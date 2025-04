Wagner abre 42 centros de reclutamiento para reforzar sus unidades en Bajmut

El Grupo Wagner se queda sin mercenarios a medida que se alarga la guerra en Ucrania. Entre los soldados muertos o heridos y los que ... han huido, necesita nuevos contingentes a cada instante. La fuerte batalla que se disputa por el control de Bajmut, en la región de Donetsk, ha hecho que la empresa creada por Yevgueni Prigozhin haya agotado ya su plantilla. Y para continuar con la lucha en la primera línea del frente, el oligarca ha anunciado la apertura de 42 centros de reclutamiento en Rusia. «Nuevos hombres llegarán y nos acompañarán para defender nuestro país y nuestras familias», indicó el empresario.

La falta de efectivos en sus filas se ha hecho evidente en lo que Prigozhin ha catalogado como una «colosal resistencia» de las Fuerzas Armadas de Ucrania. «Continuaremos avanzando. Pese a los palos en las ruedas que nos meten a cada paso, superaremos esto juntos», subrayó. En la lista de las sedes, la mayoría parece ubicarse en gimnasios y clubes de artes marciales. La larga tradición de grandes competidores de origen ruso en esas áreas deportivas ha hecho que el Grupo Wagner haya puesto sus ojos en ellos durante su campaña de captación. Moscú y San Petersburgo albergarían la mayor cantidad de centros.

Esta situación se ha desvelado tras el veto impuesto al grupo para reclutar hombres en las cárceles. En 2022, esta milicia profesional que apoya al Kremlin engrosó sus tropas con la llegada de miles de presos que se ofrecían a prestar sus servicios a cambio de reducciones de pena. Los condenados aceptaban combatir para la empresa privada durante seis meses para recuperar su libertad si lograban sobrevivir. Prigozhin señaló a los reos que «la guerra es dura» y que no todos volverían con vida.

Ucrania prepara una contraofensiva El jefe del grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, asegura que Ucrania prepara una contraofensiva cerca de Bajmut. «Las intenciones del enemigo son conocidas, pero hacemos lo posible para evitarlo», dijo en las redes sociales.

Desde el inicio de la campaña en septiembre se registró un descenso de casi 30.000 personas en la población carcelaria, según los servicios penitenciarios rusos. Asimismo, la Inteligencia británica advirtió a principios de febrero de una aparente ralentización en el reclutamiento. La cantidad de efectivos de los dispondría el Grupo Wagner sería de hasta 50.000 hombres.

De hecho, expertos de la ONU denunciaron este viernes el método de reclutamiento y advirtieron de que esta práctica podría constituir un crimen de guerra. «Nos preocupan profundamente las informaciones sobre visitas de miembros del Grupo Wagner a distintos centros de detención de Rusia, donde ofrecen indultos y un salario mensual para sus familiares a cambio de participar en la invasión», indicaron los expertos en un comunicado. Al parecer, los nuevos militares serían llevados a la región de Rostov (cerca de la frontera ucraniana) donde recibirán entrenamiento rápido.

50.000 efectivos han sido reclutados en las cárceles de Rusia por el Grupo Wagner desde que inició su campaña en Ucrania.

El brazo armado extraoficial de Rusia se debilita, además, por no contar con suficiente arsenal, según reclama el oligarca fundados del Grupo Wagner desde hace varias semanas. Sin embargo, las demandas no surten efecto. Prigozhin denunció este viernes que le habían bloqueado las comunicaciones y el acceso a las instancias de toma de decisión rusas para que no pida provisiones para su compañía. «Para que deje de pedir munición me desconectaron todos los teléfonos de comunicación especial en las oficinas y en las unidades», afirmó. El líder de los mercenarios y los altos oficiales militares rusos están enfrentados desde hace varios meses por el mérito de las victorias obtenidas en Ucrania. Por ello, ha acusado al Ministerio de Defensa de «traición» al no dotar de lo necesario a sus combatientes.

Las tensiones con el ministerio se agudizan cada vez que un soldado pierde la vida en la guerra por la «hambruna de municiones», como ha calificado a la carencia el dueño de Wagner. La falta de misiles se estaría extendiendo al Ejército. Los servicios de Inteligencia occidental advirtieron de los supuestos problemas del Kremlin para acumular material y ser capaz de sortear los sistemas de defensa antiaérea de los que dispone Ucrania.

Eso explicaría la distancia temporal entre los bombardeos masivos. La ola de ataques del jueves fue «una de las mayores desde diciembre de 2022», pero también ha llamado la atención que había pasado casi un mes desde la anterior.