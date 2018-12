Falta de seriedad El mayor daño que está causando el 'brexit' es la mezcla de dramatismo y trivialización que desconcierta a millones de ciudadanos Martes, 11 diciembre 2018, 00:11

La primera ministra británica, Theresa May, decidió ayer posponer la sesión parlamentaria prevista para hoy sobre el 'brexit', al comprobar que no contaba con la mayoría de la Cámara de los Comunes para dar trámite al acuerdo alcanzado por su gobierno con Bruselas. También ayer, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea resolvió que el Reino Unido podrá suspender unilateralmente la salida acordada, antes de que ésta sea efectiva el 29 de marzo de 2019, en tanto que fue Londres quien activó el artículo 50 del Tratado de la Unión. La 'premier' May parece decidida a intentar la renegociación del acuerdo con sus todavía socios europeos, para así ganarse el favor de los parlamentarios que le faltan; en concreto en cuanto a las condiciones en que queda Irlanda del Norte. El problema es que ni siquiera tal concesión por parte de Bruselas aseguraría la aprobación del 'brexit' resultante en la Cámara de los Comunes. No parece que May esté en condiciones de garantizarlo. De modo que a la negativa irlandesa a revisar la cláusula de salvaguarda, se le sumaría la renuencia del resto de la Unión a adentrarse en una renegociación abierta y, por ello, incierta. Bruselas se había aliado con May para procurar una solución razonable al entuerto del 'brexit'. Pero por eso mismo la 'premier' no puede hacer uso de la confianza depositada en ella para solventar las dificultades del Partido Conservador de encontrarse a sí mismo y las que afectan al conjunto del panorama partidario e institucional británico, a cuenta de otra ronda negociadora. La Europa comprometida con la Unión está más que legitimada para devolver al Reino Unido la responsabilidad de que se aclare, y de que no lo pretenda hacer a costa de los intereses y aspiraciones de los socios europeos. May ha advertido a la Cámara de los Comunes de que, si no se ratifica un acuerdo con Bruselas, el Reino Unido se verá abocado a un futuro sin 'brexit', o deberá proceder a un segundo referéndum al respecto. Obviando la eventualidad de que dimita y convoque elecciones. Son las cuatro opciones a las que debería enfrentarse ya, sin evasivas, la clase política británica en relación a su propia opinión pública. Porque mientras Londres no recupere un mínimo de seriedad, y continúe sometiendo a cuitas domésticas y particulares el destino de millones de personas a ambos lados del Canal, estará causando un daño irreparable a los valores democráticos que representa Europa, a base de someter a los ciudadanos a una combinación atroz de dramatismo y trivialización en torno al 'brexit'.