Kiev: el viaje más difícil para el Papa

dario menor Roma Viernes, 25 de marzo 2022, 20:16 Comenta Compartir

¿Viajará el Papa a Ucrania para intentar que se detenga la guerra provocada por la invasión rusa? Al menos en Moscú parecen tomarse muy en serio esta posibilidad, como demuestran al haberse puesto manos a la obra para tratar de bloquearla. En la misma semana en la que el presidente ucraniano, Volódimir Zelenski, aprovechaba una conversación telefónica con el Pontífice para invitarle a que visitase Kiev, como ya hizo antes su alcalde, han salido a la luz los planes del Gobierno de Vladímir Putin para cambiar a su embajador ante la Santa Sede. En sustitución de Alexander Avdeev, actual jefe de la legación diplomática que el Papa visitó el día después del inicio de la invasión para mostrar su condena, podría ser designado Alexei Paramonov, considerado un 'halcón' y al que le tocaría transmitir al Vaticano lo mal que sentaría en el Kremlin un eventual viaje del Papa a Kiev.

La posible visita no es negada de forma tajante por la Santa Sede. El cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado vaticano, reconoció esta semana que no tenía elementos suficientes para valorar si ese peligroso desplazamiento iba a ser posible. «Ellos dicen que son capaces de garantizar la seguridad y sé que el presidente (francés) Macron irá. Tal vez también (el primer ministro británico) Johnson...», comentó el 'número dos' de la jerarquía vaticana. El embajador ucraniano en Italia, Yaroslav Melnyk, ofreció más tarde una clave sobre lo que hace falta para que se concrete el viaje. «Vamos a hacer todo lo posible para organizar esta visita, pero no todo depende de nosotros. Debe haber primero un alto el fuego para garantizar la seguridad», dijo Melnyk, agradeciendo el papel que está jugando la Santa Sede para tratar de poner fin a la guerra.

La posible estancia de Francisco en tierras ucranianas en este momento supondría un respaldo manifiesto a Zelenski y a la propia existencia e independencia del país, que Putin rechaza. Rompería además el difícil equilibrio de todas las declaraciones y gestos públicos protagonizados por Jorge Mario Bergoglio desde que comenzó la invasión el pasado 24 de febrero. Incluso cuando ha organizado una liturgia de penitencia por la paz, celebrada este viernes, lo ha hecho uniendo los destinos de los dos países enfrentados: consagrando de manera conjunta tanto Rusia como Ucrania al Inmaculado Corazón de María.

Stefano Caprio, profesor de historia y cultura rusa en el Pontificio Instituto Oriental de Roma, considera posible que el viaje se produzca más adelante. «El Papa es una figura con una gran autoridad moral también entre el mundo ortodoxo, que se ha partido en dos tras la escisión de la Iglesia ortodoxa en Ucrania respecto al Patriarcado de Moscú. Ahora la Iglesia católica está en medio de esas dos partes de la ortodoxia, lo que puede propiciar la mediación de Francisco», sostiene Caprio.

En caso de que se confirmara el nombramiento de Paramonov como embajador ruso ante la Santa Sede, adelantado por la agencia Adnkronos, supondría un desafío también para Italia, el Estado donde está encajado el Vaticano. Excónsul de Rusia en Milán y actual director del departamento de asuntos europeos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Moscú, el diplomático ruso amenazó a las autoridades italianas con «consecuencias irreversibles» en caso de que aprueben nuevas sanciones contra su país.

También criticó Paramonov al ministro de Defensa italiano, Lorenzo Guerini, acusándole de ser un «inspirador de la campaña antirrusa» y considerando que actuaba con ingratitud por la ayuda ofrecida por Rusia a Italia en la primera fase de la pandemia, a principios de 2020. Con aquella misión de 104 militares rusos, de los que solo 32 eran sanitarios, Moscú habría tratado de obtener informaciones de carácter estratégico sobre Italia, pero Guerini se encargó de pararles los pies. El primer ministro de entonces, Giuseppe Conte, tendrá que dar explicaciones próximamente sobre la ayuda rusa ante el comité parlamentario encargado de controlar los servicios secretos.