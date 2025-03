Julia Naválnaya, la reina de la oposición rusa

Julia Naválnaya, la viuda del principal crítico del presidente Vladímir Putin, Alexéi Navalni, muerto a mediados de mes en una prisión del Ártico ruso, abandonó ... su carrera como economista para dedicarse en cuerpo y alma a su familia y hacer más llevadera la lucha política de su marido contra un sistema que siempre tachó de corrupto, totalitario y brutalmente represor. Nunca dejó de recalcar que sólo era esposa de un político y madre de dos hijos. Pero tras la extraña muerte de su marido ha decidido continuar su lucha y tomar las riendas de la oposición rusa.

«Hola, soy Julia Naválnaya. (...) Quiero dirigirme a ustedes. No debería estar aquí. No debería haber grabado este vídeo. Debería haber otra persona en mi lugar, pero esa persona fue asesinada por Putin». Con estas palabras comenzó el lunes su emocionante mensaje a la sociedad rusa a través de YouTube, en el que anunció que continuará el trabajo de Alexéi Navalni. «Continuaré luchando por nuestro país y les animo a estar a mi lado (…) les pido que compartan mi rabia, ira y odio hacia quienes se atrevieron a matar nuestro futuro».

Julia Abrósimova, hija del insigne científico Borís Abrósimov, -de ahí su apellido de soltera-, y de una funcionaria estatal, nació en Moscú en 1976. Se graduó en la prestigiosa Universidad Rusa de Economía Plejánov, aprendió inglés, hizo un máster en Dinamarca, y trabajó en el sector financiero y en el comercio exterior. Conoció a Navalni en 1998, entonces un joven abogado, durante unas vacaciones en Turquía. Ambos tenían 22 años. Se casaron en 2000 y tuvieron dos hijos: Daria y Zajar.

«Quería ser la esposa de un político, y no el político mismo», dijo Julia en 2014 en unas declaraciones a la revista rusa 'Afisha'. «Mi biografía no era demasiado opulenta antes de conocer a Navalni», reconoció. Un hombre que siempre dijo que lo suyo fue un flechazo. «Me asombraron los primeros encuentros con ella: rubia, guapa y con una memoria enorme; se sabía los nombres y apellidos de todos los ministros», confesó al escritor Zajar Prilepin.

Tras el nacimiento de su segundo hijo en 2008, Julia no intentó volver a trabajar. «Cuando las actividades anticorrupción de Alexéi se hicieron más conocidas, resultó bastante obvio que yo no podría trabajar», contó a 'Afisha', constatando que pocas empresas en Rusia querrían dar empleo a la esposa de un activista como Navalni. Así que se dedicó a estar junto a su marido. En septiembre de 2013, antes de las elecciones para alcalde de Moscú, en las que Navalni quedó en segundo lugar, Julia subió al escenario y tomó el micrófono para denunciar las presiones y amenazas que sufría su familia por parte de las autoridades. «Si alguien en el poder contempla a nuestra familia como algo vulnerable, se equivoca (…) Nuestra familia es la roca sobre la que se encuentra Alexéi», advirtió.

En agosto de 2020, cuando Navalni fue envenenado con la sustancia altamente tóxica de uso militar Novichok e internado en un hospital de la ciudad siberiana de Omsk, Naválnaya se trasladó allí de inmediato. «Necesito sacar de aquí a mi marido urgentemente (…) Entendí que no podía relajarme, porque soy su persona más cercana. Si yo me hundo, todos empezarán a hundirse. Los médicos rusos diagnosticaron un trastorno metabólico y no un envenenamiento», dijo a la prensa nada más llegar. Al final, ella, que exigió a Putin permiso para trasladar al enfermo a una clínica del extranjero, logró su propósito. Dos días después de sufrir el ataque químico, un avión ambulancia llevó a su marido a Alemania en coma inducido. Los médicos no tardaron en confirmar la presencia de Novichok en la sangre del opositor. «Julia, me salvaste», le agradeció.

Sin miedo

Una vez recuperado, Navalni decidió regresar a Rusia. «Esto puede dar un poco de miedo, después del envenenamiento de agosto, pero él no retrocede, y yo tampoco», confesó su esposa a 'Harper's Bazaar'. Así, el 17 de enero de 2021, la pareja y su hijo Zajar tomaron el vuelo Berlín-Moscú. Pero nada más pasar el control de pasaporte, el líder de la oposición rusa fue detenido. Nunca volvió a reunirse en libertad con sus seres queridos.

Al saber del arresto, los seguidores que acudieron al aeropuerto aclamaron a Naválnaya. «Él no tiene miedo, yo tampoco y os pido que vosotros no tengáis tampoco miedo», les animó. Durante las protestas por el encarcelamiento del adversario de Putin, Naválnaya fue arrestada dos veces y tuvo que pagar una multa. Su papel, según constató el politólogo Konstantín Kalachiov, había cambiado. «De esposa de un político, se ha convertido ella misma en un político. Tiene carisma y encanto, es una persona creativa, valiente y puede sustituir fácilmente a su marido si hiciera falta». Los analistas apuntaron entonces a un posible «escenario al estilo bielorruso», en donde Svetlana Tijanóvskaya, esposa de otro opositor encarcelado, se convirtió en el rostro visible del movimiento contra el dictador Alexánder Lukashenko.

La academia de Hollywood concedió un Óscar al documental 'Navalni', dedicado a su vida, su familia, su actividad política, su encarcelamiento y, sobre todo, al envenenamiento que sufrió. Se estrenó el 25 de enero de 2022 en el Festival de Cine de Sundance y obtuvo el premio al mejor documental en los británicos BAFTA. En febrero de 2023, Naválnaya acudió a los BAFTA y, unas semanas después, caminó por la alfombra roja de los Óscar y recibió el galardón. «Mi marido está en prisión sólo por decir la verdad, por defender la democracia. Alexéi, sueño con el día en que tú seas libre y nuestro país sea libre. Mantente fuerte mi amor», manifestó ante los asistentes a la gala.