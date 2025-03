La guerra de los casinos

La hoguera de las vanidades está a punto de convertirse en un volcán del juego y la codicia. Al menos once grandes empresas compiten por ... tres licencias para abrir el primer casino de Nueva York. No es un negocio cualquiera, sino el vellocino de oro. El Dorado que obnubila a los ricos y poderosos, deslumbrados por la posibilidad de generar más de 8.000 millones de dólares en ingresos anuales. O sea, tanto como todos los casinos de Las Vegas juntos.

Las barreras que protegían a la ciudad de los rascacielos del juego y la ludopatía empezaron a caer en 2013, cuando los habitantes del Estado de Nueva York aprobaron en referéndum la construcción de siete casinos que se unirían a los cinco existentes en manos de los nativos americanos. Cuatro de ellos brotaron rápidamente en zonas remotas como la cordillera de los Catskills y los suburbios de Albany, cerca de Canadá, pero la madre de todas las fortunas seguía resistiéndose. ¿Quién podrá levantar un casino en pleno Times Square?

Por la ciudad de Nueva York pasan cada año 50 millones de visitantes. En su área metropolitana, repartida en tres estados, viven 23 millones de habitantes, y no hay duda de que Manhattan es cada día más el destino obligado de todos los millonarios del mundo. Para un Ayuntamiento eternamente en quiebra, al que la pandemia asestó una brutal cornada en sus arcas, rematadas por la oleada de inmigrantes a los que está obligado a proporcionar servicios básicos, la posibilidad de recaudar miles de millones a costa del juego era irresistible.

En 2022 la gobernadora Kathy Hochul dio el pistoletazo de salida al firmar la ley para los casinos del sur del Estado, que ha dado pie a la competición más brutal que haya sobre la faz de la tierra. Comienza con convertir el precio de la licencia en una subasta en la que pujan unos contra otros, a ver quién ofrece más. El precio de salida es de 500 millones de dólares, pero se esperan hasta 1.000 por cada licencia de 20 años. Y eso es solo el principio. Los inversores tendrán que convencer también a los vecinos con todo tipo de propuestas atractivas para sortear sus objeciones, dado el poder de los concejos de barrio, que tienen que aprobarlo.

Algunos de los inversores prometen grandes parques, centros culturales, hoteles y complejos artísticos con los que camuflar la atmósfera sórdida de los casinos que nadie quiere tener en sus calles. El juego del dinero consiste en hacer volar la imaginación y la avaricia de cuántos ven en estas empresas todopoderosas el anillo que cambiará sus vidas.

«Nueva York es un mercado que no se puede replicar, vale todos los esfuerzos que estamos poniendo», aseguró Robert Goldstein, presidente y consejero delegado de Las Vegas Sand a la cadena local, tras financiar en Queens una gran fiesta de Nochevieja con violines y champagne a tutiplén. «Es el Santo Grial para la expansión de los casinos. El último gran mercado sin explotar del mundo», admitió Howard Glaser, jefe global de Asuntos de Gobierno de la empresa de productos y servicios de apuestas de Las Vegas Light & Wonder. Para ellos, pagar mil millones por una licencia que va a dejarle 200.000 en 20 años es un gran negocio. «Se que parece mucho dinero, porque lo es, pero fíjate en lo que va a generar», insistió.

Grandes alianzas

Las alianzas también son a lo grande. Jim Allen, consejero delegado de Hard Rock International, quiere poner uno de sus hoteles en el casino que sueña construir en Queens con el multimillonario Steve Cohen, propietario del equipo de béisbol New York Mets.

Las Vegas Sands había trazado un acuerdo de 99 años para construir un casino resort de 4.000 millones de dólares en el Nassau Veterans Memorial Coliseum de Long Island, a media hora del aeropuerto Kennedy y de camino a las playas de los Hamptons en las que se alzan las mansiones de verano de los millonarios neoyorquinos. La demanda que le ganó en los tribunales la Universidad de Hofstra, tras acusar a los funcionarios del condado de haberse saltado las leyes medioambientales y ocultar el proceso, enseñó a los gigantes de Las Vegas que en Nueva York hay que ganarse primero a los vecinos.

Y ahí empezó la generosidad. El grupo Soloviev, que se ha unido a Mohegan para construir un gran casino debajo de lo que se llamará 'Freedom Plaza', junto a la sede de Naciones Unidas, intenta embaucar al vecindario con una impresionante instalación de luces, que ha encargado al diseñador Bruce Munro, para iluminar los sueños que ha puesto en seis acres de terreno entre la Primera Avenida y el Río del Este. Sobre ese local baldío quiere construir un complejo que incluye 1.200 habitaciones de hotel, dos rascacielos residenciales, un museo de Derechos Humanos con trozos del muro de Berlín y cuatro acres de parques públicos. La instalación gratuita en la que se ha gastado 1,5 millones de dólares es «un regalo para la ciudad de Nueva York, que ha sido y continuará siendo el epicentro global de la libertad y el espíritu creativo», aduló Michael Hershman, Consejero Delegado de Soloviev Group.

Cinco de los proyectos presentados apuntan al corazón de Manhattan, desde el Hudson Yards hasta Saks Fifth Av, sin olvidarse de Times Square, donde aspira a poner su pica Caesar Entertainment y SL Green Realty. Las autoridades no tienen prisa. Prefieren dejarlos que compitan entre sí y presenten las alternativas más generosas posibles para la ciudad que nunca duerme. Ya han dejado caer que no elegirán a los agraciados hasta final del año que viene, lo que proporcionará año y medio de dádivas y galanteo. Si todo sale bien, tres casinos abrirán sus puertas a partir de finales de 2026, con el reto de hacer sombra a Nevada transformando el alma de Nueva York en 'Leaving Las Vegas'.