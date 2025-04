Falta un libro en Buckingham Palace

Comenta Compartir

Estoy pensando en enviar un ejemplar del libro 'El silencio no es rentable', escrito por Herb Schemert y William Novak, al Palacio de Buckingham. Todo ... apunta a que no lo han leído y les hace falta hacerlo con urgencia. Este libro, escrito hace algo más de 40 años y que tiene como epicentro los problemas de imagen de la Mobil Oil Company, explicaba claramente por qué quedarse callado no era una buena estrategia. También animaba, con ejemplos del daño que ocasiona seguir la estrategia contraria, a que las empresas e instituciones lideren la información sobre sí mismas, lo que hacen, el porqué, sin avergonzarse de lo que son y más aún cuando estalla una crisis.

Eso lo vemos frecuentemente en nuestro día a día: desde las pequeñas cosas de amigos o familia, que te molesta no saber o enterarte por terceros, hasta cuestiones de mayor trascendencia que ocurren en los ámbitos políticos, empresariales o deportivos. Todo eso tiene gran impacto y del tipo negativo. Pero en las últimas semanas, y con especial incidencia los últimos días, estamos leyendo lo que se ha llamado ya el 'Kategate', que resume una pésima gestión de la comunicación desde hace ya meses. Han puesto a rodar la bola de la desconfianza y la pérdida de credibilidad y eso es muy difícil de parar. Noticias relacionadas Kate Middleton, «feliz, relajada y saludable» en una tienda agrícola Las teorías de la conspiración proliferan en torno a Kate Middleton a falta de información oficial Las claves de la fotografía editada por Kate Middleton Empezaron mal, con un oscurantismo impropio de una institución pública, y cuyo valor y función reside en el valor que le otorga en este caso el pueblo británico. Pero han ido empeorando cada día, ya que a la no información, que de entrada permite la duda y la rumorología, han sumado la mentira. O dicho de otra manera, la manipulación de la verdad. Y cada día será peor si no hacen algo para remediarlo. Pensar que una red social y un Photoshop podían arreglar este desaguisado es de ingenuos o ignorantes y ninguno de los dos perfiles debería estar a cargo de la comunicación de una institución como la Casa Real británica. Si es un ejercicio de ingenuidad… tenía yo un cliente que solía decirme: «No quiero boyscouts en el campo de batalla». Tenía razón. La comunicación no es un juego, y menos aún la comunicación de crisis. Que tengamos acceso a determinados canales, más que una oportunidad de comunicar mejor, en muchos casos es una fórmula para magnificar nuestros errores. Si ustedes no han leído el libro de Schemert y Novak se lo recomiendo y estoy segura de que después de leerlo sabrán por qué quiero enviárselo a la familia real británica.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión