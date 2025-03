La ONU insta a Putin a permitir la evacuación civil de Mariúpol

Rafael M. Mañueco Corresponsal en Moscú Martes, 26 de abril 2022, 21:40 | Actualizado 21:50h. Comenta Compartir

El secretario general de la ONU, António Guterres, fue recibido este martes en el Kremlin por el presidente, Vladímir Putin, y hablaron fundamentalmente de la guerra en Ucrania. Lo hicieron en la misma mesa de cinco metros de largo ya empleada con otros dirigentes mundiales. Guterres le dijo que «es urgente resolver la cuestión de la evacuación de los civiles de la planta metalúrgica de Azovstal en Mariúpol», en cuyos sótanos, según Moscú, hay unos 2.000 combatientes ucranianos a los que tachan de «neonazis» y un millar de civiles, según Kiev.

Guterres le garantizó a Putin que «la ONU está lista para hacer una evaluación –de cómo efectuar las evacuaciones– junto con Rusia y Ucrania en dos o tres días». Putin respondió que en Moscú «escuchamos informes de civiles en Azovstal, pero, si tal es el caso, entonces el Ejército ucraniano debería liberarlos. De lo contrario, son terroristas que actúan como el Daesh».

Con anterioridad, soldados del regimiento ultranacionalista ucraniano Azov, considerado extremista en Rusia, subrayaron que nadie tiene secuestrados a los civiles, pero se niegan a salir de la acería «porque temen ser bombardeados durante la evacuación».

El presidente ruso le aseguró este martes al secretario general de la ONU que en Mariúpol han sido ya evacuadas 140.000 personas y «pueden irse a cualquier parte, no los retenemos, les brindamos asistencia y apoyo», aseveración que no comparten los dirigentes ucranianos y en particular la viceprimera ministra, Irina Vereshuk, que ha denunciado la evacuación forzada a Rusia de muchos refugiados y la instalación de «campos de filtración».

Vereshuk ha deplorado también que todos los intentos de sacar a los civiles de Azovstal están fracasando día a día. La ministra propone ahora que la evacuación se haga en presencia de observadores de Naciones Unidas.

Poco antes, el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, aseguró en una rueda de prensa en compañía de Guterres que «nuestro objetivo principal es proteger a la población civil. Estamos dispuestos a cooperar con la ONU para aliviar el sufrimiento de los civiles».

Guterres llegó este martes a Rusia procedente de Turquía, donde se entrevistó con el presidente, Recep Tayyip Erdogan. El secretario general de la ONU tiene además previsto reunirse este jueves en Kiev con Volodímir Zelenski, que protestó por el hecho de que Guterres haya pasado antes por la capital rusa que por la ucraniana.

Según su opinión, «es sencillamente erróneo ir primero a Rusia y luego a Ucrania. No tiene lógica», subrayó el sábado durante una rueda de prensa. «La guerra es en Ucrania, no hay cuerpos en las calles de Moscú. Sería lógico ir primero a Ucrania y ver a gente, ver las consecuencias de la ocupación», manifestó Zelenski.