y medidas que quiere poner en marcha. Constitucionalmente el jefe de Gobierno no está obligado a someterse a un voto de confianza de los diputados, pero suelen hacerlo por tradición republicana. Al no tener mayoría absoluta, Attal prefiere no arriesgarse a perder el voto de confianza.