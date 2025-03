Ucrania cruza el Dniéper para reconquistar Jersón

Mientras cada vez son más insistentes las informaciones que vaticinan el inicio aparentemente inminente de una contraofensiva a gran escala de las tropas ucranianas para ... tratar de recuperar los territorios arrebatados por Rusia, ya en fase supuestamente avanzada de preparación, surgen al mismo tiempo noticias en las redes sociales y en los medios de comunicación ucranianos asegurando que sus fuerzas han desembarcado ya con lanchas rápidas en la orilla izquierda (oriental) del río Dniéper, ocupada actualmente por el Ejército ruso tras replegarse de la ciudad de Jersón, situada al otro lado del río, en la ribera occidental. Se trataría de iniciar el camino previo recuperar el resto de la región y la península de Crimea.

El Estado Mayor de Kiev, sin embargo, no ha confirmado que estén allí sus unidades, si bien no excluye que los rusos se vean obligados en breve a poner pies en polvorosa como tuvieron que hacer en la capital, en la región de Járkov y en Jersón. A este respecto, los analistas del Instituto Estadounidense para el Estudio de la Guerra (ISW) sostienen que fuerzas de élite llevan allí hace tiempo.

500 kilómetros mide de ancho mide el frente que deben defender las fuerzas del Kremlin.

Según su informe, «los blogueros militares de Moscú han proporcionado suficientes imágenes geolocalizadas e informes para confirmar que las fuerzas ucranianas han establecido posiciones en la orilla este en la región de Jersón, aunque no se sabe a qué escala ni con qué intenciones». El 'think-tank' estadounidense en una evaluación publicada en su página web señala que «las tropas de Kiev vienen ocupando posiciones en la costa este de la región de Jersón desde hace semanas, establecieron líneas de suministro estables para abastecer estas posiciones y realizando incursiones regulares», para tantear las defensas invasoras. A juicio del ISW, todo ello «evidencia una falta de control ruso sobre el área» y tal vez lo que podría calificarse como el comienzo de la contraofensiva.

Sin prisas

Sin embargo, la portavoz de las Fuerzas de Defensa del Sur, Natalia Gumeniuk, no ha querido confirmar la presencia de las fuerzas ucranianas en la margen izquierda del Dniéper. «Necesitamos filtrar la información con mucho cuidado y confiar en fuentes oficiales. La exageración puede dañar mucho a las fuerzas de defensa. No debemos apresurarnos con las noticias», advirtió Gumeniuk el lunes. Según sus palabras, «el esfuerzo para desalojar el enemigo de la franja delantera de la margen izquierda es bastante intenso, pero seguimos trabajando para hallar primero sus posiciones y tantear su potencia defensivo».

El programa TSN del canal ucraniano 1+1 asegura que las fuerzas del Kremlin en la orilla izquierda del río han desalojado a los civiles de las viviendas situadas en la primera línea de la costa para colocar allí su equipo militar y piezas de artillería. El ISW calcula que «han construido varias líneas defensivas fortificadas dotadas de artillería» entre el Dniéper y Crimea.

Obligados a retirarse «Los invasores no tienen la fuerza suficiente para mantener sus posiciones», dice un general de Kiev

No obstante, en declaraciones a TSN, el coronel ucraniano en la reserva, Román Svitán, pronosticó que «los invasores no tienen la fuerza suficiente para mantener sus posiciones, por lo que tendrán que retirarse». Svitán cree que «los rusos se encuentran en muy mala posición en los frentes de Zaporiyia y Jersón. Es casi imposible que puedan mantener en régimen de defensa permanente, ya que sus tropas se extienden a lo largo de la costa de los mares Negro y Azov con una profundidad frontal de 100 kilómetros y un ancho de unos 500 kilómetros, por lo que es probable que tengan que retirarse».

Por su parte, Oleksandr Musienko, jefe del Centro de Investigación Legal Militar, señaló también en el programa TSN que el Ejército ucraniano debe resolver además «una tarea muy importante: privar a los ocupantes de la posibilidad de bombardear Jersón». Según su punto de vista, «para nosotros, es importante no tanto la huida del enemigo, sino también suprimir sus posiciones de tiro en la margen izquierda de la región, destruir su artillería para que no puedan bombardear Jersón, algo que desafortunadamente no hemos hecho todavía. Espero que con un mayor avance de nuestras fuerzas en esa dirección esto se resuelva y la artillería rusa sea destruida».