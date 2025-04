Volver a clases en tiempos de guerra en Ucrania

«Si hay una alerta antiaérea, prestad atención y usad los refugios. Cuidad los unos de los otros». Éste fue el mensaje del presidente ucraniano, ... Volodímir Zelenski, con el que arrancó el curso escolar en el país en tiempos de guerra. No han pasado ni dos días desde que iniciaron las clases y las sirenas por posible bombardeo sobre los colegios de Kiev ya han sonado dos veces y los espacios subterráneos antimisiles construidos en los centros educativos ya han sido utilizados. Desde los más pequeños hasta los que están por terminar sus estudios están coartados por las aeronaves militares que sobrevuelan sobre sus escuelas y los ataques rusos que impactan contra el territorio cada día.

Aunque en otras zonas despobladas, los edificios reducidos a escombros por los bombardeos desde Moscú revelan que el conflicto sigue vigente, los niños han retomado sus clases con la emoción de cada primer día. Con flores para sus maestros, cánticos patrióticos y aplausos, las presentaciones de inauguración se han desarrollado con una supuesta normalidad. Sin embargo, el inicio no ha sido igual en todo el país. Principalmente en las ciudades cercanas al frente. En las localidades del sur y este del país como Mykolaiv, Zaporiyia o Jersón, la formación será totalmente en línea.

En el caso de la región de Donetsk, debido a la evacuación obligatoria, más de 35.000 estudiantes se encuentran fuera de la ciudad -pero dentro de Ucrania- y más de 26.000 se han ido al extranjero y continúan matriculados en sus escuelas regulares. Sólo un 40% de los alumnos ucranianos tendrán clases presenciales. La crisis ha obligado a un millón y medio de niños a estudiar a través del ordenador. De los 6,7 millones de menores ucranianos en edad escolar, un tercio tendrá un modelo mixto de enseñanza.

¿Cómo se aprende desde un sótano?, se pregunta una madre ucraniana, que habló con Save the Children, haciendo alusión a los refugios antiaéreos que los colegios han tenido que habilitar para poder abrir. Como si fuera un espacio más de estudio, el presupuesto de Educación se ha enfocado en que las escuelas cuenten con los «búnkeres», a los que se baja cuando suenan las sirenas debido a las explosiones. Sólo las instituciones que tengan estos sitios para la protección de los menores han podido recibir estudiantes. 13.000 centros han abierto de nuevo sus puertas para un total de 3,7 millones de alumnos.

Ampliar Una escuela de Lugansk destruida por el impacto de una bomba REUTERS

«Quienes disfrutan asistiendo a clase y encontrándose con sus amigos se ven obligados ahora a cambiar sus aulas por sótanos húmedos y fríos en cuanto suenan las alarmas», ha lamentado la directora de Save the Children Ucrania, Sonia Khush. «La escuela debería ser un lugar feliz y seguro para los niños», afirma, pero ahora también se ha convertido en un blanco de los ataques rusos. Desde el inicio de la invasión, un total de 3.750 espacios educativos han sido bombardeados, de los que más de 1.300 han quedado completamente destruidos. Guarderías, institutos de secundaria o escuelas de educación especial. Los drones no distinguen edificios y al menos uno de estos centros fue impactado cada dos días por los misiles desde octubre pasado, según los informes que Save the Children reveló el pasado enero.

Cuando los ataques con misiles empezaron a intensificarse en el último trimestre de 2022, una madre contó a la ONG que las alertas aéreas asustaban a sus hijos de camino al colegio. «Cada vez son más frecuentes», dijo. «Mi hijo está angustiado y no puede concentrarse en las clases». El temor vuelve aparecer con este nuevo comienzo del año escolar.

Formación en seguridad

Los estudiantes de Ucrania completan ya su cuarto curso escolar en condiciones irregulares y el segundo consecutivo mientras el país está en guerra. Ya la pandemia provocó el cierre de las escuelas en 2020 y 2021, desatando un desfase en la enseñanza y ahora el conflicto. Según Unicef, hay una «pérdida generalizada del aprendizaje» con efecto directo sobre el conocimiento de los menores de la lengua ucraniana.

El 50% de los profesores han reportado un deterioro en las capacidades de sus alumnos en lenguas extranjeras y matemáticas. Un rendimiento que este año también podría verse afectado por la irrupción de nuevas asignaturas. Lecciones de seguridad, según los grupos etarios, manejo de explosivos, formación premédica, ciberseguridad y sensibilización sobre la invasión se han añadido al proceso educativo, según explicó Tetyana Sidasheva, directora del Departamento de Educación y Ciencia de la Administración Estatal de Donetsk.

Las nuevas enseñanzas ucranianas contrastan con el nuevo curso escolar en Rusia y su nuevo libro de historia. Mientras Ucrania refuerza los conocimientos sobre seguridad entre sus ciudadanos, desde los más pequeños, Moscú «adoctrina a las generaciones futuras» con el texto académico que justifica la agresión contra la exrepública soviética como un acto legítimo de autodefensa, denunció el viernes Amnistía Internacional.