Ucrania encuentra más fosas con víctimas

Ucrania vive una aparente normalidad en las zonas alejadas del frente, pero la guerra tiene muchas maneras de aparecer en el día a día para ... recordar que sigue abierta. Las autoridades ucranianas descubrieron una pequeña fosa con tres cuerpos en Borodianka, localidad de 12.000 habitantes al norte de Kiev que ocupó Rusia durante las primeras semanas de la invasión. «Un vecino encontró los cuerpos de dos personas a las que dispararon soldados rusos y los restos carbonizados de una tercera. El hombre enterró a los muertos cerca del cementerio local y un año después, tras regresar a su casa desde el extranjero, ha informado sobre el lugar donde los enterró», explicó el jefe de la Policía de la región de Kiev, Andrii Nebytov.

Uno de los cuerpos fue identificado pocas horas después de la exhumación y continúan las investigaciones sobre los otros dos. Borodianka está pegada a Bucha, una de las ciudades mártires de esta guerra por la matanza de civiles cometida por Rusia y de la que este fin de semana se conmemorará el primer aniversario con una celebración religiosa especial en la calle Yablonska, tristemente conocida como la 'avenida de los cuerpos'.

Nebytov aseguró que este tipo de situaciones se repiten en diferentes localidades de esta parte de Ucrania en las que «durante la ocupación la gente intentó enterrar de la forma más digna a las personas asesinadas y después muchos se fueron fuera del país en busca de un lugar seguro y a su regreso descubren los enterramientos». Los datos de la Policía elevan a 1.373 los cuerpos de civiles hallados tras el final de la ocupación. Hasta el momento, 197 no han podido ser identificados. Y hay otras 278 personas desaparecidas.

Búsqueda de familias

Mientras el responsable policial hablaba con la prensa desplegada en el pequeño cementerio, tres agentes realizaban un primer estudio de los cuerpos. La muerte seguía su camino a pocos metros de los cadáveres guardados en bolsas de plástico negro y dos familias despedían en el camposanto a miembros de su familia fallecidos en las últimas horas por causas naturales.

Natalia Yashchuk, coordinadora de la ONG Center for Civil Liberties, organización galardonada con el Nobel de la Paz 2022, se desplazó hasta Borodianka para seguir la exhumación de los cuerpos. «Hemos investigado 945 denuncias de familias sobre personas desaparecidas y hemos logrado encontrar a 302. La mayor parte se produjeron en los primeros meses de la ocupación en las regiones de Zaporiyia, Jersón, Kiev y Donetsk. No tenemos datos de las regiones que siguen ocupadas porque no nos dejan trabajar», afirmó Yashchuk, quien aconsejó a las familias que buscan a los suyos que contacten con su organización y compartan también la información en redes sociales para dar la mayor visibilidad posible a cada caso.

Siguen apareciendo cuerpos tras el primer año de una guerra que tiene en la central nuclear de Zaporiyia uno de sus puntos de mayor incertidumbre. Rusia la ocupa desde marzo. La Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) insiste en la urgencia de desmilitarizar la planta, pero Moscú mantiene allí sus tropas y armamento pesado. En los últimos días se han registrado además choques armados en sus inmediaciones. Tras casi un mes de retraso, el organismo internacional pudo completar el relevo de su equipo de observación y siete nuevos expertos llegaron hasta la central, informaron desde Moscú. La capital de esta provincia, situada a unos 100 kilómetros de la planta nuclear, sufrió un nuevo ataque con misiles y al menos tres personas perdieron la vida. Vladímir Putin incluyó esta región en las anexionadas a la Federación Rusa, pero sus tropas hasta ahora solo han logrado llegar a la capital provincial a base de misiles.

Los combates más duros se registraron una jornada más en Bajmut, en el corazón del Donbás, donde los mercenarios del grupo Wagner, que ha desplegado a sus unidades de élite, aseguraron haber llegado hasta el centro de esta ciudad minera que antes del conflicto tenía 70.000 habitantes. El avance ruso por Norte y Sur es lento, pero constante y las tropas ucranianas lamentan la lentitud en la llegada de las armas y municiones prometidas por sus aliados. En esta guerra en la que ninguno de los bandos ofrece cifras de bajas en sus filas, las Fuerzas Armadas de Ucrania contabilizaron más de 150.000 militares rusos «liquidados» desde el inicio de la invasión, incluidos más de 700 en las últimas 24 horas de combates en Bajmut y sus zonas cercanas.