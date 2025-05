«Existe el riesgo de que la invasión se extienda a Polonia y Hungría»

«Esto no se había visto desde la segunda guerra mundial». La tolosarra Arantxa González Laya, exministra de Asuntos Exteriores en el Ejecutivo de Pedro ... Sánchez, no oculta su enorme preocupación por la agresión de Rusia a Ucrania. Señala que, ante la «irracionalidad» mostrada por el presidente Vladímir Putin, existe el riesgo de que las tropas avancen hacia Polonia y Hungría, lo que obligaría a intervenir a la OTAN. Confía en que las sanciones económicas hagan mella en Rusia, al tiempo que reconoce que impactarán también en Europa, «un precio a pagar para defender nuestras democracias».

– Ha ocurrido lo impensable, una nueva guerra en Europa... ¿Usted la vio venir?

– Nos enfrentamos a una guerra, a una agresión militar de una potencia nuclear en el seno de Europa. Es gravísimo. Esto no se había visto desde la segunda guerra mundial. Era difícil de predecir que se llegara a esta situación, con ciudadanos de Kiev y de otras ciudades escondidos en refugios huyendo de los bombardeos. Supone el fracaso de nuestra generación. Hemos traicionado la promesa que hicieron nuestros abuelos, la generación que sufrió aquella contienda y que se conjuró para que esto no ocurriera otra vez, y está pasando. Y no está ocurriendo porque la Unión Europea lo quiera, sino por un acto unilateral de agresión de Putin al que tenemos que responder.

– ¿Cómo se desarrollará el conflicto? ¿Será largo o Rusia tomará con rapidez las riendas de Ucrania?

– Rusia cuenta con uno de los ejércitos mejor equipados y está dispuesto a utilizarlo de una manera a la que el resto del mundo le es muy difícil responder, porque no jugamos en su mismo terreno. ¿Cuánto va a durar? No se sabe, pero es cierto que la superioridad militar rusa en enorme.

– Europa y la OTAN parecen timoratas, una vez más, a la hora de responder, como pasó en Yugoslavia y otros conflictos...

– No diría que son timoratas, lo que han hecho es no caer en la trampa que nos ha tendido Putin buscando dividirnos. Hoy estamos más unidos que nunca y respondiendo en la medida en que podemos, es decir, no militarmente, pero sí provocando el mayor daño posible no a los ciudadanos rusos, sino a Putin y a los oligarcas rusos que son los que han orquestado esta invasión. Se trata de poner en marcha acciones quirúrgicas, como impedir el acceso a los mercados de capitales, a la tecnología y su presencia en nuestros países.

– Salvando las distancias, recuerda a cuando a Hitler se le intentó apaciguar y aquello desembocó en la segunda guerra mundial...

– No creo que estamos intentando apaciguar, pero sabemos que en el siglo XXI nadie gana una guerra. Se ha intentado por todos los medios evitar la invasión de Ucrania, especialmente Francia y Alemania, pero no se ha conseguido. Ahora estamos en otro escenario, en el que se trata de que esta agresión sea costosa par Rusia. Putin teme a una Ucrania democrática y en libertad en sus fronteras. Pero, más allá de eso, está poniendo en cuestión el orden mundial.

– El presidente de Ucrania, Volodimir Zalenski, ha dado las gracias por las palabras de apoyo de los países occidentales, pero ha pedido mayor contundencia.

– Es entendible que Ucrania pida el apoyo militar de otros países, pero la historia nos dice lo difícil que es entrar en ese espacio. Por eso estamos intentando responder a esa agresión de otra manera que no sea enviar tropas sobre el terreno. Un continente que ha vivido dos guerras mundiales se lo tiene que pensar.

– ¿Las sanciones doblegarán a Rusia o por el contrario el efecto 'boomerang' de las mismas minará las posiciones europeas?

– Claro que se volverán contra nosotros, pero tendremos que pagar un precio porque lo que está en juego es defender nuestro modelo de vida y nuestro sistema político. No queremos perder la democracia ni un orden internacional basado en reglas.

