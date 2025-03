John Stewart, el sátiro de la política americana

Vuelven las elecciones en Estados Unidos y, con ellas, la campaña de los dos candidatos cuya rivalidad enconada les hace protagonistas del mejor derbi clásico: ... el actual presidente, Joe Biden, y su antecesor, Donald Trump. Es pasto para politólogos, pero también terreno abonado para la sátira política y la oportunidad de preguntarse cómo ha llegado EE UU al trágico instante en que su presidencia se dirima entre un veterano demócrata del que se destacan más sus lapsus que sus estrategias y un republicano también entrado en años acusado de varios delitos, incluso sexuales, y de intentar asaltar la democracia de su país.

Así, no es extraño que con estos comicios regrese el humor político de Jon Stewart, otra vez al frente del que fuera su programa estrella durante más de 16 años: 'The Daily Show'. Es el 'talk show' de Comedy Central que con mayor acidez ha escrutado la vida política estadounidense.

El humorista volvió el 12 de febrero al programa, donde hará un seguimiento de la campaña electoral y tratará temas de actualidad. Será, además, el productor hasta 2025. «Stewart es la voz de nuestra generación y es un honor tenerlo de vuelta», aseguró Chris McCarthy, presidente de Showtime y MTV Entertainment, de quien depende el canal de comedia. «En una época de asombrosa hipocresía y política para la galería, Jon es la persona correcta para subrayar la retórica vacía y proveer una muy necesaria claridad con su brillante ingenio», añadió.

Los calificativos llueven sobre Stewart. Genio, látigo de la actualidad... Su proyecto para fusionar en media hora un boletín informativo en clave humorística con entrevistas y microespacios típicos de un programa de entretenimiento hicieron subir como la espuma los índices de popularidad de 'The Daily Show' durante los casi 17 años que lo dirigió. Y destacó como un tipo singular en un medio dominado por nombres como David Letterman, Jay Leno y Jimmy Kimmel.

«Si un negro o una mujer van a ser presidentes de EE UU eso quiere decir que un asteroide está a punto de impactar contra la Tierra», ironizó en una ocasión este progresista declarado durante la campaña electoral de 2008 en alusión a Barack Obama y Hillary Clinton. Con el expresidente tuvo una curiosa historia. Fue el único invitado al que no pudo encajar una broma en su entrevista debido a la tenaz persistencia del líder demócrata en hablar sobre los logros de su Administración.

En dos ocasiones, el periodista fue elegido para presentar la ceremonia de los Óscar. «El Oscar cumple 80 años, por lo que es el candidato ideal para el Partido Republicano», bromeó. Para él, cualquier escenario es ideal para la crítica política. «El ruido en política es deliberado para ocultar verdades que demostrarían que no tienen vergüenza en sus estrategias», ha sentenciado.

Sólo una vez renunció Stewart a bromear en antena. Ocurrió a mediados de 2015, después de que un individuo disparase dentro de una iglesia en Charleston (Carolina del Sur) y asesinara a nueve personas afroamericanas. «Hoy no tengo nada para ustedes en términos de chistes por lo que pasó en Carolina del Sur. Honestamente, no tengo nada más que tristeza. Tenemos una herida racial que simplemente no sana».

En 1999, el humorista tomó el testigo de Craig Kilborn y logró convertir una emisión nocturna modesta en el programa ganador de diez premios Emmy. Fue cantera de comediantes como Steve Carrell y Stephen Colbert. Tras 16 años al mando del programa, en agosto de 2015, apareció en antena por última vez, y no porque el seguimiento hubiera ido a menos. Su último show fue visto por tres millones y medio de espectadores, la segunda mejor audiencia de la historia del programa, sólo por detrás de la entrevista a Obama. Aquella noche se despidió al borde del llanto. Ocupó su puesto el sudafricano Trevor Noah, quien continuó con la crítica satírica, centrada sobre todo en el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El famoso presentador pasó a convertirse en invitado al show de Stephen Colbert en la CBS, donde dedicó gran parte de su tiempo frente a las cámaras a criticar al actual candidato republicano. «Es un narcisista de piel delgada que no tiene experiencia en el Gobierno... exactamente igual que Barack Obama. Así que ahora los medios de la derecha tendrán que pasar veinticuatro horas al día, siete días a la semana, justificando su elección», expresó entre risas.

Una vuelta a lo grande

Cuando se anunció el regreso de Stewart a 'The Daily Show' todo el mundo esperaba su característica sátira, y así fue. Su primer monólogo llegó cargado de dardos contra la actual política estadounidense y la concurrencia de Biden y Trump a las urnas. Criticó, entre risas, la «broma» que es la democracia americana. «Este año tendremos un enfrentamiento nuevo entre dos políticos que no recuerdan nada», comentó en referencia a los lapsus del candidato demócrata y los juicios de su rival, que a menudo dice no acuerdarse de muchos detalles.

Su primer programa reunió a 1,9 millones de espectadores delante del televisor. De momento no ha bajado de 1,5 millones

Con nuevos compañeros con un humor similar al suyo, un ritmo dinámico y la popular periodista británica Zanny Minton Beddoes, la vuelta de Stewart a 'The Daily Show' congregó a 1,9 millones de espectadores, marcando el récord de audiencia del programa en el último lustro, y no ha bajado del millón y medio. El primer show comenzó como siempre. «¿Dónde estábamos ahora?», bromeó, como si no hubiera estado ausente nueve años. «Vamos a tener mucho de que hablar este 2024», advirtió, antes de lanzar su primer aviso a navegantes: «Es una locura pensar que somos nosotros, como votantes, quienes debemos silenciar las preocupaciones y las críticas. Es tarea de los candidatos disipar las preocupaciones, no de los votantes no mencionarlas».