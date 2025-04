El test de drogas de la primera ministra de Finlandia da negativo

La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, compareció el viernes ante los medios para asegurar que no había consumido estupefacientes.

El resultado del test de drogas al que se sometió el viernes la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, confirmó ayer que dijo la verdad cuando aseguró -tras salir a la luz un controvertido vídeo suyo de fiesta- que bailó, bebió, pero no consumió estupefacientes. Transcurridas 72 horas, el examen de orina que se vio forzada a realizarse por las presiones de la oposición y de miembros de su propia coalición de gobierno ha revelado que no hay rastro de cocaína, anfetamina, cannabis ni opioides.

«El test de drogas tomado a la primera ministra Sanna Marin el 19 de agosto de 2022 no mostró presencia de drogas», señaló la oficina de mandataria en un comunicado en el que precisó que los resultados fueron firmados «por un médico». Por si quedaba alguna duda de la fiabilidad de la prueba, Iida Vallin, asesora especial de la primera ministra, explicó a la AFP que se trató de un examen «integral» y «no escogimos dónde se hizo».

Marin, de 36 años y que en diciembre de 2019 se convirtió en la jefa del Ejecutivo más joven de la historia de Finlandia, optó por mantenerse en silencio tras la publicación de los resultados. En cualquier caso, la dirigente socialdemócrata ya había sido contundente la semana pasada cuando se defendió de las numerosas críticas recibidas por el vídeo. En éste, se le veía bailar con celebridades del país en el interior de una casa cuando uno de los presentes grita: «¡Raya de harina!», en referencia a la cocaína.

La primera ministra, en la rueda de prensa que convocó el viernes a raíz de la crisis política generada por la fiesta, dejó claro que se trató de una celebración con amigos, en un lugar privado y que solo había bebido alcohol. «Bailé y canté, pero no me drogué», afirmó. «Nunca en mi vida he consumido drogas», remarcó Marin, que sabía que estaba siendo grabada. De igual modo, manifestó su «enfado» por el hecho de que alguno de los presentes filtrara el vídeo a la luz pública. En un primer momento, el contenido comenzó a circular en las redes sociales y pronto se publicó en varios medios de comunicación de Finlandia y del extranjero.