– Rusia tiene la manija del gas. ¿El efecto sobre los precios y la inflación puede hacer descarrilar la recuperación postpandemia y, en consecuencia, que Europa se rinda y pierda el pulso de las sanciones?

– Es cierto que una parte importante del gas que consume Europa, quizá menos España, depende de Rusia, pero ellos también dependen de las ventas que realizan a Europa. Es un arma de doble filo. Pero, insisto, el precio que estemos dispuestos a pagar reflejará cuánto queremos vivir en democracias y en un orden internacional construido entre todos. Esa es la esencia de la UE y creo que los ciudadanos europeos estamos dispuestos a pagar un precio muy alto por defender esos derechos y libertades.

– Si las sanciones no surten efecto, ¿cuál será el siguiente paso?

– Hay una parte de irracionalidad en el comportamiento de Putin que escapa al cálculo de las sanciones. Lo que hay que buscar es un clamor internacional contra esta actitud que se extienda más allá de la UE, Estados Unidos, Canadá o la OTAN, es decir, que abarque a todos los países que sientan que están en juego las democracias y el orden mundial. Hay que enviarle una señal clara de que está solo.

– Pero parece que cuenta con un gran aliado, China...

– Hay una parte del régimen chino que está inclinado a apoyar esa redefinición del orden internacional. No obstante, también es cierto que las turbulencias van a afectar a China en un momento complicado para ellos, porque quieren relanzar la economía tras la pandemia. Además, el presidente Xi Jinping está buscando un tercer mandato, algo hasta ahora no contemplado por el régimen, una paso que se debe dar en un congreso a celebrar el próximo otoño.

– Biden ha asegurado que Putin no se parará en Ucrania. ¿Usted teme que avance hacia Polonia, o Hungría?

– El peligro está ahí, es muy claro y esta es una de las razones por las cuales debemos reaccionar de una manera muy vigorosa. ¿Qué impide a la irracionalidad de Putin redifinir las fronteras más allá de Ucrania? Una vez que se abre la espita, ¿dónde se cierra? En este conflicto hay tres planos, el ucraniano, el europeo y el mundial. Los tres son importantes.

– Si Polonia o Hungría acaban siendo ocupadas por Rusia, la OTAN debería intervenir...

– Sí, porque se trata de una alianza militar que establece un compromiso mediante el cual si un país miembro lo pide porque es atacado, hay que intervenir. Quizá por eso Putin empieza por Ucrania y no por Polonia. Pero ¿cuál es el freno para esta actitud irracional de Putin? Por eso hay que ponerle unos límites claros, no hay que esperar a que invada Polonia, pero es muy difícil porque no jugamos en el mismo terreno, somos democracias. Ahora estamos en el escenario de provocar daños en su economía. Esta es una cuestión que nos va a perseguir muchos años y que requerirá una UE más firme frente a agresiones externas, con una mayor autonomía estratégica.

– ¿El objetivo de Putin es restablecer el poderío de la antigua URSS?

– Parece que le motiva un imperialismo casi zarista y esta es su actitud. Está usando la historia, de una manera chocante, como justificación de cambios unilaterales de fronteras. ¿Dónde se termina esta reinterpretación de la historia?

– ¿Nos encaminamos hacia una nueva 'guerra fría'?

– Se ha roto claramente la confianza entre Rusia y la comunidad internacional. Esta ruptura se resiente de una manera más fuerte en Europa y esta situación tardará mucho tiempo en reconstruirse. Vamos a vivir un periodo de gran hostilidad en nuestra frontera.

– ¿Puede surgir en Rusia un movimiento ciudadano de resistencia a la invasión?

– Putin ha ido amordazando a todo aquel que se le opone. Hemos visto asesinatos y encarcelamientos desde hace muchos años. Una parte significativa de los opositores han salido del país. En estos últimos días hemos vuelto a ver una muestra clara de lo difícil que es expresar una opinión distinta a la del presidente, que ha respondido con la represión de las manifestaciones contrarias a la guerra. Han sido disueltas con una enorme dureza. Hoy en día en Rusia es casi heroico mantener opiniones distintas a las del régimen.