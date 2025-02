La guerra en Ucrania y los riesgos de confiar en la disuasión nuclear a largo plazo

Ojivas desplegadas hace referencia a ojivas situadas en misiles o ubicadas en bases con fuerzas operativas. Otras ojivas hace referencia a ojivas almacenadas o reservadas y a ojivas en desuso esperando el desmantelamiento. En 2010, el Gobierno británico declaró que su reserva de armas nucleares no superaría las 225 ojivas. El SIPRI calcula que en enero de 2021 la reserva se mantenía en esta cifra. Los datos de Corea del Norte son estimaciones hechas por el SIPRI del número de ojivas que el país podría construir con la cantidad de material fisible que ha producido. No se dispone de ninguna evidencia pública que pruebe que Corea del Norte haya producido una ojiva nuclear operativa para lanzar con un misil balístico de alcance intercontinental, pero podría tener un pequeño número de ojivas para misiles balísticos de alcance medio. Las cifras de Corea del Norte son muy inciertas y no se incluyen en los totales globales.

SIPRI Yearbook 2021