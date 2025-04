Isabel II pide a Camilla que se convierta en reina consorte de Carlos Destaca «su leal servicio» en un mensaje difundido con motivo de sus 70 años en el trono y aclara que no tiene intención de abdicar: «Será cuando llegue el momento»

Domingo, 6 de febrero 2022

La reina Isabel II ha aprovechado la oportunidad del septuagésimo aniversario de su reinado para expresar su «sincero deseo de que, cuando mi hijo Carlos se convierta en Rey, Camilla sea conocida como Reina Consorte en la continuación de su leal servicio». Carlos emitió un mensaje de agradecimiento: «Somos hondamente conscientes del honor representado en el deseo de mi madre. En nuestro empeño de servir y apoyar juntos a Su Majestad, mi querida esposa ha sido siempre mi firme apoyo».

Los títulos de Camilla han sido gestionados con delicadeza por el impacto negativo que tuvo en la opinión pública el conocimiento de que ella y Carlos habían mantenido una relación íntima cuando ambos estaban casados. La popularidad de Diana, primera esposa de Carlos, se debía en parte a su condición de víctima engañada en un matrimonio que contrajo cuando tenía 20 años.

El divorcio de los entonces Príncipes de Gales se produjo en 1996 y el fallecimiento de la princesa, en un accidente de tráfico en París, un año después. Carlos y Camilla, también divorciada de Andrew Parker-Bowles, tuvieron que esperar hasta 2005 para formalizar su matrimonio civil en el salón ceremonial del Ayuntamiento de Windsor, en el exterior del castillo real.

En el comunicado anunciando la boda, Clarence House, residencia oficial del príncipe de Gales, puntualizó que «la señora Parker-Bowles utilizará el título de Duquesa de Cornualles». No iba a usar el de Princesa de Gales, que le correspondía según la tradición, por su asociación sentimental con la fallecida Diana. El comunicado añadía que «la intención es que la señora Parker-Bowles use el título de Su Alteza Real Princesa Consorte cuando el Príncipe de Gales acceda al Trono».

Popularidad

'The Daily Telegraph' detectó en 2018 que ese comunicado había sido borrado silenciosamente del sitio de Clarence House en internet. En marzo de 2020, un portavoz de la oficina del príncipe rechazó la sugerencia de 'The Times' de que se había cambiado de criterio. «La intención es que la Duquesa sea conocida como Princesa Consorte cuando el Príncipe acceda al trono. Esto se anunció en el momento del matrimonio y no se hay cambio en absoluto».

La intervención de la reina da ahora legitimidad a Camilla, que en su matrimonio aceptó el título del Ducado de Cornualles, el segundo en rango de su esposo, y que ha adquirido el de Edimburgo, tras el fallecimiento de Felipe, marido de Isabel II. La mujer que era retratada en noticias falsas como abroncada en supermercados por otras clientas recibe ahora el patronazgo de la popular reina.

Según la firma de encuestas YouGov, el 45% de la población británica tenía una impresión positiva de Camilla en noviembre de 2021. El 83% la tienen de la reina, el 60% de su marido y el 80% de Guillermo. La Duquesa de Cornualles solo supera en popularidad a Enrique, 39%, a Meghan, 27% y a Andrés, 8%. Este último responderá en marzo, en Londres, al interrogatorio de los abogados de su denunciante en el caso de abusos sexuales que se juzga en Nueva York.

Cierra el paso a Guillermo y Catalina

El camino de Camilla dentro del seno de la Familia Real no ha sido precisamente de rosas. Se ha encontrado con bastantes espinas, empezando por la oposición de los hijos de Carlos, Guillermo y Enrique, de aceptar a la considerada como villana por el pueblo británico por el sufrimiento que acarreó en vida a Diana. Pero si algo le ha servido a Camilla para ganarse la simpatía de la gente a lo largo de estos años ha sido su carácter abierto y cercano y su gran sentido del humor. Aún así, su popularidad, también la de su marido, está bastante por debajo de la de Guillermo y Catalina.

El anuncio de Isabel II de que Camilla se convierta en reina consorte lleve implícito otro mensaje: no habrá salto generacional en la sucesión. Carlos reinará y Guillermo habrá de esperar su turno. Otro interrogante que queda abierto es con qué nombre querrá el príncipe de Gales acceder al trono. No está claro que si accede al trono lo haga con su primer nombre de pila. Resultaría curioso que Carlos Felipe Arturo Jorge, con los cuatro nombres con los que fue bautizado, se decantara por otro. Pero ese rumor corre y se extiende desde hace años por los mentideros de la corte. ¿Y cuál sería el elegido? Dicen quienes dicen saben de esto que con el de Jorge VII, en honor a su abuelo.

