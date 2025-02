La lucha más sanguinaria

helena Rodríguez Miércoles, 23 de marzo 2022, 00:23 Comenta Compartir

Torturas, violaciones, saqueos y asesinatos forman parte de la historia de las dos unidades militares más crueles de la guerra en Ucrania, que ya se enfrentan en las calles de ciudades como Mariúpol, símbolo de la resistencia y la destrucción.

Los 'kadirovtsy' El temible ejército privado de paramilitares chechenos

El presidente de Chechenia, Ramzán Kadírov, es una especie de moderno Atila que gobierna con mano de hierro. Diversos observadores internacionales y organizaciones pro derechos humanos le sitúan detrás de los asesinatos de la periodista rusa Anna Politkovskaya, del abogado y activista Stanislav Markelov o la militante social chechena Natalia Estemirova. Todos tenían en común su oposición a Vladímir Putin y al propio líder checheno. Ambos forman un tándem inquebrantable, que ha vuelto a quedar patente en la invasión rusa de Ucrania. Una operación en la que estaría participando Kadírov en persona, al mando de sus sanguinarios 'kadirovtsy'.

La sola mención de este ejército privado, que algunos cifran en 25.000 hombres, infunde terror. Se les imputan torturas y ejecuciones extrajudiciales y ayudan al presidente a controlar cualquier movimiento independentista en Chechenia. Pero también actúan fuera de sus fronteras. Apoyaron a los separatistas rusos en Crimea y el Donbás y sembraron el pánico en Siria, donde combatieron a favor del régimen de Bashar al-Asad. Según los servicios de Seguridad de EE UU, un grupo de estos experimentados paramilitares habría entrado en Ucrania los primeros días de la ofensiva con la misión de dar muerte a Volodímir Zelenski. El propio Kadírov apareció hace pocos días en un vídeo en el que anunciaba que él y sus hombres pisaban territorio ucraniano. «Antes estábamos a unos 20 kilómetros de vosotros, los nazis de Kiev, y ahora estamos más cerca. Rendíos o acabaremos con todos», dijo.

La participación de los 'kadirovtsy' en los combates ha sido confirmada por varias fuentes. Especialmente en Mariúpol y Mikolaiv, donde estarían combatiendo cuerpo a cuerpo con las fuerzas del batallón Azov. También en Dnipro, cuyo teniente de alcalde les ha advertido de que, si caen en la batalla, «serán enterrados en pieles de cerdo».

Si su feroz mentor está en el frente, no está claro. Paradójicamente, las raíces de Kadírov se hunden en una familia independentista musulmana que peleó contra los rusos en la primera guerra de Chechenia (1994-96). Su padre, Ahmed, era uno de los líderes separatistas, pero en el año 2000 cambió de bando y fue nombrado presidente. En 2004, una bomba acabó con su vida. Ahí surgió la figura de Ramzán, que recibió la bendición del líder ruso como sucesor. Desde entonces, nadie le ha hecho sombra. Baste un dato: en septiembre de 2021, ganó la reelección con el 99,7% de los votos.

A sus 45 años, está casado y tiene 12 hijos. Es el hombre más rico del país y no lo oculta. Coches de gama alta, ropa de marca, una colección de relojes valorada en un millón de euros y hasta una pistola chapada en oro le convierten en el oligarca por excelencia de una república rica en petróleo y gas en la que la renta per cápita no llega a los 230 euros. Instalado en el poder, ha impuesto el velo a las mujeres y habilitado campos de concentración para los gais. Es contrario al divorcio, porque los hijos de los separados son «proclives a ser terroristas».

El Batallón Azov La unidad ultraderechista experta en el combate cuerpo a cuerpo

Si hay una ciudad que se ha convertido en símbolo de la resistencia ante la invasión rusa de Ucrania, esa es Mariúpol. Allí, más del 80% de los edificios han sido destruidos y los combates se libran ya cuerpo a cuerpo. La rendición no es una opción en una urbe en la que tiene su sede el Batallón Azov, una unidad formada por nacionalistas y ultraderechistas. Cuando Vladímir Putin hablaba de 'desnazificar' el país, se refería a ellos. Fueron excusa entonces y se han convertido ahora en la última defensa de los ciudadanos que siguen atrapados.

El grupo nació en mayo de 2014 de la mano de Andriy Biletsky, un historiador de 42 años muy conocido en los círculos de la extrema derecha. Inicialmente, estaba integrado por voluntarios que apoyaban la unión de los pueblos eslavos del este; es decir, rusos, ucranianos y bielorrusos. Sin embargo, cuando comenzaron los movimientos separatistas en Donetsk y Lugansk, se unieron a la defensa de Ucrania. Aquel verano participaron en la conquista de Mariúpol y en otoño empezaron a funcionar como un regimiento profesional. Poco después entraron a formar parte de las fuerzas de defensa ucranianas y la Guardia Nacional. Operan, por tanto, bajo el mando del Gobierno de Kiev.

Tras abandonar el liderazgo del Batallón, Biletsky formó el partido político Cuerpo Nacional, con el que concurrió a las presidenciales de 2019. Arrasó Volodímir Zelenski y la opción ultraderechista no obtuvo representación, aunque Biletsky entró en el Parlamento a través de un mandato directo. Algunos medios sostienen que, nada más desatarse el actual conflicto, huyó del país con su familia.

Antes de la invasión, el Azov contaba con unos mil efectivos expertos en el cuerpo a cuerpo. Además, poseía artillería, tanques y hasta su propio escudo de armas. Otro sello polémico. Se trata de un ángel-lobo, un símbolo pagano que también usaban las SS hitlerianas. Algunos historiadores locales puntualizan, no obstante, que esta imagen no se considera fascista en Ucrania, sino que se entiende como las letras 'N' e 'I', que representarían algo así como la 'idea nacional'. Sea como fuere, el Congreso de Estados Unidos abordó en 2019 una iniciativa que demandaba clasificar a la polémica unidad como «organización terrorista». No prosperó, aunque hasta las autoridades alemanas han reconocido que mantiene contactos con grupos extremistas de su país.

Su desempeño en batalla tampoco está libre de sospechas. Las acusaciones de cometer saqueos y violaciones de los derechos humanos les persiguen desde que empezaron a combatir, en 2014. Se les señala como culpables de bombardear zonas civiles en la guerra del Donbás y de torturar y vejar públicamente a prisioneros de guerra. En esta contienda, Rusia ha repetido una y otra vez que son responsables de los ataques más salvajes que se han visto en Mariúpol: los bombardeos de la maternidad y del teatro usado como refugio por la población. Ellos, que han distribuido imágenes de cómo destruían presuntamente tanques enemigos, lo desmienten y acusan a las tropas del Kremlin de matar al menos a 3.000 civiles en la ciudad, algunos «en sus propias camas».

