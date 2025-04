Von der Leyen no da pistas sobre su futuro político

El curso político europeo entra en su recta final y las especulaciones sobre el futuro de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der ... Leyen, acaparan los debates políticos en Bruselas. En los últimos meses se han observado movimientos en el Ejecutivo comunitario, con la salida de los comisarios Mariya Gabriel y Frans Timmermans; y la danesa Margrethe Vestager, a cargo de la cartera de Competencia, aspira a presidir el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Sin embargo, el círculo de Von der Leyen guarda silencio. La alemana tampoco deslizó ninguna pista en su discurso sobre el Estado de la Unión de esta semana ante la Eurocámara, en Estrasburgo. Pero, recientemente, en una entrevista televisiva, dejó caer que anunciará sus intenciones «a finales de año o a principios de 2024. Creo que para entonces habré tomado una decisión», afirmó.

Y es que su nombre también suena como posible candidata para sustituir a Jens Stoltenberg al frente de la Alianza Atlántica. «En su entorno, se dice que ella está cansada y, en ese sentido, el cargo de la secretaría general de la OTAN podría ser más atractivo», reflexiona la jefa de la oficina de Bruselas del Centre for European Reform (CER) y experta en política europea, Camino Mortera-Martínez. El puesto ofrece más 'glamour'. Además, tras el Brexit y con los partidos euroescépticos y ultraconservadores ganando terreno en países como Polonia, Hungría, Italia, Francia... «el cargo de la OTAN tendría, en cierto modo, menos responsabilidades. Nadie cuestiona las bases de la OTAN», apunta la investigadora.

La actual jefa del Ejecutivo comunitario también podría estar «midiendo su capacidad para reunir los apoyos políticos necesarios dentro del Parlamento Europeo de cara a su reelección», observa el coordinador de Relaciones Internacionales de la Universidad Europea de Valencia, Frederik Mertens. Y es que el giro socialista de la alemana en ciertas políticas y el guiño a los verdes con la Ley de Restauración de la Naturaleza no han sido bien recibidos entre las filas de su familia política, los populares europeos (EPP).

Una candidata desconocida

La elección de Von der Leyen como presidenta de la Comisión Europea fue toda una sorpresa en 2019. Ni el candidato popular, Manfred Weber; ni el socialista, Frans Timmermans, lograron los apoyos necesarios y su nombre fue «impuesto» en el último momento. Más allá de su periodo como ministra de Defensa de Alemania, la política era una desconocida a nivel internacional. Su principal virtud consistió en no despertar grandes aversiones entre las formaciones políticas y los Estados miembros. Casi al final de su mandato, en cambio, cuesta imaginar un candidato alternativo que pueda hacerle sombra en caso de que se presente a una reelección. «Se ha ganado la simpatía de los grupos políticos», observa Mertens.

Si se recupera la fórmula de los cabezas de lista -conocido como el sistema 'spitzenkandidaten'- los socialistas europeos (S&D) deberán presentar un aspirante alternativo. «Habrá que buscar un peso pesado como António Costa, presidente de Portugal», aventura Camino Mortera-Martínez, quien asegura que «no hay tantas figuras» capaces de hacer frente a Von der Leyen.

La alemana podría estar midiendo sus apoyos políticos en el Parlamento Europeo, tras sus guiños a los socialistas y los verdes

El canciller Olaf Scholz la respalda y los expertos coinciden en que no hay un candidato alternativo que le haga sombra

Aún queda por ver si alguien de su equipo da el paso. El comisario de Mercado Interior, Thierry Breton podría contar con el apoyo del presidente francés, Emmanuel Macron; y la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, podría ser una alternativa en caso de que fracasen sus aspiraciones para presidir el BEI. Pese a todo, ambos pertenecen a los liberales europeos (Renew), el tercer grupo político en términos de representación en el Parlamento Europeo, lo que podría dificultar su posible elección.

El apoyo de Alemania, la llave

Pero la elección del presidente de la Comisión Europea depende en mayor medida del voto de los Estados miembros. El canciller alemán, el socialista Olaf Scholz, ya ha anunciado que apoyará a Von der Leyen en caso de que presente su candidatura, a pesar de no formar parte de su misma formación política. «Los estados tienen mucho que decir en el proceso de designación», apunta Mertens. Y dado el peso histórico y simbólico de Alemania dentro del bloque, «no sería una sorpresa -a no ser que haya mucha antipatía hacia ella- que el apoyo alemán sea la llave para presentarse de nuevo», añade. «La opinión de Francia también es importante y, de momento, no parece contraria a su reelección», destaca. A lo que Camino Mortera-Martínez añade: «Si se presenta, será presidenta. Independientemente del resultado de las elecciones europeas».