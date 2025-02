Zelenski insinúa por primera vez que podría hacer cambios en la cúpula militar y política

Rafael M. Mañueco Corresponsal. Moscú Lunes, 5 de febrero 2024, 19:41 | Actualizado 21:07h. Comenta Compartir

La polémica en torno a la aparente intención del presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, de destituir al comandante en jefe del ejército, el general Valeri ... Zaluzhni, dura semanas y medios estadounidenses como 'The Washington Post' o 'The New York Times' la dieron por «inminente». También algunas publicaciones ucranianas así lo anunciaron. Sin embargo, Zaluzhni, de 50 años, sigue al mando pese a las evidentes discrepancias que mantiene con el mandatario en diversos aspectos, no sólo en lo relativo a la estrategia y táctica militar o en las modalidades de una nueva movilización, sino también a nivel político.

Pero ha sido en una entrevista concedida el domingo al canal de televisión italiano RAI 1 cuando el máximo dirigente ucraniano ha insinuado por primera vez la posibilidad de cesar a Zaluzhni, respondiendo a la pregunta sobre si piensa acometer tal cambio. Contestó, sin nombrar al jefe de las tropas ucranianas, que «por supuesto. Hace falta reiniciar, un nuevo comienzo, es necesario. Tengo en mente algo serio, que no concierne a una única persona sino al liderazgo del país en su conjunto». Noticias relacionadas El único candidato contrario a la guerra en Ucrania afronta su probable exclusión de las presidenciales rusas Un ataque ucraniano sobre Lugansk, controlada por Rusia, deja al menos 28 civiles muertos «Necesitamos una energía positiva», añadió Zelenski, quien opinó además que hay un «parón» en el frente por culpa del retraso en el envío de armas por parte de Occidente. Según sus palabras, «este tipo de problemas llevan a cometer errores en el campo de batalla». La cadena de televisión norteamericana CNN cree que la decisión de destituir a Zaluzhni está ya tomada con la intención de provocar «un impacto positivo sobre los aliados de Ucrania», para impulsar la reanudación de las ayudas a nivel internacional, aunque aún no se ha producido debido supuestamente a que no se ha encontrado un sustituto idóneo. El secretario del Consejo de Seguridad Nacional y de Defensa de Ucrania, Oleksi Danílov, deploró el viernes, refiriéndose a los periódicos estadounidenses y a sus informaciones sobre Zaluzhni, que «ciertos medios de comunicación de renombre se han hecho eco de rumores, de cosas que no son del todo ciertas». «A día de hoy no hay ninguna información sobre la dimisión del comandante en jefe (…) nuestros servicios no trabajan sobre la base de conjeturas», añadió. Danílov alertó una vez más sobre la «guerra informativa» y su «poderosa influencia en el subconsciente». La semana pasada, precisamente, el ex primer ministro y actual jefe de la diplomacia británica, David Cameron, pidió a políticos y medios de comunicación occidentales que traten de «no mostrar pesimismo en relación con las posibilidades de Ucrania» en la guerra porque favorece enormemente al Kremlin. Casi dos años en guerra El mandatario culpó del actual «parón» en el frente a Occidente por el retraso en el envío de armas El jefe de prensa de la presidencia ucraniana, Sergui Nikíforov, matizó este lunes que el mandatario «no habló -en la RAI 1- de estancamiento en el frente» y agregó que, «refiriéndose al balance de la ofensiva de verano, Vladímir Zelenski anunció que la componente naval dio un buen resultado. Sin embargo, la terrestre quedó estancada, en lo relativo solamente a la contraofensiva en el sur». A su juicio, «esto no da derecho a calificar la situación general de punto muerto». En la entrevista que ofreció Zaluzhni a principios de noviembre al semanario londinense 'The Economist' manifestó claramente que «la situación en el frente ha llegado a un callejón sin salida». Señaló también que la contraofensiva «corre el riesgo de dar paso a una guerra posicional, de trincheras, que podría prolongarse durante años y agotar al Estado ucraniano». «No habrá un avance profundo y bonito», vaticinó. Y así ha sido. Crítico con la situación El jefe del ejército ucraniano sostuvo entonces que «fue un error pensar que se podría detener a Rusia desangrando a sus tropas». A su juicio, «necesitamos algo nuevo, como la pólvora, que inventaron los chinos (…) necesitamos innovaciones en el campo de los drones, la guerra electrónica y los equipos de desactivación de minas, incluidas nuevas soluciones en el terreno de la robótica». Pero el general reconoció que «no hay señales de que tal avance tecnológico vaya a producirse en un futuro próximo». Figuras enfrentadas Entre el dirigente y el general ahora cuestionado existen discrepancias más allá de lo bélico En defensa de Zaluzhni salió el muy popular alcalde de Kiev, Vitali Klichkó, diciendo que, gracias a él, la confianza en las Fuerzas Armadas ha aumentado entre la población. «Como soldado (…) ha superado muchos momentos difíciles», dijo, y lamentó, en cuanto a su posible cese, que «la política pueda prevalecer sobre el sentido común y los intereses del Estado». «Sólo debemos luchar por una cosa, por la victoria de Ucrania», animó. Zaluzhni lleva al frente del ejército ucraniano desde 2021. Ahora, si los presuntos planes para su destitución se concretan, los dos nombres que suenan con más fuerza para sustituirle son el general Oleksánder Sirski, actual comandante en jefe del ejército de tierra y militar de no menos prestigio que Zaluzhni, y Kiril Budánov, jefe de la Dirección General de Inteligencia (GUR) del Ministerio de Defensa del país.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión