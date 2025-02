Zelenski critica que Ucrania no reciba de Occidente la misma ayuda que Israel

Rafael M. Mañueco Moscú Miércoles, 17 de abril 2024, 17:49 Comenta Compartir

El ataque ruso con misiles de este miércoles contra la localidad ucraniana de Chernígov se ha saldado provisionalmente con 17 muertos y sesenta heridos. Así lo aseguró el presidente del país, Volodímir Zelenski, «Desafortunadamente, el número de muertos puede aumentar. Y esto no habría sucedido ... si Ucrania hubiera recibido suficientes sistemas de defensa antiaérea y si la determinación del mundo para contrarrestar el terrorismo ruso también hubiera sido suficiente», deplora Zelenski. Horas antes, en declaraciones a la cadena norteamericana PBS, reprochó a sus aliados no estar recibiendo la misma ayuda militar que Israel. Según sus palabras, «cuando los aliados dicen que no pueden darnos según qué arma o que no pueden estar presentes en Ucrania porque parecerá que se está arrastrando a la OTAN a la guerra, les pregunto, ¿Israel está en la OTAN? Israel no es miembro de la Alianza».

El líder ucraniano dijo que, durante el ataque de Irán contra Israel, algunos miembros de la Alianza en referencia a Estados Unidos y el Reino Unido, «defendieron y demostraron» que el país hebreo no está solo. A su juicio, «esto es una lección y una respuesta para todos aquellos que dicen en diferentes continentes que se debe ayudar a Ucrania con mucho cuidado para no arrastrar a los países de la OTAN a la guerra». Noticias relacionadas Un ataque ruso con misiles contra la ciudad ucraniana de Chernígov causa al menos 17 muertos Rafael M. Mañueco La guerra aumenta la preocupación de los europeos sobre seguridad y defensa Olatz Hernández Ucrania y Rusia intercambian cadáveres de soldados caídos R. Asla Zelenski cree que «una defensa aérea lo suficientemente eficaz puede proteger de los ataques instalaciones críticas de la estructura energética ucraniana, pero la intensidad de los ataques rusos requiere una mayor unidad». «Al defender a Israel, el mundo libre ha demostrado que esa unidad no sólo es posible, sino también efectiva al cien por cien», añadió. Afirmó también que «las acciones decisivas de los aliados impidieron el éxito del terror y la pérdida de infraestructura y obligaron al agresor a enfriarse. Lo mismo es posible al proteger a Ucrania del terrorismo, país que, al igual que Israel, no es miembro de la OTAN. Y esto no requiere la activación del Artículo 5, sólo la voluntad política es suficiente». Durante el ataque iraní de la noche del domingo 16 de abril, algunos de los drones y misiles de crucero lanzados contra Israel fueron derribados por fuerzas estadounidenses con la ayuda de unidades aéreas británicas. Después de esto, se le preguntó al ministro de Exteriores británico, David Cameron, por qué su país no puede derribar drones y misiles no tripulados sobre Ucrania de la misma manera. Respondió que esto sería un choque directo entre las tropas de la OTAN y el ejército ruso y conduciría a una «escalada peligrosa». Washington, por su parte, según palabras del portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de EEUU, John Kirby, tampoco ayudará a Kiev a interceptar misiles, como lo hizo en Israel. «Sabía que surgiría esta pregunta. Se trata de conflictos diferentes, espacios aéreos diferentes, escenarios de amenazas diferentes. El presidente Biden ha dejado claro desde el comienzo del conflicto en Ucrania que Estados Unidos no participará en este conflicto en un papel de combate». El representante de la Casa Blanca recordó que Washington transfirió sistemas de defensa aérea a Kiev, pero que ahora no puede hacerlo porque no se ha acordado la financiación necesaria. Más equipamiento El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, explicó además que EEUU ayudó a Israel a derribar misiles iraníes por la «larga relación» entre los dos países en materia de seguridad. Miller señaló en rueda de prensa que «es importante señalar el contexto en el que tenemos una relación totalmente diferente con Ucrania e Israel, (...) llevamos décadas colaborando con Israel en materia de seguridad, proporcionándole ayuda militar directa, no sólo durante los dos últimos años de conflicto, sino durante décadas, y manteniendo una larga y estrecha comunicación entre nuestro Ejército y el israelí», que no es tal en el caso de Ucrania antes de que Rusia desencadenara la ofensiva. «Lo que sí hemos hecho desde que estalló el conflicto es proporcionarles el equipamiento que necesitan para defenderse, (...) y gran parte de la razón por la que han sido capaces de defenderse con éxito de una andanada tras otra de ataques rusos se debe a esos sistemas de defensa aérea que les hemos proporcionado« recordó Miller, que también se refirió al peligro de choque directo con Rusia si se actuara como se ha hecho con Israel. «Entiendo perfectamente su postura. Yo esperaría que el presidente de cualquier país que está bajo tales ataques fulminantes buscase cualquier forma posible de defender a su pueblo. Lo entiendo perfectamente», añadió el portavoz. Zelenski anunció el martes que solicitará una reunión del Consejo Ucrania-OTAN para pedir más sistemas de defensa antiaérea. Subrayó que «los drones Shahed y los misiles son diferentes riesgos de escalada. ¿Son diferentes las vidas humanas, es diferente el valor de las personas? No, no lo son. Valoramos todas las vidas por igual. Debemos protegerlas del terror al mismo nivel. Ucrania solicitará una reunión del Consejo Ucrania-OTAN para discutir la protección de los cielos, el suministro de guerra antiaérea, los sistemas y misiles pertinentes». Las tropas rusas atacan constantemente el territorio ucraniano con drones de fabricación iraní, apuntando a infraestructuras energéticas. Járkov se ha visto especialmente afectada por los ataques, y cientos de miles de residentes se han quedado sin electricidad en las últimas semanas. El alcalde de la ciudad, la segunda más importante de Ucrania, Ígor Térejov, ha lamentado en declaraciones al diario The Guardian que las tropas rusas tratan de repetir allí la destrucción que perpetraron en la ciudad siria de Aleppo.

