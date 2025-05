«España tiene una oportunidad en este mundo tan inestable»

Álvaro Soto Madrid Miércoles, 8 de junio 2022 | Actualizado 09/06/2022 12:17h. Comenta Compartir

Conviene contextualizar las expresiones grandilocuentes sobre la excepcionalidad de los hechos en el mundo contemporáneo. En realidad, todas las generaciones piensan que viven momentos históricos, y la caída del Muro de Berlín, el 11-S o la crisis financiera del 2008, solo mirando en los últimos 35 años, compiten en relevancia con la pandemia, la invasión rusa de Ucrania o el auge de China.

Pero es innegable que los últimos acontecimientos dibujan un presente con sus características propias: más incierto, con muchos polos que manejan sus propios intereses y con la aparición de factores disruptivos, como el cambio climático. Así, la incertidumbre es la única certidumbre de nuestros días, como certificaron este miércoles el exministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, y el presidente del Real Instituto Elcano, José Juan Ruiz, en 'La Conversación', el evento que conmemora el 50 aniversario de Colpisa y que celebró un nuevo encuentro en el CaixaForum de Madrid, titulado con acierto 'Un mundo convulso' y que contó con la colaboración de Fundación 'la Caixa' y el patrocinio de Cepsa.

José Juan Ruiz y Josep Piqué, protagonistas este miércoles de 'La Conversación'. ÓSCAR CHAMORRO

«Tras los atentados del 11-S han surgido actores que han comenzado a disputar la hegemonía a Estados Unidos. Está China, que quiere sustituirlo como gran potencia global, pero también Rusia y la India, que tienen sus propias estrategias; y Turquía, Irán o por supuesto, la Unión Europea», abrió el fuego Piqué. «Si a todo ello sumamos la pandemia, nos encontramos con múltiples factores que han generado una 'sorpresa occidental' que, no obstante, en el resto del mundo no es tan sorpresa porque pandemias las ha habido y las sigue habiendo», resumió el exministro.

Con el trasfondo del conflicto entre Rusia y Ucrania, Ruiz admitió: «No entendemos el orden internacional y no sabemos cómo se podría construir otro». El presidente del Instituto Elcano, el gran 'think tank' español, pidió fijarse en tres factores: los intereses, las instituciones y los valores. «Antes, un grupo de países imponía al resto sus valores, eso ha sido la 'pax americana', que ha funcionado para una parte del mundo, pero no para todo, aunque parecía definitivo. Ahora nadie, ni el G7, es capaz de imponer al resto del mundo ni sus intereses ni sus valores», argumentó, antes de ofrecer un dato llamativo: 45 países que representan el 60% del PIB mundial y cuentan con el 70% de la población no han apoyado la respuesta de las democracias occidentales contra Rusia tras la invasión de Ucrania. «Necesitamos socios y no podremos solucionar las crisis económicas y políticas si no somos capaces de crear instituciones y tejer alianzas», remarcó Ruiz.

Vídeo. Disfrute de la conversación íntegra.

Papel clave

El enfrentamiento entre potencias viejas y nuevas, entre democracias consolidadas, por un lado, y populismos y regímenes iliberales, por otro, parecería, sobre el tablero, que arrincona a una potencia media como España. Pero los expertos son optimistas y opinan que España puede jugar un papel clave en las próximas décadas.

«Estamos en la Unión Europea y la OTAN, somos un socio respetado y valores propios de la sociedad española como el altruismo son sobresalientes, además de que el 70% de nuestra energía ya es renovable», destacó Ruiz, que animó a desterrar el pesimismo: «España tiene una buena oportunidad de salir adelante en este mundo tan convulso, pero tendríamos que hablar menos y hacer más, por ejemplo, atrayendo a América Latina hacia Occidente o creando una estrategia para África. No tenemos ningún motivo para pensar que estamos condenados a quedarnos atrás».

«El futuro de España pasa por la Unión Europea y la unidad atlántica. Y hay que tomarse muy en serio los problemas en el norte de África», alertó Piqué, que dio un tirón de orejas al Gobierno de Pedro Sánchez. «Para que cuenten con España, nuestra política exterior debe ser coherente y fiable. Variar nuestra postura sobre el Sáhara sin contar con la oposición hace que los demás nos perciban como un país cambiante. Es esencial que mantengamos los consensos básicos en política exterior».