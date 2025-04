La evacuación de Azovstal solo subsiste un día

La violencia volvió a obligar a suspender la evacuación de los cientos de civiles que permanecen refugiados en la enorme acería Azovstal de Mariúpol, último ... bastión de la resistencia armada ucraniana en la ciudad. Tras la ventana abierta el fin de semana, cuando 120 personas pudieron ser evacuadas de forma segura bajo el amparo de Naciones Unidas y con la participación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), los combates se reanudaron este lunes en este último punto que queda con presencia de fuerzas ucranianas y que los rusos mantienen cercado. La salida de las personas que se esconden de este punto desde hace dos meses se suspendió, pero vecinos de otras partes de la ciudad lograron abandonarla en dirección a zonas bajo control ucraniano.

La cara del horror que se vive en Mariúpol se puede ver en Zaporiyia, localidad situada a 230 kilómetros, adonde llegan los civiles evacuados o quienes logran subirse en un coche y cubrir el recorrido. Gilena Gibert, psicóloga, describió a 'The New York Times' una urbe de la que «la gente se quiere ir ahora mismo, pero no sabe cómo. Están dispuestos a salir a pie si es necesario». En palabras de Gibert «reina la desesperanza» y la conversación más común entre vecinos «es el suicidio porque no ven salida a esa situación».

La viceprimera ministra, Iryna Vereshchuk, calificó la situación de Mariúpol de «auténtica catástrofe humanitaria», pero los esfuerzos diplomáticos volvieron a ser incapaces una vez más de mantener un alto el fuego que permitiera una salida segura. Las ventanas que se abren son demasiado frágiles y por ello hay miles de personas que, desesperadas, han ido saliendo desde el comienzo de la guerra jugándose la vida en el camino. En esta ciudad vivían unas 500.000 habitantes y ahora quedarían unas 100.000.

Rusia tiene ya casi totalmente bajo control esta ciudad del mar de Azov cuya conquista le permitirá unir las zonas que controla en la costa, al oeste y este, y dejaría a Ucrania con Odesa como única salida a las aguas. Esta ciudad fue atacada este lunes con misiles por segunda jornada consecutiva. Un adolescente de 15 años murió y otro menor resultó herido al ser alcanzado el edificio en el que se encontraban con otras tres personas, informaron el lunes las autoridades municipales. Las fuerzas locales refuerzan sus posiciones de cara a un posible asalto enemigo. La cercanía de esta operación ha encendido también las alarmas en la vecina frontera moldava y en el paso de Palanca, a menos de una hora en coche, cuentan con un campamento listo para recibir a refugiados.

La batalla por Mariúpol dura semanas, deja más de 20.000 muertos, según el Ayuntamiento, y ha reducido a escombros a buena parte de los edificios. La salida de civiles que arrancó el fin de semana no implica la rendición de una ciudad en la que la defensa la lidera el Batallón Azov, presente en el complejo de la acería, donde se calcula que cuenta con unos 2.000 hombres.

En los últimos días se ha rebajado el pulso de los combates y, según los medios ucranianos, Moscú habría recolocado incluso parte de sus tropas para desplegarlas en el Donbás, concretamente en la región de Lugansk.

Los rusos tienen problemas en los frentes del este del país y, según el Ministerio de Defensa ucraniano, su Ejército habría recuperado el control de «varias localidades» en las cercanías de Jarkov, entre ellas Ruska Lozova, punto desde el que los hombres de Vladímir Putin castigaban con su artillería a la segunda ciudad del país.

Mariúpol es el objeto de las miradas en una guerra que deja ya 3.153 civiles muertos, según la última cifra de Naciones Unidas. La mayoría de las víctimas han sido causadas por bombardeos, recoge el informe del organismo internacional. Desde la ONU también actualizaron la cifra de ucranianos que han escapado del país en busca de refugio fuera de sus fronteras y ya son 5,5 millones.

También se conoció este lunes que 260 soldados y 59 civiles locales han sido canjeados en nueve intercambios con las fuerzas rusas desde el inicio de la guerra el pasado 24 de febrero. Entre las personas que han sido liberadas hay militares heridos, así como «muchas mujeres, una de las cuales está embarazada», indicaron las autoridades ucranianas.