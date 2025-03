La ultranacionalista Alternativa para Alemania fracasa en los comicios municipales de Turingia

Juan Carlos Barrena Berlín Lunes, 27 de mayo 2024, 12:34 Comenta Compartir

Los temores de los partidos establecidos no se cumplieron y no se produjo un triunfo sonado de la ultraderecha. Aunque la extremista y nacionalista Alternativa ... para Alemania (AfD) consiguió mejorar sus resultados electorales en los comicios municipales y comunales en el germano oriental estado federado de Turingia, no se hizo directamente con alcaldía alguna ni se impuso en las administraciones de los distritos, para alivio del resto de las formaciones. La cita con las urnas celebrada este domingo era considerada el último test antes de las legislativas en Turingia el próximo 1 de septiembre, para los que AfD encabezaba hasta ahora claramente las encuestas.

Al término del escrutinio electoral, AfD solo quedó en primer lugar en las elecciones del distrito de Altenburger Land. Sin embargo, como su candidato Heiko Philipp no alcanzó la mayoría absoluta necesaria al sumar solo 33,0% de votos, el futuro administrador del distrito se decidirá en una segunda vuelta contra el candidato cristianodemócrata (CDU) Uwe Melzer, segundo clasificado, en dos semanas y al mismo tiempo que las elecciones europeas. Melzer obtuvo el 32,2%. En otros ocho distritos, los candidatos de AfD quedaron en segundo lugar según los resultados provisionales, por lo que también allí habrá segunda vuelta. En la mayoría de los casos, será un duelo directo entre la formación ultraderechista y los conservadores de la CDU. Noticias relacionadas El partido ultra alemán AfD prohíbe a su cabeza de lista europeo toda aparición pública Alemania culpa de alta traición al noble que pretendía dar un golpe de Estado La Justicia alemana multa al ideólogo de AfD por usar un lema nazi prohibido Sin embargo, también se produjeron sorpresas notorias. En el distrito de Hildburghausen, el conocido neonazi y antiguo funcionario del Partido Nacionaldemócrata (NPD) Tommy Frenck consiguió situarse en segundo lugar y disputará la jefatura de esa administración a Sven Gregor, candidato de los Electores Libres. Frenck organiza conciertos con grupos musicales neonazis y es citado habitualmente en los informes de los servicios de inteligencia interiores de Alemania, que le mantienen en observación permanente. Pese a todo y frente a los oscuros augurios previos, los cristianodemócratas pueden considerarse los triunfadores de los comicios municipales en Turingia. El presidente de la CDU en esa región y candidato a la jefatura del gobierno de ese estado federado, Mario Voigt, habló de «una buena jornada con decisiones razonables para Turingia», donde su partido acabará estableciéndose, dijo, «como primera fuerza». También La Izquierda, cuyo líder local, Bodo Ramelow, es actualmente el primer ministro del «Land», se mostró satisfecha con los resultados «al no producirse el anunciado triunfo ultraderechista», según señaló un portavoz. Últimos escándalos Que Alternativa para Alemania no obtuviera los resultados que esperaba se debe a los escándalos que protagonizan miembros destacados del partido desde hace semanas. AfD se ha visto obligada incluso a prohibir toda comparecencia pública a su cabeza de lista para las europeas, Alexander Krah, sospechoso de recibir sobornos de Rusia y China y culpable por declaraciones extremistas de que Alternativa para Alemania se haya visto expulsada del grupo parlamentario europeo en el que compartía hasta ahora bancada con la formación de la líder ultraderechista francesa Marine Le Pen. Pero también la reciente condena del ideólogo y líder de AfD en Turingia, Björn Höcke, por un tribunal de Halle ha hecho mella en las aspiraciones electorales del partido. La Audiencia de Halle condenó el pasado 15 de mayo a Höcke a una multa de 13.000 euros por hacer uso de terminología nazi prohibida por ley en Alemania. El dirigente de AfD y antiguo profesor de Historia ha hecho uso de manera pública por lo menos en tres ocasiones del lema «Todo por Alemania», que era el eslogan de las SA nazis, los «camisas pardas» o tropas de asalto del Partido Nacionalsocialista de Adolf Hitler.

