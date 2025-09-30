HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, conversa con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en una foto de archivo. REUTERS

Von der Leyen afirma que una acción europea «contundente» tendrá un «enorme impacto» sobre la guerra en Ucrania

El bloque comunitario discutirá su seguridad y el décimo noveno paquete de sanciones a Rusia en la cumbre de Copenhague este miércoles

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Martes, 30 de septiembre 2025, 09:28

Cuando han pasado tres años y siete meses del inicio de la invasión rusa a Ucrania, Bruselas cree que Europa se encuentra en un momento ... decisivo en el que una «acción contundente» por su parte puede tener «un enorme impacto» sobre el conflicto. Así lo ha asegurado este martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha invitado al secretario general de la OTAN, Mark Rutte, a participar en el quinto colegio de comisarios centrado en Defensa que ha organizado esta institución. Una reunión previa a la cumbre de líderes en Copenhague, que debatirá sobre la seguridad europea y la iniciativa de crear un 'muro de drones' frente a Rusia.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Prisión provisional para el vecino de la joven funcionaria acuchillada en Badajoz
  2. 2 La policía investiga la relación previa de la víctima de Badajoz y su vecino para conocer el móvil
  3. 3 Israel Lancho celebra su boda en Badajoz
  4. 4 Compañeros de la víctima: «Era una chica muy lista y siempre estaba sonriendo»
  5. 5

    Accidente en la entrada del Ruta de la Plata de Cáceres: «La viga me hizo una fisura en la pierna, pero pudo darle a mi hija»
  6. 6 Educación lanza un nuevo llamamiento urgente para cubrir una veintena de vacantes
  7. 7

    Guardiola afirma que convocará elecciones si no se aprueban los Presupuestos extremeños de 2026
  8. 8 Compañeros y autoridades recuerdan a la mujer apuñalada en Badajoz: «Tenía la vida por delante»
  9. 9

    Muere a los 19 años el portero del Colindres tras un choque con un rival en el terreno de juego
  10. 10 Un equipo especial de la Guardia Civil reconstruye en Olivenza el atropello tras el que murió una joven de 14 años

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Von der Leyen afirma que una acción europea «contundente» tendrá un «enorme impacto» sobre la guerra en Ucrania

Von der Leyen afirma que una acción europea «contundente» tendrá un «enorme impacto» sobre la guerra en Ucrania