El líder 'influencer' contra el presidente analógico

«Para hacer la paz se necesitan dos; pero para hacer la guerra basta con uno sólo». Esta frase del ex-primer ministro británico Neville Chamberlain, refleja a la perfección la situación del conflicto bélico. Hace un mes Vladimir Putin se subió al cuadrilátero en un combate en el que a priori era muy favorito. Pero a cada nuevo round el desconocimiento de un rival obligado a boxear, y que ha sabido ganarse el apoyo del público, alarga un combate sencillo y complica la victoria rusa.

El presidente Volodímir Zelenski, excómico y adversario de los soviéticos, ha elegido un camino comunicativo muy diferente. Desde el inicio del conflicto, el pasado 24 de Febrero, Zelenski colgó el traje y la corbata para vestir como un soldado raso sin condecoración alguna. El líder ucraniano se dirigió a su pueblo para predicar que él no era distinto de sus conciudadanos: «Si vosotros sois presidentes de Ucrania como yo, yo soy soldado al servicio de Ucrania como vosotros». Sabía que su país necesitaba un referente, y decidió encarnar en su figura la lucha de toda la nación. Un relato heroico que se acrecentó con la ya mítica frase «dadme munición, no un transporte». Tras el éxito cosechado a nivel nacional, Zelenski entendió que su show demandaba una gira internacional.

1. Zelenski visita un hospital en Kiev. 2. Mural a favor de Zelenski en Poznan, Polonia. 3. Volodímir Zelenski en una comparecencia. Agencias

La girá se inició bajo los focos de la OTAN; y tras el exitoso debut el dirigente comprendió que el cómo era lo más importante del mensaje. Lo primero era apelar a las catástrofes históricas de su público. Su discurso frente a los Estados Unidos, la región más importante del tour, fue la prueba de ello: «Ahora os necesitamos, os pido que recordéis Pearl Harbour cuando fuisteis atacados. Recordad el 11-S». La táctica funcionó y Zelenski decidió añadirla a su programa ante los parlamentos de Gran Bretaña, Alemania, Francia... «Escuchad qué dice el Kremlin, es la misma terminología que los nazis usaron contra vosotros. Es una tragedia», exclamó ante la cámara israelí.

La segunda parte de su discurso se basó en la empatía entre las naciones; como demostró el día 15 de marzo frente a los miembros del parlamento canadiense: «Imaginen el aeropuerto de Ottawa bombardeado como están siendo bombardeados los nuestros. Imaginen la ciudad de Vancouver sitiada como lo está Mariúpol. ¿Cómo explicarles todo esto a sus niños?». Volodímir incluso potenció este efecto buscando semejanzas entre el pueblo ucraniano y sus oyentes: «Imaginad una Génova completamente quemada tras tres semanas de asedio. Imaginad una Génova de la que la gente tiene que escapar»declaró a los italianos mientras igualaba la ciudad con la asediada Mariúpol.

Una estrategia evidente que el líder predicó desde el comienzo era la demonización de su enemigo, algo que no ha supuesto un problema por su condición de invadido. Pero Zelenski ha ido más allá y ha advertido no solo de las consecuencias negativas de la guerra, si no también de que «Rusia no se quedará solo en Ucrania». El presidente aseguró ante diversas cortes que «Ellos quieren entrar en Europa, pero la barbarie no debe entrar», y remarca la etiqueta de villano de la nación rusa. El líder insiste en el terror que su adversario quiere sembrar«Hay que hacer todo lo posible por garantizar que haya un mañana»explicó a los diputados nipones el pasado miércoles.

Pero el arma comunicativa más efectiva que ha disparado, la de mayor calibre, es la culpabilidad de aquellos que acuden a su charla. «Podemos preguntar por qué no hemos recibido armas de Israel, por qué no ha impuesto fuertes sanciones a Rusia. Ha sido vuestra decisión y tendréis que convivir con sus conciencias». Volodímir sabe que el cargo de conciencia es una herramienta poderosa, y la ha aprovechado para reprochar las acciones en contra de su beneficio: «Les advertimos que Nord Stream 2 era un arma. Y su respuesta fue economía, economía, economía» espetó ante el Bundestag alemán. Además ha aprovechado este efecto para solicitar a las empresas que cesen sus actividades en Rusia, como frente al parlamento francés: «Deben dejar de financiar el asesinato de mujeres y niños y las violaciones. Todo el mundo debe recordar que los valores valen más que los beneficios».

Como colofón, este potente mensaje está rodeado de una habilidad comunicativa prodigiosa, con el uso de recursos multimedia como vídeos motivacionales, imágenes impactantes o sonidos de la guerra. Zelenski ha comprendido la estrategia que debe seguir, un líder influencer cercano contra un presidente analógico. Y aunque las apuestas siguen desequilibradas hoy, la solitaria esquina soviética observa como cada vez más público vitorea y ayuda a David en todo lo que pueda frente a Goliat.

