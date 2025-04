La UE no participará en el préstamo de 46.000 millones de euros a Ucrania

Meloni asegura que no tiene intención de dar un paso atrás sobre la ley del aborto

Al referirse a la polémica generada con el presidente francés, Emmanuel Macron, por no incluir una mención explícita al derecho al aborto en la declaración conclusiva de la cumbre, Meloni afirmó que no tiene intención de modificar la ley existente en Italia sobre la interrupción voluntaria del embarazo. La consideró incluso «muy equilibrada», aunque olvidándose de mencionar lo difícil que resulta su aplicación en muchas regiones del país, debido al alto porcentaje de sanitarios que se declaran objetores de conciencia.

La primera ministra ultraderechista italiana negó que hubiese habido enfrentamientos dentro del G7 después de que el derecho al aborto no fuera mencionado en la declaración final. «La controversia se construyó de una manera totalmente artificial y de hecho es una controversia que no tuvo lugar en la cumbre, porque no había nada sobre lo que hubiera motivos para discutir», aseguró Meloni en la conferencia de prensa de clausura.