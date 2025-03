Zelenski recorre la 'ruta del F-16', del norte al sur europeo

De Países Bajos a Dinamarca y de ahí finalmente a Grecia, varios de los socios europeos cuyas fuerzas aéreas disponen del preciado F-16. La ... gira europea sorpresa del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, en pleno agosto no deja lugar a dudas de cuáles son sus propósitos. Esto es, pasar de las promesas al compromiso de suministros de esos cazas occidentales, aunque en el mejor de los casos serán entregas a medio plazo -a partir de 2024- que no resolverán los problemas actuales de la contraofensiva de Kiev.

Es un viaje calificado de sorpresa porque cada una de las estaciones recorridas por el líder ucraniano se ha revelado sobre la marcha y generalmente a través de los mensajes en redes sociales del propio Zelenski a medida que llega a su destino o escritas desde su avión. Pero no hay dudas sobre su estrategia. El sábado había acudido también en una visita no anunciada a Suecia, a modo de etapa previa, para «abordar» con su Gobierno los suministros del 'Gripen', el caza de fabricación sueca; el domingo pasó a Países Bajos y Dinamarca, hasta ahora el único país que ha concretado en cifras su disponibilidad de diecinueve aparatos F-16, seis de ellos a finales de este año y el resto entre 2024 y 2025; este lunes ha seguido hacia Grecia, tras dejarse aclamar por el Parlamento danés y luego emocionar a los ciudadanos en un discurso al aire libre en Copenhague.

La 'ruta europea del F-16' tiene su lógica en las unidades que se estima tiene cada uno de estos países del caza de fabricación estadounidense que anhela Kiev. En el caso de Países Bajos son 42 y en el de Dinamarca 44. El primer ministro en funciones neerlandés, el liberal Mark Rutte, se dejó fotografiar con Zelenski sonriente junto a estos aparatos, pero sin revelar cuántos está dispuesto a suministrar. Su homóloga danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, sí plasmó su disponibilidad en cifras.

El sueco Ulf Kristersson, al frente de una coalición de centro-derecha, ha expresado este lunes, dos días después de recibir a Zelenski y no concretar nada, las dificultades de su país para poner a disposición de Kiev los 'Gripen'. Suecia no ha completado aún su proceso de incorporación a la OTAN y por tanto no puede comprometer su defensa futura, ha afirmado. Se refiere así a la ratificación aún pendiente por parte de Turquía, de que si no hay nuevas demoras o disensos por parte de Ankara podría formalizarse en otoño.

Dinamarca, un país de apenas 5,8 millones de habitantes, plasma en cifras una disponibilidad que otros dejan en el terreno de la declaración de intenciones. Copenhague ha sido este lunes una exhibición de emoción y solidaridad hacia Zelenski comparable con la que ha encontrado el líder ucraniano cuando ha visitado Lituania o Polonia, los máximos exponentes dentro de la Unión Europea (UE) del temor compartido hacia Rusia.

Dotación

«Ucrania defiende la libertad y la democracia frente a la tiranía del invasor ruso», afirmó Zelenski ante el Parlamento danés. Un mensaje idéntico al que ha dejado en visitas al Báltico o a Polonia. Encontró en Copenhague un eco parecido al que cosecha en estos países, pese a que, a diferencia de éstos, Dinamarca no está expuesto a los peligros de la directa vecindad o frontera terrestre con Rusia o su aliado, Bielorrusia.

Zelenski visitó a sus aliados del norte acompañado de su esposa, Olena, algo inusual en sus viajes al extranjero. E incluyó en su agenda recepciones con los reyes suecos, Carlos Gustavo y Silvia, y con la reina de Dinamarca, Margarita.

Que la siguiente estación fuera Grecia se justificó, según el mensaje de Zelenski, en su intención de participar en la reunión de líderes de los Balcanes occidentales, a la que asimismo acude la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen.

Pero de alguna manera también estaba en el aire el hecho de ser Grecia un aliado occidental «rico» en cuanto a su dotación de F-16. El país heleno tiene la mayor dotación de estos cazas entre sus socios de la UE - 170-, según datos de 2020. Corresponden a diferentes generaciones o variantes del aparato de Lockheed Martin. Es un stock al que Grecia se aferra como necesario y que tiene que ver con las tensiones que durante décadas mantiene con Turquía por la delimitación de las zonas marítimas del Egeo y el Mediterráneo oriental, entre otras razones estratégicas.