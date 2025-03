Kiev prepara su nueva ofensiva legal

Zigor Aldama Enviado especial. Makariv Viernes, 15 de abril 2022, 00:30 | Actualizado 08:55h. Comenta Compartir

Hay agujeros pequeños, como los que provocan el impacto de las balas de armas ligeras; luego están los boquetes medianos y grandes que horadan los proyectiles de tanque, la artillería y las bombas pequeñas; y, finalmente, están los enormes cráteres de los misiles. Pues en Makariv, a 76 kilómetros de la capital ucraniana, cuentan con el catálogo completo: la chapa de la puerta de una furgoneta está perforada por los disparos de Kalashnikov que mataron a su conductor, las fachadas reflejan el intenso combate de tanques que vivió el pueblo, y hay zonas de la carretera en los que el asfalto parece la superficie de la luna.

Son las heridas que ha sustentado uno de los pueblos que primero sufrieron la invasión rusa. Y el Gobierno ucraniano las quiere documentar al detalle. Por eso, ayer su viceministro de interior, Igor Bondarenko, presentó allí el sistema con el que pretende documentar hasta el último desperfecto. «Vamos a comenzar a utilizar cámaras panorámicas de realidad virtual para crear imágenes que se harán públicas, de forma que la gente pueda comparar lo que era Makariv antes y lo que es ahora», explicó.

Adicionalmente, las imágenes que recopilen las cámaras servirán como prueba en el hipotético juicio a Rusia en instituciones como el Tribunal Penal Internacional, cuyos expertos también han visitado estos días el país. Además, consciente de que la batalla del relato ya la tiene ganada en gran parte del mundo, Bondarenko anunció que las cámaras tendrán utilidad para los ciudadanos, ya que «identificarán y mapearán las zonas que suponen un peligro». No en vano, la marcha de los rusos no ha supuesto una liberación inmediata, porque en su retirada han dejado casas y campos sembrados de artefactos explosivos.

Según las autoridades municipales, solo en Makariv se ha encontrado ya un millar. Algunos se ven a simple vista, otros están más ocultos. Y son únicamente la punta del iceberg. Por eso, para adentrarse en las casas y en los campos de cultivo, primero deben ser inspeccionados por los equipos de desactivación, una tarea tan peligrosa como minuciosa. Por eso, en una conversación con este diario, Bondarenko reclama que las potencias occidentales se den prisa en enviar «equipos de detección y de protección». Al fin y al cabo, son estos 'limpiadores' que van casa por casa quienes descubren el horror que aún espera en salones, dormitorios y cocinas.

Y jardines. Porque allí es donde encontraron enterradas a una madre y a su hijo, muertos durante un tiroteo en el distrito de Vablya. Ayer, sus cuerpos en avanzado proceso de descomposición continuaban a la espera de su retirada, un proceso complejo por la posibilidad de que los rusos hayan escondido explosivos que detonen con el movimiento.

Más de veinte cadáveres

En total, los equipos de rescate han encontrado 23 cadáveres en Makariv, pero su jefe de Policía avanzó que serán muchos más. «Algunos están en tan malas condiciones que aún no los hemos podido identificar». A preguntas de este periodista, Bondarenko reconoció que también se habían encontrado los cuerpos de invasores rusos, «aunque no se puede revelar su número», y afirmó que «están siendo conservados según los protocolos dictados en la guerra». El viceministro aprovechó para lanzar una pulla: «No parece que los rusos se estén dando prisa en reclamarlos».

De forma paralela a la documentación de la destrucción material, que en Makariv ha dejado 200 edificios totalmente destruidos y 600 parcialmente dañados pero que difícilmente prosperará en una indemnización por parte de Rusia, 50 grupos de investigadores ucranianos y extranjeros trabajan ya para obtener toda la información posible sobre las torturas y ejecuciones en los alrededores de Kiev. «Hemos abierto diligencias ya para esclarecer más de 2.000 crímenes de guerra en la zona», informó el responsable de la Policía Nacional en la región, Kotish Anatoly.

No obstante, un 20% de los vecinos ha decidido regresar a sus casas sin que antes las hayan barrido y fotografiado. Anatoly, de 73 años es uno de ellos. Se ha encontrado con parte de su hogar destruido, pero ha decidido vivir en la zona que se mantiene en pie. «El problema es el frío, los explosivos no me preocupan. Esos te matan rápido», comenta, aún con ánimo para hacer bromas.