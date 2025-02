Ucrania revive el infierno de Bucha un año después

El periodista ucraniano, Dmitro Komarov, uno de los primeros en entrar en Bucha tras ser recuperada hace un año por el ejército ucraniano, recuerda en un vídeo los horrores que vio en esta localidad a escasos kilómetros al noroeste de Kiev. «Justo en medio de ... la calle yacían cuerpos de civiles con las manos atadas, otros cadáveres junto a sus bicicletas, mostraban orificios de bala en la cabeza (…) la ciudad estaba minada y las personas que milagrosamente lograron sobrevivir lloraban solamente de ver un trozo de pan», relató.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, también publicó este viernes un vídeo con motivo del primer aniversario de la liberación, asegurando en el texto que acompaña la filmación que «Bucha y el distrito Buchanski sufrieron 33 días de ocupación y más de 1.400 muertos, de los cuales 37 eran niños. Más de 175 personas fueron encontradas en fosas comunes y cámaras de tortura. 9.000 crímenes de guerra rusos. 365 días desde que es de nuevo una ciudad libre de Ucrania». Según el mandatario, se trata del «símbolo de las atrocidades del ejército ocupante. Nunca perdonaremos. Castigaremos a todos los responsables».

Las fuerzas rusas se retiraron de Bucha el 31 de marzo del año pasado, pero el ejército ucraniano y los reporteros que les acompañaban llegaron allí el 2 de abril. A finales de febrero de 2022, justo al comienzo de la invasión, las tropas del Kremlin ocuparon esta ciudad e Irpín, también en la región de Kiev. Después de ser liberadas se descubrieron fosas comunes en esas dos localidades y en otros pueblos cercanos. Moscú rechaza las acusaciones, niega haber matado a civiles y califica tales informaciones de falsas, de ser todo un «montaje».

Ahora, investigadores internacionales tratan de recoger pruebas para esclarecer lo sucedido. Bucha e Irpín se han convertido en escenario obligatorio de las visitas de los líderes mundiales que acuden a Kiev a entrevistarse con Zelenski. Muchos edificios continúan todavía derruidos. Un enorme depósito de chatarra muestra automóviles tiroteados, aplastados por los tanques o carbonizados y también vehículos militares rusos alcanzados por los cohetes ucranianos.

Visita al memorial

Este viernes Bucha también recibió la visita de altos dirigentes extranjeros: la presidenta moldava, Maia Sandu, y los primeros ministros de Croacia, Eslovaquia y Eslovenia (Andrej Plenkovic, Eduard Heger y Robert Golob). Zelenski les acompañó hasta allí y juntos depositaron velas en el memorial. El líder ucraniano afirmó que «vamos a ganar, es seguro. El mal ruso caerá, exactamente aquí en Ucrania, y ya no será capaz de levantarse de nuevo». Según sus palabras, en las calles de esta ciudad, «el mundo vio el mal ruso, el mal en estado puro (…) que el Kremlin pretendía llevar a otras calles de Ucrania, Europa y el mundo». «Hubieran podido hacerlo si no hubiera sido por nosotros, por los ucranianos», concluyo ante sus invitados europeos.

El 25 de marzo del año pasado, un mes después de que comenzara la ofensiva del Kremlin contra Ucrania, el Ministerio de Defensa ruso anunció que sus unidades se replegaban de la zona de Kiev, Chernígov y la central nuclear de Chernóbil para concentrar sus esfuerzos en el Donbás. Pocos días después, Kiev constataba la realidad de tal retirada. El 2 de abril, los medios ucranianos y las redes sociales mostraban imágenes de la llegada del ejército ucraniano a Irpín, Bucha y Hostomel, tres ciudades dormitorio de la capital en su periferia noroeste, en medio de un apocalíptico panorama de destrucción y muerte. Moscú declaró entonces que su repliegue aspiraba a «aumentar la confianza mutua y crear las condiciones necesarias para nuevas negociaciones con el objetivo final de firmar un acuerdo» de paz.

Fin de los contactos

El día 29 de marzo había tenido lugar en Estambul una reunión de las delegaciones rusa y ucraniana a fin de avanzar hacia un acuerdo para el cese de las hostilidades. Fue la última. El Kremlin seguía inflexible en no devolver Crimea y en reconocer como estados independientes las provincias de Donetsk y Lugansk. Moscú quería también parte de las regiones de Zaporiyia y Jersón. Pero lo que enterró definitivamente las negociaciones de paz no fue solamente la rigidez de estos planteamientos en las conversaciones sino los horrores descubiertos en Bucha. No hubo ya contactos de ningún tipo para un alto el fuego.

El ministro de Exteriores turco, Mevlut Cavusoglu, dijo entonces que la culpa de la ruptura la tuvo la masacre de Bucha, que «eclipsó» los intentos de alcanzar la paz. No obstante, Zelenski solicitó una reunión con el presidente ruso, Vladímir Putin, para tratar de dirimir las diferencias y discutir el estatus de Crimea y Donbás, pero fue denegada la propuesta. El pasado noviembre, el líder ucraniano presentó un plan de paz de diez puntos que exige garantías de seguridad, respeto a la integridad territorial del país, cese de las hostilidades y retirada de las tropas del Kremlin de todos los territorios, reparaciones de guerra y libertad para todos los prisioneros de ambos bandos. Moscú lo rechazó.