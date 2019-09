Freno a Johnson Los planes del primer ministro británico para un 'brexit' salvaje e inmediato se complican sobremanera y evidencian su endeblez Miércoles, 4 septiembre 2019, 23:08

La mayoría de Westminster promulgó ayer una nueva prórroga de tres meses para el 'brexit' después de que la víspera una veintena de diputados conservadores dejara en minoría al primer ministro, Boris Johnson, y se sumara al resto de la Cámara para arrebatar al Gobierno británico el control sobre el orden del día parlamentario de la sesión. De esa manera, los opositores de Johnson se le adelantaron frente a su propósito de suspender el Parlamento a partir de la próxima semana. La nueva norma ofrece a los británicos y al resto de los ciudadanos de la UE la posibilidad de atenuar los efectos sin duda negativos de la salida de Reino Unido, especialmente si se produce de manera abrupta. Pero la crisis institucional en la que puede concluir tan crucial desencuentro entre el Parlamento y el Gobierno de Londres tampoco permite albergar más esperanzas sobre la prórroga que las que derivan del tiempo añadido para implementar los planes precisos de contingencia. Es probable que Johnson no se atreva a retener la tramitación de la ley aprobada ayer en Westminster rehusando enviarla a la Reina para su firma. Pero la negativa del 'premier' a entablar diálogo alguno con Bruselas sobre las condiciones del Brexit podría invalidarla de facto. Aun si se atuviera formalmente a la solicitud de prórroga ante la Unión –lo que Johnson no podría eludir sin provocar una grave crisis institucional en Reino Unido–, siempre podría boicotear las intenciones de la mayoría resistiéndose a negociar con Bruselas más extremos que la propia dilación de la salida. Tras el revés sufrido en el pleno del martes, el primer ministro anunció su propósito de convocar elecciones para el próximo octubre. Pero para ello requeriría los votos de dos terceras partes del Parlamento, que a fecha de hoy se antojan inalcanzables siempre que el laborismo de Jeremy Corbyn haga prevalecer la confirmación de la prórroga a la cita con las urnas, y después de que el líder conservador resolviera expulsar de sus filas a los 'tories' que rompieron con su disciplina. Los planes inmediatos de Johnson –romper con la UE con fecha 31 de octubre y avanzar mientras tanto en el acuerdo con Estados Unidos ofrecido por Donald Trump– no solo se complican sobremanera, para alivio de los hasta ahora socios comunitarios. La división política en Reino Unido, causa y efecto del 'brexit', ha acabado afortunadamente evidenciando su endeblez. Johnson confía sin duda en su capacidad de arrastre electoral. Pero sus aspiraciones podrían verse frustradas si el 'premier' ahonda la crisis institucional latente desoyendo al Parlamento.